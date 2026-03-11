TCBS khởi động kế hoạch phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

(TBTCO) - TCBS dự kiến phát hành lô trái phiếu đầu tiên quy mô 1.000 tỷ đồng, nằm trong kế hoạch huy động tối đa 5.000 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu ra công chúng.

Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã Ck: TCX) vừa thông báo kế hoạch chào bán lô trái phiếu ra công chúng đầu tiên với quy mô 1.000 tỷ đồng, nằm trong chương trình phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng đã được doanh nghiệp phê duyệt trước đó.

Theo thông tin công bố, lô trái phiếu có mã TCBSPO2628001, thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu dự kiến được phát hành vào ngày 1/4/2026 với kỳ hạn 24 tháng. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8%/năm, sau đó được điều chỉnh theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%.

Trước đó, từ tháng 11/2025, TCBS đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng quy mô tối đa 5.000 tỷ đồng. Sau đó, doanh nghiệp đã điều chỉnh một số nội dung trong phương án phát hành, song vẫn giữ nguyên số lượng đợt chào bán là bốn đợt.

Phương án chào bán trái phiếu của TCBS.

Theo phương án cập nhật, nguồn vốn huy động dự kiến được phân bổ chủ yếu cho hoạt động giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán với quy mô khoảng 3.000 tỷ đồng, phần còn lại khoảng 2.000 tỷ đồng dành cho hoạt động tự doanh.

Bên cạnh việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, TCBS cũng thay đổi một số thông tin liên quan đến mã trái phiếu, mức lãi suất, quy mô từng đợt phát hành cũng như thời điểm triển khai so với kế hoạch ban đầu. Theo phương án mới, bốn lô trái phiếu dự kiến được phát hành gồm TCBSPO2628001 và TCBSPO2629002, mỗi lô trị giá 1.000 tỷ đồng, cùng hai lô TCBSPO2628003 và TCBSPO2628004 với giá trị lần lượt 1.500 tỷ đồng. Toàn bộ các đợt chào bán và giải ngân dự kiến được thực hiện trong năm 2026.

Lãi suất của các lô trái phiếu cũng được điều chỉnh so với phương án công bố trước đó. Theo kế hoạch ban đầu, lãi suất kỳ đầu tiên dự kiến ở mức 7,5%/năm và sau đó thả nổi với biên độ 2,5 - 2,6%. Trong phương án cập nhật, lãi suất kỳ đầu tiên được nâng lên 8%/năm, đồng thời biên độ lãi suất thả nổi cũng tăng lên 2,7%.

Ngoài kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng, vào tháng 12/2025, Hội đồng quản trị TCBS cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành này dự kiến được sử dụng để cơ cấu lại các khoản vay đến hạn tại một số tổ chức tín dụng trong giai đoạn cuối năm 2025 – 2026.

Theo kế hoạch, chương trình phát hành riêng lẻ này sẽ được chia thành 6 đợt với kỳ hạn từ 15 đến 30 tháng. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8%/năm, sau đó chuyển sang cơ chế thả nổi với biên độ dao động từ 2,5% đến 2,7% so với lãi suất tham chiếu.

Như vậy, trong trường hợp cả hai kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng và riêng lẻ được triển khai đầy đủ, tổng số vốn TCBS có thể huy động thông qua kênh trái phiếu trong thời gian tới lên tới khoảng 8.000 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, TCBS cũng vừa hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Cụ thể, doanh nghiệp đã phát hành hơn 275.000 cổ phiếu cho 22 nhân sự, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 23.113 tỷ đồng lên gần 23.115 tỷ đồng. Đợt phát hành này được hoàn tất vào ngày 2/3/2026.