(TBTCO) - Tại Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giữa Cục Hải quan và Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo hai lực lượng khẳng định, công tác phối hợp đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Ngày 2/12/2025, tại trụ sở Cục Hải quan, Hội nghị Giao ban công tác phối hợp giữa lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng đã được tổ chức dưới sự đồng chủ trì của Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và ông Nguyễn Văn Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan.

Hội nghị Giao ban công tác phối hợp giữa lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng. Ảnh: CHQ

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn - Cục trưởng Cục Cửa khẩu (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và ông Vũ Quang Toàn - Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) cho biết: Giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 6/2025, hai lực lượng đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 1.184 vụ việc, trị giá hàng hóa vi phạm trên 75 tỷ đồng.

Hoạt động phối hợp tuyến đầu giúp duy trì an ninh trật tự tại khu vực biên giới, cửa khẩu, kiểm tra kiểm soát xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, tăng cường hợp tác quốc tế, đồng thời đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép.

Hai lực lượng cũng phối hợp hoàn thành 15 thủ tục của Bộ đội Biên phòng trên Cơ chế một cửa quốc gia; đồng thời triển khai tuyên truyền, xây dựng lực lượng và hỗ trợ thực hiện Đề án cửa khẩu số - nền tảng quan trọng trong chuyển đổi số quản lý biên giới.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ và Trung tướng Vũ Trung Kiên biểu dương những kết quả hợp tác, đồng thời nhấn mạnh tình hình tội phạm biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi hơn. Hoạt động buôn lậu ảnh hưởng lớn đến sản xuất trong nước khi hàng hóa nội địa khó cạnh tranh với hàng nhập lậu giá rẻ. Trong bối cảnh hội nhập, Việt Nam phải thực thi đầy đủ các cam kết quốc tế về công khai, minh bạch và đơn giản hóa thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, tạo áp lực lớn lên công tác quản lý biên giới.

Ban lãnh đạo Cục Hải quan và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham dự hội nghị. Ảnh: CHQ

Lãnh đạo hai ngành thống nhất cần rà soát, sửa đổi và ban hành Quy chế phối hợp mới thay thế Quy chế số 3929/QC-BĐBP-TCHQ, phù hợp với mô hình tổ chức sau sắp xếp của Hải quan và Bộ đội Biên phòng, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giao Cục Cửa khẩu; Cục Hải quan giao Chi cục Điều tra chống buôn lậu làm đầu mối chuẩn bị nội dung tham mưu tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp mới, dự kiến diễn ra sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.