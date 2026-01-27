Ngày 27/1: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay (27/1) tiếp tục tăng mạnh ở cả ba miền trên cả nước. Đáng chú ý, thị trường miền Bắc xuất hiện mốc giá mới 81.000 đồng/kg, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam cũng tăng đến 2.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay chạm mốc 81.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang tăng mạnh 2.000 đồng/kg, lên mức 81.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Heo hơi tại Bắc Ninh và Hải Phòng cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua tại 81.000 đồng/kg.

Các địa phương Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình và Phú Thọ đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, cùng giao dịch ở mức 80.000 đồng/kg. Tại Sơn La cũng tăng 1.000 đồng/kg, lên 78.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên đi ngang ở mức 79.000 đồng/kg. Heo hơi tại Hà Nội và Hưng Yên cũng không ghi nhận biến động mới, tiếp tục giữ giá 80.000 đồng/kg. Lai Châu vẫn neo ở mức thấp nhất khu vực là 78.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 78.000 - 81.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tăng tại một số địa phương, trong khi phần còn lại duy trì ổn định.

Cụ thể, giá heo tại Thanh Hoá và Nghệ An cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện đạt 79.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Huế và Đắk Lắk cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt lên mức 76.000 đồng/kg và 77.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lâm Đồng tăng mạnh đến 2.000 đồng/kg, hiện thu mua tại 77.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi tại Hà Tĩnh giữ mức 77.000 đồng/kg; Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục đi ngang tại 76.000 đồng/kg; Gia Lai duy trì giá 75.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 75.000 - 79.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tăng mạnh tại nhiều địa phương, với biên độ phổ biến từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 78.000 đồng/kg. Heo hơi tại An Giang và Cà Mau cùng tăng 2.000 đồng/kg, hiện thu mua tại 75.000 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt 77.000 đồng/kg và 75.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại Tây Ninh và Đồng Tháp tiếp tục đi ngang ở mức 76.000 đồng/kg, Vĩnh Long giữ giá 75.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 75.000 - 78.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi toàn quốc hôm nay tiếp tục tăng mạnh trên diện rộng, trong đó miền Bắc dẫn dắt thị trường khi xuất hiện mốc giá mới 81.000 đồng/kg. Miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam cũng ghi nhận nhiều địa phương điều chỉnh tăng từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg./.