Thúc đẩy thương mại điện tử, nâng giá trị nông sản Việt

(TBTCO) - Theo Bộ Công thương, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, từ tỉnh đến xã, Bộ đang hướng tới việc cung cấp các hỗ trợ thiết thực, giúp nông dân và doanh nghiệp khai thác hiệu quả tiềm năng thương mại điện tử, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản Việt.

Bùng nổ doanh thu từ bán hàng nông sản trên nền tảng số

Đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) không chỉ là giải pháp tạo liên kết trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, mà còn giảm bớt các khâu phân phối trung gian, giúp hạ giá thành sản phẩm.

Là một trong các gian hàng tham gia chương trình “Tuần lễ Tự hào nông sản Việt” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng TikTok Shop tổ chức tại Hà Nội từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, đại diện doanh nghiệp Ống hút rau củ Ecos kỳ vọng sự kiện sẽ là “cú hích” giúp tiêu thụ và xây dựng thương hiệu nông sản Việt qua thương mại điện tử.

Bà Hà Thị Vi - Giám đốc kinh doanh Ống hút rau củ Ecos chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi chưa chú trọng về mảng thương mại điện tử thế nên doanh thu trước đó chưa khả quan lắm. Nhưng từ khi chúng tôi lên được sàn và livestream hàng ngày, lợi thế doanh nghiệp nhận được rất nhiều. Thứ nhất chúng tôi phổ biến được thương hiệu của mình tại thị trường Việt Nam và quốc tế, thứ hai là doanh thu của chúng tôi đã tăng 60% so với trước”.

Diễn ra vào giữa tháng 11, Phiên livestream “Lan tỏa hương vị Việt” đã giới thiệu đến người xem Shopee Live hàng loạt các sản phẩm OCOP, nông sản và đặc sản của tỉnh Thái Nguyên. Hình thức phát sóng trực tiếp là đòn bẩy giúp đặc sản Thái Nguyên được lan tỏa đến với người tiêu dùng trên khắp cả nước một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cụ thể, đã có hơn 1 triệu lượt xem livestream trên Shopee Live và các nền tảng mạng xã hội, giúp lượt truy cập gian hàng Bản Việt (“Bản Việt - Thái Nguyên”, gian hàng TMĐT đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên) tăng tới 29 lần so với ngày thường. Đồng thời, hơn 85% doanh thu TMĐT của hợp tác xã cũng đến từ phiên livestream, vượt mức kỳ vọng ban đầu.

Đáng chú ý, trà Thái Nguyên đang đạt doanh thu lớn từ bán hàng online, với các sàn TMĐT như Shopee, Tiktok chiếm thị phần lớn và nhiều hợp tác xã chuyển đổi số thành công, đưa doanh thu online lên đến hơn 50%, mở rộng thị trường và nâng tầm nông sản Việt vươn ra thế giới.

Vải thiều Bắc Ninh bán trên các nền tảng số có doanh thu cao. Ảnh: TL

Tương tự, trong mùa vụ năm 2025, vải thiều Bắc Ninh bán trên các nền tảng số (livestream, sàn TMĐT) cũng có doanh thu rất cao và hiệu quả, giúp tỉnh này đạt tổng doanh thu hơn 6.200 tỷ đồng trong mùa vụ 2025, với nhiều đơn hàng lớn như 55 tấn vải "cháy hàng" sau 48h livestream, nhờ sự vào cuộc của lãnh đạo tỉnh và hệ thống phân phối hiện đại, mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu.

Có thể thấy, thương mại điện tử không chỉ mang lại một kênh phân phối hiệu quả cho nông sản Việt mà đã thật sự góp phần hình thành tư duy số, trở thành một kênh xây dựng thương hiệu vùng miền hiệu quả, giúp nông sản Việt phát triển theo hướng nông nghiệp bền vững, giá trị cao.

Chú trọng đào tạo nông dân kỹ năng bán hàng online

Theo Bộ Công thương, tốc độ tăng trưởng TMĐT Việt Nam hiện nay đạt 20 - 25% mỗi năm, dự kiến năm 2025 đạt 30 tỷ USD, chiếm khoảng 1/10 tổng mức đầu tư và tiêu dùng của người Việt. Trên cơ sở đó, Bộ Công thương xây dựng các chính sách hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và đào tạo nhằm tạo hành lang pháp lý và cơ chế đồng bộ, giúp người dân và doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị sản phẩm Việt.

Đặc biệt, Bộ xây dựng các mô hình đào tạo và cơ chế liên kết, hỗ trợ từ doanh nghiệp, nhằm tăng cường năng lực cho nông dân. Cụ thể, Bộ đang phối hợp với các địa phương thành lập các tổ công nghệ số để chia sẻ kiến thức, hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn thực hành bán hàng trực tuyến. Mục tiêu là giúp nông dân nâng cao kỹ năng bán hàng và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh trên môi trường số.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng, những người nông dân livestream chính là các chiến thần, bởi vì họ là người trực tiếp tham gia lao động sản xuất, từ đó sẽ có những câu chuyện hay, những chia sẻ về sản phẩm từ thực tế. Ngoài ra, thực tế là có một số lãnh đạo cấp tỉnh, cấp sở, thậm chí cấp bộ, cũng đã tham gia livestream và có hiệu quả rất cao.

Về vấn đề tổ chức đào tạo và kỹ năng bán hàng online, trong năm 2025, Bộ Công thương đã phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thương mại điện tử, các sàn thương mại điện tử tổ chức hơn 100 lớp đào tạo, tập huấn cho các cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, sinh viên khởi nghiệp.

Tổng số gần 10.000 học viên tham dự các lớp này với các chủ đề đa dạng như ứng dụng thương mại điện tử cho thanh niên khởi nghiệp, kỹ năng phát triển thương hiệu cá nhân, cải thiện kỹ năng livestream, ứng dụng AI để phát triển thương hiệu, hỗ trợ kinh doanh trên nền tảng số, nâng cao kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong quản lý kinh doanh… Các nội dung đào tạo này rất đơn giản và thực tế, với phương châm "cầm tay chỉ việc", "nông dân dạy nông dân", đào tạo thực chiến tại thực địa…

Phiên livestream “Tự hào hàng Việt tỉnh Lai Châu - Lan tỏa tinh hoa vùng cao”. Ảnh: TL

Bộ Công thương cũng đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai mô hình tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn cơ chế từng bước, giúp người nông dân phát huy tối đa kỹ năng bán hàng.

Mới đây tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các tập đoàn bảo đảm sóng và điện cho nông dân, cho vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo. Từ đó, thúc đẩy xây dựng chính phủ số, xã hội số, công dân số, giúp mọi người phải biết sử dụng chuyển đổi số, mua bán online./.