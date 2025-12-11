Đề xuất giải pháp hoàn thành mục tiêu Chiến lược Tài chính đến năm 2030

(TBTCO) - Tại Hội thảo “Chiến lược Tài chính qua 5 năm triển khai thực hiện” được Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 11/12, các chuyên gia đã chỉ ra hạn chế và thách thức trong quá trình triển khai, từ đó, đề xuất giải pháp để hoàn thành mục tiêu Chiến lược tài chính đến năm 2030.

Nhiều kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện

Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược Tài chính đến năm 2030, bà Lê Thị Mai Liên - Trưởng ban Ban Kinh tế vĩ mô và dự báo, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính cho biết, trong giai đoạn 2021 - 2025, chính sách thu tiếp tục được cơ cấu một bước để tạo lập hệ thống thu ngân sách bền vững, góp phần tạo môi trường cạnh tranh phù hợp với quá trình hội nhập và phát triển kinh tế.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Đức Việt.

Đến nay, Bộ Tài chính đã trình hoặc đã được Quốc hội thông qua một loạt luật thuế quan trọng. Thông qua đó, Bộ khẳng định rõ định hướng xây dựng chính sách thuế hiện đại, hiệu quả, góp phần động viên hợp lý nguồn lực, đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước (NSNN), đồng thời hỗ trợ tích cực cho an sinh xã hội, giảm nghèo và phát triển khu vực tư nhân.

Bà Lê Thị Mai Liên thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Chẳng hạn như, cơ cấu thu NSNN từ thuế cũng đang còn dựa nhiều vào các sắc thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản thu từ thuế thu nhập cá nhân còn thấp và đặc biệt thu ngân sách từ thuế nhà, đất còn khá khiêm tốn. Thu từ thuế nhập khẩu sẽ tiếp tục giảm xuống khi Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết cắt giảm thuế quan trong quá trình tham gia các hiệp định thành lập các khu vực mậu dịch tự do song phương và đa phương…

Trong đó, tỷ lệ huy động vào NSNN bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 18% GDP. Trong cơ cấu thu NSNN, tỷ trọng thu nội địa/tổng thu NSNN tiếp tục tăng từ mức bình quân 81,5% trong giai đoạn 2016 - 2020 lên mức trên 83% trong những năm gần đây. Tỷ trọng thu ngân sách địa phương chiếm khoảng 50% tổng thu NSNN bình quân các năm 2021 - 2023.

Chi NSNN chủ động, đảm bảo chặt chẽ, đúng chính sách, chế độ, tăng cường kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng. Bội chi giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt khoảng 3,8% GDP, gần sát với mục tiêu 3,7%.

Chính sách về nợ công đã được điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, hoàn thiện với đầy đủ các cấp độ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và được gắn chặt với các kế hoạch, chiến lược khác của quốc gia. Các chỉ tiêu nợ công đều trong phạm vi cho phép; công tác trả nợ đầy đủ, đúng hạn, đảm bảo các cam kết của Chính phủ.

“Về phát triển thị trường tài chính và dịch vụ tài chính đồng bộ, hiện đại, minh bạch và bền vững, thực hiện nhiệm vụ này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đa dạng hàng hóa trên thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu Chính phủ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường trái phiếu xanh, các sản phẩm chứng khoán phái sinh và các sản phẩm mới… nhằm tăng cung hàng hóa và cải thiện chất lượng nguồn cung cho thị trường chứng khoán” - bà Liên cho hay.

Giải pháp hoàn thành Chiến lược Tài chính đến năm 2030

Để góp phần hoàn thành mục tiêu Chiến lược Tài chính đến năm 2030, bà Lê Thị Thanh Thủy - Ban Chính sách, thuế quốc tế (Cục Thuế) cho biết, Chiến lược cải cách hệ thông thuế trong giai đoạn 2026 - 2030 như sau: hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế, đảm bảo minh bạch, công bằng, xóa bỏ điểm nghẽn sản xuất, kinh doanh. Mở rộng cơ sở thuế, đặc biệt từ kinh tế số, thương mại điện tử, nền tảng xuyên biên giới, tài nguyên và thị trường vốn.

Bà Lê Thị Mai Liên - Trưởng ban Ban Kinh tế vĩ mô và dự báo, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính tham luận tại hội thảo.

Đồng thời, số hóa toàn bộ quy trình đăng ký - khai - nộp - hoàn thuế, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; triển khai hóa đơn điện tử, dịch vụ thuế điện tử, đến năm 2030, mọi giao dịch thuế cơ bản diễn ra trên môi trường số; ứng dụng AI và dữ liệu lớn để phát hiện gian lận, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả kiểm tra…

Còn theo bà Hoàng Thu Thủy - Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính), giai đoạn 2026 - 2030 là giai đoạn thứ hai triển khai Chiến lược Quản lý nợ công đến năm 2030 với nhu cầu vốn rất lớn cho ba đột phá chiến lược: hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ hiện đại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt với mục tiêu của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong công cuộc phát triển nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng GDP đạt hai con số.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu của công tác quản lý nợ công sẽ tiếp tục giữ vững kỷ luật tài khóa, đồng thời tận dụng dư địa hiện có để huy động nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển trung và dài hạn một cách hiệu quả và bền vững.

Giai đoạn tới, Bộ Tài chính cũng kiến nghị tiếp tục nghiên cứu các điều kiện cần thiết để thành lập Văn phòng Quản lý nợ chuyên trách, qua đó nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong quản lý nợ. Đồng thời, cải thiện mạnh mẽ công tác giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài thông qua việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương, gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu với tiến độ thực hiện dự án, áp dụng cơ chế đặc thù cho các dự án trọng điểm quốc gia…

“Với việc kế thừa các kết quả đã đạt được và triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp nêu trên, giai đoạn 2026 - 2030 nợ công tiếp tục được kiểm soát trong giới hạn an toàn, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới” - bà Thủy nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Thanh Thủy - Ban Chính sách, thuế quốc tế (Cục Thuế) chia sẻ tại hội thảo.

TS. Nguyễn Thị Hải Bình - Ban Phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 có thể gặp nhiều thách thức trong các năm tiếp theo, đòi hỏi sự quyết tâm, triển khai đồng bộ và phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Theo đó, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý nhằm phát triển thị trường chứng khoán ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, hội nhập, đảm bảo tận dụng được các lợi thế khi thị trường được nâng hạng; tiếp tục rà soát, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo lập trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thúc đẩy vai trò của đầu tư tư nhân.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên thị trường chứng khoán nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trên thị trường; sớm triển khai các dự án công nghệ thông tin khác nhằm hiện đại hóa hoạt động quản lý, giám sát thị trường…/.