Xuất nhập khẩu tăng tốc, Hải quan khu vực XI thu ngân sách đạt 1.221 tỷ đồng

(TBTCO) - Hai tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XI ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 600 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ, kéo số thu ngân sách đạt 1.221 tỷ đồng, tương đương 15,6% dự toán năm.

Theo thống kê đến hết ngày 28/2/2026, Hải quan khu vực XI đã tiếp nhận, xử lý hơn 4.000 tờ khai hải quan, tăng 44,5% so với cùng kỳ 2025. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 600 triệu USD, tăng 30%, tạo nền tảng quan trọng cho số thu ngân sách đạt 1.221 tỷ đồng.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hỗ trợ doanh nghiệp mở tờ khai. Ảnh: TL

Động lực tăng trưởng đến từ không khí lao động khẩn trương tại các cảng biển, đặc biệt là khu vực cảng Vũng Áng, nơi tàu cập cảng liên tục để phục vụ các dự án công nghiệp lớn. Riêng Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng đóng góp 1.105,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng thu toàn khu vực.

Theo Hải quan khu vực XI, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện thực hóa mô hình hải quan số nhằm rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại; công tác quản lý rủi ro và kiểm tra sau thông quan sẽ được tăng cường, nhất là với nhóm hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn, nhằm chống thất thu và bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.