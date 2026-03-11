(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành văn bản hỏa tốc số 1582/BCT-TTTN ngày 11/3/2026 gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu... Theo đó, từ 22h00 ngày 11/3, giá dầu hỏa giảm mạnh nhất đến 7.966 đồng/lít, trong khi giá xăng giảm gần 4.000 đồng/lít.

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Bộ Công thương và Bộ Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; xăng không chì: 4.000 đồng/lít; dầu diezel: 5.000 đồng/lít; dầu hỏa: 4.000 đồng/lít; dầu mazut: 4.000 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như trên, giá bán lẻ xăng dầu cũng được điều chỉnh giảm.

Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 3.619 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó. Giá bán mới không cao hơn 22.951 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 3.880 đồng/lít, giá bán mới không cao hơn 25.240 đồng/lít.

Dầu diezen 0.05S giảm 4.247 đồng/lít, giá bán mới không cao hơn 26.470 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 7.966 đồng/lít, giá mới không cao hơn 24.419 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 5.706 đồng/kg, giá bán mới không cao hơn 19.001 đồng/kg.

Từ 22h00 ngày 11/3 giá xăng đồng loạt giảm từ 3.619 đồng/lít - 3.880 đồng/lít. Ảnh: Đức Thanh

Theo liên Bộ, thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các nghị định và thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công thương khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.