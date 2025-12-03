(TBTCO) - Tại buổi hội đàm song phương, Cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Bảo vệ biên giới Australia thống nhất đẩy mạnh hợp tác trong quản lý hải quan hiện đại, chia sẻ thông tin nghiệp vụ và kiểm soát chống buôn lậu, nhằm đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh thương mại quốc tế biến động mạnh.

Trong chương trình làm việc, lãnh đạo hai bên đã trao đổi về kết quả hợp tác thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực chia sẻ thông tin, phối hợp kiểm soát biên giới và triển khai Kế hoạch hợp tác điều tra đã được ký kết.

Hải quan Việt Nam tăng cường hợp tác với Cơ quan Bảo vệ biên giới Australia. Ảnh: CHQ

Hai bên nhận định, yêu cầu quản lý hải quan hiện đại, ứng dụng công nghệ, phân tích rủi ro và kiểm soát hàng hóa đang đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết, đòi hỏi cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và linh hoạt.

Khẳng định cam kết hợp tác lâu dài, hai bên đã ký Tuyên bố Ý định tăng cường hợp tác giữa Cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Bảo vệ biên giới Australia.

Hai bên ký kết hợp tác. Ảnh: CHQ

Văn bản này mở ra định hướng cho các sáng kiến hợp tác mới trong thời gian tới, bao gồm chia sẻ dữ liệu nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ và phối hợp kiểm soát hải quan, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia.