Hải Phòng hỗ trợ doanh nghiệp FDI kết nối đầu tư kinh doanh

(TBTCO) - Sáng 12/12, Sở Tài chính Hải Phòng chủ trì cùng các sở, ngành tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp FDI trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và kết nối đầu tư.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng nhấn mạnh: “Để đảm bảo nguồn lực đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026 - 2030 là 2,4 triệu tỷ đồng, trong đó tỷ trọng vốn đầu tư của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 50%, lãnh đạo thành phố và các sở, ngành xác định, cần nỗ lực hơn nữa trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại thành phố tiếp tục mở rộng, phát triển và tìm kiếm được nhiều nhà cung ứng trong quá trình sản xuất, kinh doanh để giảm giá thành, nâng giá trị gia tăng và tăng tỷ lệ nội địa hóa của sản phẩm”.

Ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quỳnh Nga

Ngày 11/12/2025, Luật Đầu tư (sửa đổi) chính thức được Quốc hội thông qua với những nội dung mang tính đột phá, trong đó có nhiều điểm thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư như: thu hẹp các trường hợp phải điều chỉnh dự án đầu tư, mở rộng áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt (cơ chế luồng xanh), nhà đầu tư nước ngoài không phải có dự án trước khi thành lập doanh nghiệp, điều chỉnh thời hạn hoạt động dự án đầu tư... Theo đó, nhà đầu tư và doanh nghiệp sẽ có thêm nhiều thời cơ thuận lợi để phát huy nguồn lực, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.

Để kịp thời phổ biến, hướng dẫn một số quy định pháp luật cơ bản liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, Sở Tài chính Hải Phòng đã triển khai khảo sát nhu cầu kết nối đầu tư kinh doanh cũng như các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp FDI ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn TP. Hải Phòng thông qua Phiếu khảo sát đánh giá.

Đại diện Sở Tài chính Hải Phòng giới thiệu về hệ thống tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp, người dân trên website của Sở tại địa chỉ: sotc.haiphong.gov.vn.

Đại diện cho doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố, ông Wang Can Huai - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Jun Feng (Việt Nam) bày tỏ: “Đến với hội nghị lần này, ngoài việc được giải đáp các khó khăn, vướng mắc, doanh nghiệp FDI mong muốn được kết nối với các doanh nghiệp khác trong nước để tăng tỷ lệ nội địa hóa và giảm chi phí. Cùng với đó, mong muốn được kết nối thêm nhiều nhà cung ứng Việt Nam hơn nữa”.

Có 72 doanh nghiệp FDI tham gia trả lời khảo sát của Sở Tài chính Hải Phòng. Đa số doanh nghiệp phản ánh đang gặp khó khăn trong việc thu hút và tuyển dụng nguồn lao động, thủ tục đăng ký ID điện tử của doanh nghiệp và một số vướng mắc liên quan đến Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố và lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Các vướng mắc này đã được Sở Tài chính tổng hợp, gửi tới các sở, ngành liên quan và giải đáp trực tiếp ngay tại Hội nghị.

Theo quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư cần thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và các thủ tục có liên quan sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý dự án, Sở Tài chính Hải Phòng nhận thấy, một số doanh nghiệp còn lúng túng trong hoạt động này.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Kim Oanh - Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Tài chính Hải Phòng đã phổ biến, hướng dẫn các thủ tục đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp FDI về chế độ báo cáo giám sát đầu tư, báo cáo qua hệ thống online của Bộ Tài chính, các thủ tục cần thực hiện sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Sở Nội vụ Hải Phòng giới thiệu về Sàn Giao dịch việc làm; hướng dẫn, giải đáp các nhu cầu về tuyển dụng, cấp phép lao động làm việc trong các doanh nghiệp FDI; phổ biến về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cập nhật quy định về mức lương tối thiểu vùng mới theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Đại diện Công an TP. Hải Phòng trao đổi, giải đáp vướng mắc về hồ sơ, thủ tục quy trình biểu mẫu liên quan đến công tác quản lý, cư trú người nước ngoài, đăng ký định danh điện tử cho người nước ngoài làm đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đăng ký định danh điện tử cho doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn, thủ tục về môi trường…

Các doanh nghiệp được hỗ trợ kết nối tại hội nghị. Ảnh: Quỳnh Nga

Hội nghị cũng đã diễn ra phiên kết nối hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp với 19 doanh nghiệp có nhu cầu kết nối các sản phẩm phụ trợ.