F88 sắp phát hành cổ phiếu thưởng, đưa vốn điều lệ tăng gấp 13 lần

Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (F88 - mã Ck: F88) vừa thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, ngày 21/1/2026, F88 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 101,65 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ thực hiện quyền 1:12. Nguồn vốn phát hành được trích từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (1.640,7 tỷ đồng).

Theo kế hoạch, F88 dự kiến phát hành hơn 101,65 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ thực hiện quyền 1:12. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 1.016,5 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của F88 sẽ tăng từ hơn 8,47 triệu cổ phiếu lên khoảng 110,1 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ từ 84,7 tỷ đồng dự kiến nâng lên 1.101 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, Công ty TNHH Skydom Pte. Ltd, pháp nhân liên quan đến Mekong Capital, hiện là cổ đông lớn nhất của F88 với tỷ lệ sở hữu 31,3% vốn điều lệ. Sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng, tổ chức này dự kiến sẽ được phân bổ thêm gần 31 triệu cổ phiếu mới.

Trong nhóm cổ đông nội bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị F88 Phùng Anh Tuấn hiện sở hữu hơn 1,02 triệu cổ phiếu, tương đương 12,34% vốn điều lệ và sẽ được nhận thêm khoảng 12 triệu cổ phiếu mới.

Ông Ngô Quang Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị F88 đang nắm giữ hơn 920,7 nghìn cổ phiếu (11,14%) và dự kiến nhận thêm trên 11 triệu cổ phiếu thưởng.

Bên cạnh đó, các cổ đông nước ngoài như: Bronze Blade Limited (9,8%), Asia Investment Company (8,1%) và Winter Flame Pte. Ltd (5,6%) cũng sẽ lần lượt được phân bổ khoảng 10 triệu, 8,3 triệu và 5,7 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành này.

Trước đó, ngày 11/12/2025, F88 đã hoàn tất việc phân phối 206.615 cổ phiếu theo chương trình phát hành cho người lao động (ESOP) cho 324 cán bộ, nhân viên. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến thu về gần 2,07 tỷ đồng. Số cổ phiếu ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng trong 18 tháng, trong đó 66,66% được giải tỏa sau 12 tháng và phần còn lại sau 18 tháng kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, F88 ghi nhận doanh thu đạt 2.172 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế 603 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 90% kế hoạch năm (673 tỷ đồng) và gấp 2,5 lần cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý III/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 6.280 tỷ đồng, tăng 24,7% so với đầu năm. Trong cơ cấu nguồn vốn, dư nợ vay và nợ trái phiếu ngắn hạn ở mức 2.160 tỷ đồng, trong khi vay dài hạn ghi nhận 1.288 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 13/1, cổ phiếu F88 giao dịch ở mức 1.535.000 đồng/cổ phiếu, đưa giá trị vốn hóa doanh nghiệp lên khoảng 13.000 tỷ đồng./.