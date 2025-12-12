Kho bạc Nhà nước khu vực III: Ứng biến nhanh - giải ngân hiệu quả

Trong bối cảnh kế hoạch vốn đầu tư công được gia tăng, Kho bạc Nhà nước khu vực III đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tiến độ giải ngân tại TP. Hải Phòng, đưa thành phố đứng trong top các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao trong cả nước.

Không để tồn đọng hồ sơ

Phòng Nghiệp vụ 1, Kho bạc Nhà nước khu vực III - đơn vị trực tiếp kiểm soát chi, luôn quán triệt nghiêm kỷ luật công vụ, không gây phiền hà cho chủ đầu tư. Theo đó, các hồ sơ gửi đến kho bạc chưa đầy đủ đã được các công chức của kho bạc hướng dẫn tận tình, tuyệt đối không để tồn đọng. Đồng thời, công chức kho bạc còn được đơn vị khuyến khích đề xuất sáng kiến, cải tiến quy trình kiểm soát, thanh toán và tham gia các tổ công tác của UBND thành phố để tháo gỡ khó khăn thực tế tại các dự án.

TP. Hải Phòng đứng trong top các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao trong cả nước. Ảnh minh họa: H.T

Hàng ngày, Phòng Nghiệp vụ 1 phối hợp với Phòng Kế toán Nhà nước gửi tin nhắn SMS trực tiếp đến các cấp có thẩm quyền, cung cấp số liệu thu - chi ngân sách đến hết ngày hôm trước. Nhờ đó, lãnh đạo thành phố đã kịp thời ra quyết định điều tiết ngân sách, đôn đốc các chủ đầu tư và ban quản lý dự án có tỷ lệ giải ngân thấp. Các hệ thống quản lý dữ liệu như ĐTKB-GD (Hệ thống kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua Kho bạc), TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc), THBC - LAN (Chương trình Tổng hợp báo cáo đầu tư) luôn được đối chiếu để bảo đảm số liệu khớp chính xác, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo.

Năm 2025, TP. Hải Phòng được giao kế hoạch vốn đầu tư công lên tới 39.504 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần năm 2021. Tính đến hết tháng 11/2025, thành phố đã giải ngân 31.768 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và 80% kế hoạch thành phố giao.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, Kho bạc Nhà nước khu vực III đã kiểm soát và thanh toán kịp thời các nguồn vốn ngân sách, nhất là nguồn vốn đầu tư công, đưa Hải Phòng vào top các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cao nhất cả nước.

Chủ động tháo gỡ vướng mắc - Đột phá trong cải cách hành chính

Không chỉ kiểm soát chặt chi ngân sách, Kho bạc Nhà nước khu vực III còn chủ động tham mưu UBND thành phố tạm dừng chi thu nhập tăng thêm, hỗ trợ lễ Tết, tiền thưởng đối với các chủ đầu tư có số dư tạm ứng lớn. Đồng thời, đơn vị còn tham gia đóng góp ý kiến chuyên môn vào nhiều dự thảo nghị định và quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công, góp phần cải thiện thủ tục hành chính và tăng hiệu quả quản lý vốn.

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác giải ngân vốn đầu tư công trong các năm tiếp theo, Kho bạc Nhà nước khu vực III sẽ tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ ngay khi có khối lượng nghiệm thu, áp dụng các giải pháp hiệu quả và bám sát tiến độ giải ngân theo kịch bản của UBND thành phố. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính và hướng tới kho bạc số vào năm 2030, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.