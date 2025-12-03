(TBTCO) - Thương mại điện tử tiếp tục giữ vai trò động lực của kinh tế số và là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số ngành Công thương.

Đây là nội dung được bà Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) nhấn mạnh tại chuyên đề “Thương mại điện tử trong kỷ nguyên số” diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công thương 2025, do Bộ Công thương tổ chức chiều ngày 3/12/2025.

Bà Oanh cho biết, năm 2025, Bộ Công thương đã hoàn thiện 2 văn bản nền tảng, gồm Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử (TMĐT) quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 với định hướng tiên phong - xanh - bao trùm và Dự thảo Luật TMĐT với các chính sách về phân loại mô hình nền tảng, quản lý chủ thể xuyên biên giới, đầu tư nước ngoài, dịch vụ hỗ trợ TMĐT và khung pháp lý cho hợp đồng điện tử. Cơ quan quản lý đánh giá, sự mở rộng nhanh của thị trường đang đặt ra yêu cầu phát triển bền vững, xanh hóa, nâng cao niềm tin và củng cố nguồn nhân lực.

Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Lê Hoàng Oanh phát biểu.

Tại sự kiện, bà Lê Thị Hà - Trưởng phòng Quản lý hoạt động thương mại điện tử (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) đã trình bày các điểm mới trong khung chính sách quản lý TMĐT, trong đó tập trung vào yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu, quản lý hoạt động TMĐT xuyên biên giới và tăng cường kiểm soát các mô hình kinh doanh mới như livestream, influencer commerce...

Bà Hà cho biết, dự án Luật TMĐT phân loại và quản lý theo 4 nhóm mô hình; đồng thời tăng trách nhiệm của các nền tảng lớn trong tiếp nhận - xử lý phản ánh, bảo vệ người tiêu dùng và kiểm soát nội dung hàng hóa. Những định hướng này nhằm đảm bảo thị trường TMĐT phát triển minh bạch, tuân thủ pháp luật và theo kịp tốc độ đổi mới của công nghệ.

Từ góc độ dữ liệu thị trường, bà Đỗ Thanh Hương - Trưởng phòng Nghiên cứu thị trường, Metric.vn cung cấp bức tranh cập nhật về hoạt động TMĐT năm 2025. Theo dữ liệu quý III/2025, tổng doanh số trên 4 sàn TMĐT lớn tại Việt Nam đạt 103,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với quý trước. Shopee tiếp tục dẫn đầu với 56% thị phần, trong khi TikTok Shop duy trì mức tăng trưởng 69%, mở rộng thị phần lên 41%. Ba ngành hàng nổi bật gồm làm đẹp, nhà cửa - đời sống và thời trang nữ, còn nhóm sản phẩm sức khỏe và thời trang trẻ em ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội.

Bà Hương nhận định, dữ liệu lớn đang trở thành công cụ then chốt giúp doanh nghiệp tối ưu chiến lược kinh doanh, cải thiện hiệu quả quảng cáo và dự báo xu hướng tiêu dùng.

Ở mảng TMĐT xuyên biên giới, ông Đoàn Quốc Tâm - Trưởng ban Hợp tác, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) cho biết, xu hướng xuất khẩu qua nền tảng số đang mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. TMĐT xuyên biên giới giúp sản phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, giảm chi phí marketing - logistics và tăng khả năng xây dựng thương hiệu trực tuyến, phù hợp với bối cảnh tiêu dùng số toàn cầu.

Trong nhóm giải pháp vận hành, bà Lê Thị Nga, Giám đốc Khối Social Commerce & Shipping, Sapo trình bày cách doanh nghiệp chuyển đổi số quy trình bán hàng thông qua bộ giải pháp OmniAI. Bà Nga cho biết, Sapo đang hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu quảng cáo bằng các công cụ như Conversion API và Value Optimization, đồng thời ứng dụng chatbot AI để tăng tỉ lệ chốt đơn. Bên cạnh đó, giải pháp FulfillMaster giúp tự động hóa xử lý đơn hàng, giảm sai sót và tăng tốc vận hành, yếu tố quan trọng trong môi trường thương mại điện tử tăng trưởng nhanh.