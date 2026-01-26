Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương:

(TBTCO) - Việc Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm công cụ nợ dài hạn cao cấp có bảo đảm của Việt Nam lên mức BBB- (tương đương xếp hạng đầu tư) là tiền đề quan trọng để khẳng định vị thế và uy tín của các công cụ nợ Việt Nam trên thị trường quốc tế và là tín hiệu tích cực, tạo nền tảng để tiếp tục cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã trả lời báo chí xung quanh nội dung này.

PV: Thưa Thứ trưởng, ngày 22/1/2026, Fitch Ratings đã chính thức nâng xếp hạng tín nhiệm đối với các công cụ nợ dài hạn có bảo đảm của Việt Nam từ mức "BB+" lên mức "BBB-". Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa cụ thể của việc nâng hạng này?

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Mặc dù việc nâng hạng xếp hạng tín nhiệm của công cụ nợ dài hạn có bảo đảm này là độc lập với xếp hạng tín nhiệm quốc gia, song tác động tích cực là rất rõ nét. Hiện nay, xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam vẫn được giữ nguyên ở mức BB+ với triển vọng Ổn định, theo đánh giá được Fitch Ratings khẳng định vào tháng 6/2025.

Về quyết định nâng xếp hạng tín nhiệm đối với các công cụ nợ dài hạn có bảo đảm của Việt Nam cho thấy mức độ rủi ro của nền kinh tế Việt Nam đang được nhìn nhận là giảm xuống, qua đó củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với việc mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh bước vào giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030.

Bên cạnh đó, việc chuyển từ nhóm đầu cơ sang nhóm đầu tư trong xếp hạng tín nhiệm đối với công cụ nợ có bảo đảm của Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Chính phủ phát hành công cụ nợ ra thị trường quốc tế, trong bối cảnh nhu cầu vốn cho đầu tư hạ tầng trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi huy động đồng thời cả nguồn lực trong nước và quốc tế.

Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Chính phủ nghiên cứu thời điểm phù hợp cho việc phát hành trái phiếu ra nước ngoài. Khi Chính phủ phát hành thành công các công cụ nợ trên thị trường quốc tế, điều này sẽ đóng vai trò mở đường, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp lớn của Việt Nam vươn ra thị trường vốn quốc tế, huy động thêm nguồn lực để đầu tư trở lại cho nền kinh tế trong nước.

Trong bối cảnh hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc nâng hạng tín nhiệm các công cụ nợ dài hạn có bảo đảm lần này là tín hiệu tích cực, phản ánh nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố nền tảng tài khóa và nâng cao uy tín quốc gia, qua đó tạo thêm niềm tin và dư địa để thực hiện các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

PV: Thưa Thứ trưởng, đâu là những yếu tố chính dẫn đến quyết định tích cực này của Fitch Ratings?

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Việc các công cụ nợ có bảo đảm được nâng lên mức "BBB-" đã lần đầu tiên đánh dấu một công cụ nợ của Chính phủ Việt Nam được bước vào nhóm "Hạng đầu tư" và cao hơn xếp hạng quốc gia một bậc. Điều đó có một ý nghĩa rất tích cực.

Quyết định này xuất phát từ 3 yếu tố then chốt.

Bộ Tài chính Việt Nam đang duy trì cơ chế đối thoại định kỳ và thường xuyên với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế như: Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor's. Hoạt động này không chỉ dừng ở việc cung cấp số liệu theo yêu cầu, mà còn bao gồm phối hợp liên ngành nhằm chủ động làm rõ các lợi thế về thể chế, mức độ ổn định kinh tế vĩ mô và triển vọng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.

Thứ nhất, Fitch Ratings đã rà soát theo bộ tiêu chí mới về xếp hạng tín nhiệm quốc gia, được ban hành vào tháng 9/2025, trong đó bổ sung các tiêu chí đánh giá liên quan đến xác suất không trả được nợ và khả năng thu hồi nợ trong trường hợp xảy ra vỡ nợ. Khi áp dụng các tiêu chí này đối với nền kinh tế Việt Nam, kết quả đánh giá cho thấy nhiều yếu tố tích cực, qua đó hỗ trợ cho việc nâng hạng.

Thứ hai, Fitch Ratings cũng đã đánh giá khả năng trả nợ của nền kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn là tích cực, trên cơ sở triển vọng tăng trưởng và nền tảng kinh tế vĩ mô. Quyết định này phản ánh kỳ vọng của Fitch Ratings về khả năng thu hồi nợ đối với trái phiếu không được bảo đảm của quốc gia phát hành, kết hợp với các lợi ích thu hồi bổ sung từ phần được bảo đảm hoặc bảo lãnh cho các công cụ nợ.

Thứ ba, việc Việt Nam phát hành trái phiếu Brady năm 1998 với kỳ hạn 30 năm, trong đó phần gốc của trái phiếu này được đảm bảo bằng trái phiếu của Kho bạc Hoa Kỳ, đã làm giảm mức độ rủi ro, tạo nên độ tin cậy cao cho các nhà đầu tư, qua đó được Fitch Ratings đánh giá cao.

Nguồn: Cục Thống kê. Đồ họa: Phương Anh

PV: Bộ Tài chính đang tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia đến năm 2030 với mục tiêu đưa Việt Nam đạt mức xếp hạng "Đầu tư". Hiện nay, Bộ Tài chính đã thực hiện các giải pháp gì để có thể hiện thực hóa mục tiêu lớn đó, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Hiện nay, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các bộ, ngành liên quan, như: Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường…, để tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia đến năm 2030. Đây là một đề án có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang hướng tới hai mục tiêu hết sức quan trọng của Đại hội Đảng XIV đã đề ra, là thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Mục tiêu Đề án đặt ra là đưa Việt Nam đạt mức xếp hạng tín nhiệm Đầu tư (từ Baa3/BBB- trở lên) vào năm 2030.

Cụ thể, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.

Trong bối cảnh đó, việc nâng hạng tín nhiệm quốc gia là yêu cầu hết sức cần thiết. Việc sơ kết đề án cũng sẽ giúp chúng ta định hình rõ hơn các kế hoạch trong thời gian tới nhằm hướng tới mục tiêu nâng hạng tín nhiệm quốc gia, tương tự như việc các công cụ nợ dài hạn có bảo đảm vừa được nâng từ BB+ lên BBB-, qua đó nâng cao uy tín của Việt Nam trong cộng đồng đầu tư quốc tế.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính dự kiến tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ chính.

Một là, triển khai các giải pháp và chính sách nhằm điều hành hiệu quả các chỉ tiêu về nợ công, nợ Chính phủ và nợ quốc gia, bảo đảm duy trì ở mức tích cực, đáp ứng các tiêu chí đánh giá xếp hạng tín nhiệm của các tổ chức quốc tế.

Hai là, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô. Khi các chỉ số kinh tế vĩ mô được duy trì trong trạng thái tích cực, điều này sẽ có tác động thuận lợi đến việc cải thiện xếp hạng tín nhiệm.

Ba là, tiếp tục tăng cường phối hợp với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế như S&P, Fitch Ratings…, thông qua việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch, giúp các tổ chức này có cơ sở đánh giá chính xác hơn đối với nền kinh tế Việt Nam.

Thời gian qua, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành đã làm việc rất tích cực với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm. Qua đó, các tổ chức này hiểu rõ hơn về thực trạng, nỗ lực và mục tiêu phát triển của Việt Nam, cũng như các kết quả đã đạt được, từ đó đưa ra những đánh giá ngày càng chính xác và tích cực hơn về triển vọng của Việt Nam trong thời gian tới.

Với 3 nhóm giải pháp nêu trên, chúng tôi tin tưởng rằng, việc nâng hạng tín nhiệm đối với các công cụ nợ dài hạn có bảo đảm lần này là một bước khởi đầu quan trọng, tạo nền tảng để Việt Nam tiếp tục phấn đấu nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia trong giai đoạn tới.

PV: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!