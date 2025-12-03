|Hải quan - Bộ đội Biên phòng nâng cao hiệu quả quản lý biên giới trong tình hình mới Hải quan khởi tố 2 vụ buôn lậu máy móc đã qua sử dụng, trục lợi tiền tỷ Tuổi trẻ Hải quan trao quà tiếp sức cho các bệnh nhi ung thư
Trong chương trình làm việc, lãnh đạo hai bên đã trao đổi về kết quả hợp tác thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực chia sẻ thông tin, phối hợp kiểm soát biên giới và triển khai Kế hoạch hợp tác điều tra đã được ký kết.
|Hải quan Việt Nam tăng cường hợp tác với Cơ quan Bảo vệ biên giới Australia. Ảnh: CHQ
Hai bên nhận định, yêu cầu quản lý hải quan hiện đại, ứng dụng công nghệ, phân tích rủi ro và kiểm soát hàng hóa đang đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết, đòi hỏi cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và linh hoạt.
Khẳng định cam kết hợp tác lâu dài, hai bên đã ký Tuyên bố Ý định tăng cường hợp tác giữa Cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Bảo vệ biên giới Australia.
|Hai bên ký kết hợp tác. Ảnh: CHQ
Văn bản này mở ra định hướng cho các sáng kiến hợp tác mới trong thời gian tới, bao gồm chia sẻ dữ liệu nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ và phối hợp kiểm soát hải quan, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia.
|
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Australia, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng đã có buổi làm việc với nhiều đơn vị nghiệp vụ chủ chốt của Australia, đồng thời tới thăm các mô hình quản lý hiện đại của Cơ quan Bảo vệ biên giới Australia. Những trao đổi chuyên sâu này giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực ưu tiên, gồm chia sẻ thông tin, kiểm soát hàng không, bưu chính và nâng cao năng lực chuyên môn.