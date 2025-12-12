(TBTCO) - Ngày 15/12/2025, Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tổ chức Hội thảo “Đa dạng vốn cho phát triển bền vững” nhằm cung cấp bức tranh toàn diện về nhu cầu vốn cho phát triển bền vững, xu hướng huy động nguồn lực và các giải pháp chính sách trong thời gian tới.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn xác lập mô hình tăng trưởng mới, trong đó yêu cầu phát triển nhanh phải song hành cùng phát triển bền vững. Các động lực truyền thống tiếp tục được khơi thông, trong khi những động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ngày càng giữ vai trò then chốt. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, việc huy động đa dạng nguồn lực tài chính trở thành nhiệm vụ cấp bách.

Những năm gần đây, nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm mở rộng dòng vốn cho phát triển bền vững: vốn tín dụng ngân hàng, đầu tư công và tư nhân, vốn FDI, vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế, cùng sự xuất hiện mạnh mẽ của các công cụ mới như trái phiếu xanh, quỹ đầu tư ESG, tín chỉ carbon… Nhờ vậy, nhiều chương trình và dự án quan trọng đã có điều kiện tiếp cận nguồn lực để thúc đẩy chuyển đổi xanh và hiện đại hóa nền kinh tế.

Tuy nhiên, tổng vốn huy động được chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Theo ước tính, trong giai đoạn 2021 - 2030, Việt Nam cần khoảng 55 - 92 tỷ USD để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thích ứng biến đổi khí hậu.

Để làm rõ hơn thực trạng và giải pháp huy động tối đa nguồn lực cho phát triển bền vững, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo “Đa dạng vốn cho phát triển bền vững” nhằm cung cấp bức tranh toàn diện về nhu cầu vốn, xu hướng huy động nguồn lực và các giải pháp chính sách trong thời gian tới.

Thời gian: 8h30 - 11h30, ngày 15/12/2025

Địa điểm: Báo Tài chính - Đầu tư, 47 Quán Thánh, Hà Nội

Hội thảo có sự chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước, cùng sự tham gia của lãnh đạo các định chế tài chính trong và ngoài nước, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp./.