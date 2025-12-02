Để giúp hộ kinh doanh kịp về đích chuyển đổi mô hình thuế: Bài toán quản lý dòng tiền được giải quyết thế nào?

(TBTCO) - Đồng hành cùng chiến dịch "60 ngày cao điểm" chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai do ngành Thuế phát động, hàng triệu hộ kinh doanh đang đứng trước bài toán cấp thiết: Làm sao để vừa tuân thủ quy định về hóa đơn điện tử, tài khoản kinh doanh, vừa đảm bảo việc buôn bán không bị gián đoạn?

Những tháng cuối năm 2025 không chỉ là mùa cao điểm bán hàng, mà còn là giai đoạn "nước rút" của cộng đồng hộ kinh doanh trong việc chuẩn hóa mô hình quản lý. Theo Quyết định số 3352/QĐ-CT của Cục Thuế, ngành Thuế đang quyết liệt triển khai kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh".

Cú hích từ chính sách: Chuyển đổi là tất yếu

Cụ thể, hành lang pháp lý đã quy định rõ lộ trình bắt buộc. Theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/6/2025, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Song song đó, Quyết định số 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính cũng yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng/năm phải mở tài khoản ngân hàng riêng phục vụ kinh doanh.

Chủ trương này nhằm minh bạch hóa dòng tiền và công tác quản lý thuế, nhưng cũng đặt ra thách thức không nhỏ cho các tiểu thương vốn quen với nếp làm ăn truyền thống, ngại thay đổi công nghệ hoặc lo sợ phát sinh chi phí quản lý.

Sự hợp tác giữa ngân hàng - công ty cung ứng phần mềm - hộ kinh doanh

Để hỗ trợ người dân trong giai đoạn chuyển đổi nhạy cảm này, mô hình liên kết giữa ngân hàng và các công ty cung ứng phần mềm bán hàng được đánh giá là giải pháp "gỡ rối" hiệu quả nhất.

Điển hình như Vietcombank, ngân hàng này đã nhanh chóng kết nối hệ thống với các đơn vị cung cấp phần mềm phổ biến như KiotViet, Misa... Việc liên kết tài khoản ngân hàng trực tiếp vào phần mềm bán hàng tạo ra một hệ sinh thái khép kín: Khi khách thanh toán, tiền về tài khoản, phần mềm tự động ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn điện tử theo đúng chuẩn cơ quan thuế yêu cầu.

Việc kết nối đồng bộ này giúp hộ kinh doanh tiết kiệm tối đa thời gian đối soát thủ công, giảm thiểu sai sót khi kê khai thuế, đồng thời đáp ứng đúng yêu cầu của cơ quan chức năng về hạ tầng kỹ thuật.

Vietcombank cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt và chương trình đồng hành hỗ trợ chuyển đổi số

Vừa tuân thủ quy định, vừa nhận hỗ trợ tài chính tiền tỷ

Không chỉ dừng lại ở cung cấp giải pháp công nghệ, các "ông lớn" ngân hàng còn tung ra các gói kích cầu mạnh tay để đồng hành cùng cơ quan thuế và người dân.

Nhân viên Vietcombank tư vấn trực tiếp cho khách hàng, giới thiệu các giải pháp tài chính - ngân hàng số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động

Nổi bật trong đợt cao điểm này, Vietcombank vừa công bố dành ngân sách hơn 4,1 tỷ đồng để triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt kéo dài từ nay đến hết ngày 31/1/2026. Theo đó, ngân hàng này tập trung khuyến khích hành vi "số hóa" của tiểu thương thông qua việc tặng thưởng trực tiếp vào tài khoản.

Cụ thể, với khách hàng tổ chức (hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ - SME) liên kết tài khoản với phần mềm bán hàng, Vietcombank tặng tới 2.100.000 VND (chia đều trong 3 tháng). Đối với cá nhân kinh doanh, mức ưu đãi lên tới 1.500.000 VND cho khách hàng.

Chiến dịch "60 ngày cao điểm" là cơ hội để các hộ kinh doanh tái cấu trúc mô hình hoạt động chuyên nghiệp hơn. Với sự trợ lực từ hạ tầng công nghệ và ưu đãi tài chính của các ngân hàng như Vietcombank, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai sẽ bớt đi nhiều rào cản, giúp hộ kinh doanh yên tâm buôn bán và tuân thủ pháp luật./.