Ngày 26/1: Giá heo hơi tiếp đà tăng tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (26/1) tiếp tục tăng nhẹ tại nhiều nơi ở miền Bắc và Tây Ninh ở miền Nam, trong khi miền Trung tạm chững lại. Miền Bắc tiếp tục là khu vực có mức giá cao nhất cả nước với mốc 80.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại miền Bắc và miền Nam. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay nhìn chung ổn định, xen kẽ một số địa phương tăng 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Cụ thể, giá heo tại Hải Phòng và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 80.000 đồng/kg. Lạng Sơn, Lào Cai và Phú Thọ cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua heo với giá 79.000 đồng/kg. Lai Châu cũng tăng 1.000 đồng/kg, hiện đạt 78.000 đồng/kg,

Trong khi đó, giá heo tại Bắc Ninh và Hà Nội tiếp tục giữ giá 80.000 đồng/kg. Các địa phương Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình và Điện Biên đồng loạt đi ngang, duy trì giá 79.000 đồng/kg, còn Sơn La tiếp tục đi ngang tại 77.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 77.000 - 80.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay đi ngang. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hoá và Nghệ An tiếp tục thu mua heo hơi ở mức 78.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hà Tĩnh giữ giá 77.000 đồng/kg.

Các địa phương Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hoà cùng đi ngang tại 76.000 đồng/kg. Trong khi đó, Huế, Gia Lai và Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức 75.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 75.000 - 78.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay ổn định, chỉ ghi nhận một địa phương tăng giá. Cụ thể, giá heo tại Tây Ninh tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua tại 76.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo tại các địa phương như Đồng Nai, Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh tiếp tục đi ngang ở mức 76.000 đồng/kg. Vĩnh Long giữ giá 75.000 đồng/kg, Cần Thơ duy trì mức 74.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang và Cà Mau tiếp tục là hai địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, cùng đi ngang tại 73.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 73.000 - 76.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại miền Bắc và miền Nam. Miền Bắc tiếp tục dẫn đầu thị trường với nhiều địa phương giữ vững mốc 80.000 đồng/kg, trong khi mức giá thấp nhất cả nước hiện vẫn ghi nhận tại An Giang và Cà Mau với 73.000 đồng/kg./.