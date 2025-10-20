F88 lãi trước thuế hơn 600 tỷ đồng, dư nợ cho vay cao nhất nhiều năm

(TBTCO) - Ngày 20/10, Công ty cổ phần Đầu tư F88 công bố lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 603 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và hoàn thành 90% kế hoạch năm. Dư nợ cho vay đạt 6.413 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm và ở mức cao nhất trong nhiều năm; hoạt động cho vay và mảng bảo hiểm cùng tăng trưởng mạnh.

Ngày 20/10, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (F88 - mã Ck: F88) công bố kết quả kinh doanh quý III/2025.

Theo đó, F88 ghi nhận lợi nhuận trước thuế 282 tỷ đồng trong quý III/2025, cao gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, F88 đạt lợi nhuận 603 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 9/2025, dư nợ gốc cho vay khách hàng tại F88 đạt 6.413 tỷ đồng, tăng mạnh 40% so với đầu năm. Riêng số tiền giải ngân trong quý III/2025 đạt 4.339 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và vượt quý II/2025. Theo đó, trong quý III/2025, F88 tiếp tục ghi nhận mức giải ngân kỷ lục của F88 trong 3 năm trở lại đây. Giải ngân lũy kế 9 tháng 2025 tăng trưởng 35% so với cùng kỳ, đạt 11.485 tỷ đồng.

Doanh thu quý III gần 1.100 tỷ đồng, cho vay và bảo hiểm bứt phá Việc mở rộng hoạt động kinh doanh tiếp tục mang về kết quả bứt phá cho F88. Tổng doanh thu quý III/2025 của công ty đạt gần 1.075 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho vay gần 925 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 86%); mảng bảo hiểm đóng góp 134 tỷ đồng (chiếm 12,5%), tăng trưởng lần lượt 47% và 52% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, F88 cũng chú trọng về quản trị rủi ro và chất lượng nợ vay, với tỷ lệ thanh toán đúng hạn tại F88 duy trì quanh ngưỡng 85%. Bên cạnh đó, tỷ lệ xóa sổ thuần trong kỳ (Net Write-off) trên tổng dư nợ bình quân duy trì ở mức 2,4%/tháng.

Công ty cũng kiểm soát tốt chi phí hoạt động với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) là 49% (quý 3/2024 là 52,7%).

Với những nỗ lực đáng ghi nhận từ việc mở rộng hoạt động kinh doanh, quản trị chất lượng rủi ro và kiểm soát chi phí tối ưu, F88 mang về 282 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý III/2025, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi trước thuế của công ty cũng gấp đôi cùng kỳ, đạt 603 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 90% kế hoạch năm (673 tỷ đồng).

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Đại diện F88 cho biết, yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ cho kết quả tăng trưởng bứt phá trong quý III/2025 của công ty dựa trên việc gia tăng và mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt là chu kỳ kinh doanh cao điểm trong nửa cuối năm.

Số khách hàng vay mới tại công ty đạt gần 70.700 và số hợp đồng mở mới hơn 246.700, lần lượt tăng 16% và 82% so với cùng kỳ. Tỷ lệ khách hàng quay lại (sử dụng dịch vụ từ hai lần trở lên) cũng tăng mạnh từ 58% quý I/2025 lên 68% vào quý III/2025. Với việc triển khai các sáng kiến trong việc phát triển gói sản phẩm phù hợp với khách hàng, công ty đã đánh dấu mức tăng trưởng đột biến với tỷ lệ khách hàng quay lại.

Trong quý III/2025, F88 ra mắt gói vay hạn mức tuần hoàn, là hình thức được cấp trước một khoản tiền vay (hạn mức) cho khách hàng để khách hàng có thể chủ động rút khi có nhu cầu (chỉ tính lãi, phí trên số tiền thực tế mà khách đã rút ra). Sản phẩm giúp đáp ứng các khách hàng có nhu cầu thường xuyên vay những khoản tiền nhỏ khẩn cấp, lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh trong cuộc sống thường ngày.

Chiến lược mở rộng kinh doanh của F88 được đẩy mạnh trên các kênh bao gồm mạng lưới phòng giao dịch, hợp tác với các đối tác và kênh số thông qua ứng dụng My F88. Tính đến cuối quý III/2025, số lượng phòng giao dịch của công ty tiếp tục tăng lên con số 896 trên khắp cả nước (tăng 28 phòng giao dịch so với đầu năm) và vượt mục tiêu cho năm 2025 (888 phòng giao dịch).

Đối với hoạt động mở rộng các đối tác, hiện F88 đang bắt tay với Ngân hàng CIMB Việt Nam, MB, Thế Giới Di Động và gần đây là với ZaloPay.

Theo ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc F88, dự kiến lợi nhuận quý IV/2025 của công ty sẽ xấp xỉ kết quả đạt được trong quý III/2025, dựa trên yếu tố mùa vụ cao điểm với nhu cầu tiêu dùng tăng trưởng tốt trong nửa cuối năm, từ đó giúp F88 vượt mạnh kế hoạch đã thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2025./.