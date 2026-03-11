F88 đặt mục tiêu lãi hơn 1.100 tỷ đồng năm 2026, chia tách cổ phiếu mạnh để tăng vốn

F88 đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 đạt 1.133,8 tỷ đồng, tăng 25%; dư nợ cho vay 7.501,8 tỷ đồng, tăng hơn 33%, đồng thời mở rộng mạng lưới lên 1.000 phòng giao dịch cùng đẩy mạnh chuyển đổi số. Doanh nghiệp cũng trình kế hoạch tăng vốn theo ba phương án, trong đó chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu ra công chúng, dự kiến nâng vốn điều lệ lên hơn 2.460 tỷ đồng, tăng 123%.

Phấn đấu tăng lợi nhuận 25%, mở rộng lên 1.000 phòng giao dịch

Trong tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến tổ chức ngày 30/3, Công ty cổ phần Đầu tư F88 (F88 - mã Ck: F88) đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2026 với 7 trọng tâm chiến lược.

Tại báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Đức Đại - Tổng Giám đốc F88 nêu rõ, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng quy mô mạng lưới phòng giao dịch tại các khu vực tiềm năng. Song song, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng thông qua ứng dụng My F88.

Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác chiến lược với VNPost và MB nhằm gia tăng độ phủ thương hiệu và năng lực tiếp cận khách hàng đa kênh.

Ở mảng kinh doanh cốt lõi là cho vay, F88 đặt mục tiêu dư nợ cho vay đạt 7.501,8 tỷ đồng (không bao gồm dư nợ CIMB và MB mà F88 thực hiện quản lý tài sản), tăng hơn 33% so với năm trước. Song song với tăng trưởng tín dụng, F88 dự kiến mở rộng hệ thống lên khoảng 1.000 phòng giao dịch, so với 949 điểm hiện nay, với định hướng mở mới có chọn lọc tại các khu vực có tiềm năng sinh lời cao.

Về phát triển sản phẩm, F88 dự kiến triển khai sản phẩm hạn mức tuần hoàn, vay thêm, nâng cao chất lượng hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu lớn, kiểm soát nợ xấu và tích hợp rủi ro ESG.

"Mở rộng hợp tác với ngân hàng, ví điện tử và bảo hiểm, đa dạng hóa nguồn thu từ InsurTech (công nghệ bảo hiểm), xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện" - lãnh đạo F88 nêu rõ.

Về hoạt động huy động vốn, đa dạng hóa kênh, kết nối tổ chức quốc tế, ưu tiên lãi suất cố định, duy trì tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu (D/E) dưới 3 lần và thanh khoản cao.

Công ty cũng công bố tầm nhìn mới cho giai đoạn 2026 - 2030: “F88 là nền tảng tài chính toàn diện và tin cậy dành cho người dân Việt Nam, nơi khách hàng bình dân tìm đến đầu tiên cho mọi nhu cầu tài chính trong cuộc sống”.

Nguồn: F88

Theo kế hoạch, năm 2026, F88 đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 1.133,8 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2025. Doanh thu dự kiến đạt 5.462 tỷ đồng, bao gồm lãi dự thu và doanh thu lãi vay từ dịch vụ cho vay cầm cố được ghi nhận trong doanh thu tài chính, tương ứng tăng khoảng 42%, phản ánh kỳ vọng tiếp tục mở rộng hoạt động trong bối cảnh nhu cầu dịch vụ tài chính của người dân vẫn ở mức cao.

Cũng theo lãnh đạo F88, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính hợp nhất đạt hơn 719 tỷ đồng. Doanh nghiệp không thực hiện trích lập các quỹ và cũng chưa chia cổ tức trong kỳ; toàn bộ phần lợi nhuận còn lại dự kiến được giữ lại để bổ sung vào vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Dồn dập tăng vốn, chào bán 22 triệu cổ phiếu ra công chúng

Đáng chú ý, về kế hoạch tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị F88 đề xuất ba phương án phát hành cổ phiếu.

Thứ nhất, công ty dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận thêm một cổ phiếu mới, tương ứng phát hành hơn 110 triệu cổ phiếu.

Thứ hai, doanh nghiệp dự kiến chào bán tối đa hơn 22 triệu cổ phiếu ra công chúng thông qua đại lý phân phối. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách 22.240 đồng/cổ phiếu và cũng không thấp hơn 70% giá đóng cửa của cổ phiếu F88 trong 5 phiên giao dịch gần nhất trước ngày Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết triển khai phương án chào bán.

Với số tiền tối thiểu gần 490 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành này, công ty dự kiến góp vốn vào Công ty cổ phần Kinh doanh F88 - công ty con của F88, nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Hội đồng quản trị F88 đề xuất đại hội thông qua ba phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ năm 2026. Theo đó, F88 dự kiến phát hành mới hơn 136 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 1.101 tỷ đồng lên hơn 2.460 tỷ đồng.

Phương án thứ ba, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số lượng tối đa hơn 4,4 triệu cổ phiếu, dành cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ nhân viên của công ty và các công ty con. Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện trong năm 2026 và quý I/2027, sau khi hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán ra công chúng.

Nguồn: F88.

Về kế hoạch chuyển sàn, Hội đồng quản trị F88 trình cổ đông chấp thuận việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu F88 trên UPCoM để niêm yết toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Trước đó, năm 2025, F88 đã củng cố hệ sinh thái thông qua các thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với các đối tác lớn bao gồm: MB, CIMB, Zalo và VNPost. Các mối quan hệ đối tác này đã giúp đa dạng hóa danh mục dịch vụ cho vay, thanh toán và bảo hiểm tại toàn bộ mạng lưới PGD, đồng thời mở rộng đáng kể tệp khách hàng ngoài các kênh truyền thống.

Thông qua hợp tác chiến lược với VNPost, F88 đã mở rộng tiếp cận tới hơn 10.000 điểm giao dịch, hỗ trợ khách hàng khu vực nông thôn tiếp cận dịch vụ tài chính minh bạch và thuận tiện, đồng thời gia tăng độ phủ tới phân khúc khách hàng phổ thông.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Công nghệ Ngôi Nhà Xanh (NNX) được thành lập từ năm 2024 và chính thức hoạt động lĩnh vực InsurTech (từ năm 2025 đã ký kết hợp đồng với các công ty bảo hiểm hàng đầu như: Bảo Minh, PVI, MSIG, VBI, MIC, Pjico, Techcom Insurance và Bảo Việt, đạt 1,5 triệu hợp đồng bảo hiểm năm 2025, tạo động lực tăng trưởng mới quan trọng cho F88.

Năm 2025, Công ty đã mở rộng mạng lưới lên 949 phòng giao dịch tại 34 tỉnh thành, tăng 81 phòng giao dịch so với năm 2024. Việc mở mới phòng giao dịch được tập trung vào các khu vực tiềm năng cao (loại A và B+), kết hợp với dự án “phòng giao dịch có lợi nhuận”, giúp hơn 95% các phòng giao dịch trên 1 năm tuổi đạt lãi hoặc hòa vốn.

F88, với vai trò tiên phong trong lĩnh vực tài chính bình dân tại Việt Nam, cũng khẳng định sự trưởng thành bằng việc trở thành công ty đại chúng vào ngày 6/5/2025 và đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM ngày 8/8/2025.

Về quy mô khách hàng, hệ thống hiện ghi nhận gần 1,4 triệu khách hàng lũy kế, hơn 6 triệu hợp đồng bảo hiểm đã phát hành và số lượt giải ngân tăng 73% so với năm trước. Chỉ số hài lòng khách hàng đạt mức 75%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của F88 năm 2025 đạt 908 tỷ đồng, hoàn thành 135% kế hoạch và tăng trưởng 102% so với 2024, nhờ tăng trưởng doanh thu song song với việc tối ưu chi phí vốn và chi phí hoạt động./.