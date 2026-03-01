(TBTCO) - Sau 4 năm hoạt động, Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP. Hồ Chí Minh (HTCAA) từng bước khẳng định vị thế là tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, đại lý thuế, góp phần nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế, đồng hành cùng cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.

Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP. Hồ Chí Minh (HTCAA) vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 4 năm thành lập (22/2/2022 - 22/2/2026). Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Thị Thu Hương - Chủ tịch HTCAA cho biết, chặng đường 4 năm hình thành và phát triển của Hội là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng, tinh thần trách nhiệm cao và sự chung sức của toàn thể hội viên. Đến nay, HTCAA đã khẳng định vai trò là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và đại lý thuế, trở thành cầu nối hiệu quả giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, qua đó góp phần nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật, hướng tới môi trường kinh doanh minh bạch và bền vững.

Bà Lê Thị Thu Hương - Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đức Mỹ

Theo bà Lê Thị Thu Hương, năm 2025 là thời điểm ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng của hệ thống chính sách thuế, cùng với việc phương thức quản lý thuế tiếp tục được đổi mới trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh mở rộng địa giới hành chính. Trước những chuyển động đó, HTCAA đã chủ động thích ứng, triển khai nhiều hoạt động trọng tâm như phát triển hội viên, tổ chức các chương trình đào tạo chuyên môn, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp và tăng cường kết nối, hợp tác quốc tế.

Song song với các hoạt động chuyên môn, Hội cũng chú trọng lan tỏa giá trị nghề nghiệp tới cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của đại lý thuế trong nền kinh tế hiện đại. Đây được xem là nền tảng quan trọng để từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ thuế chuyên nghiệp, minh bạch, phù hợp với xu hướng quản lý hiện đại.

Đáng chú ý, trong những tháng cuối năm 2025, thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính và ngành Thuế về đổi mới mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, các đại lý thuế là hội viên HTCAA đã phát huy tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn, tích cực phối hợp với cơ quan thuế để hỗ trợ, hướng dẫn miễn phí hộ kinh doanh chuyển từ hình thức thuế khoán sang phương thức kê khai, chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Hoạt động này không chỉ góp phần giảm áp lực cho cơ quan quản lý thuế mà còn giúp hộ kinh doanh hiểu đúng, thực hiện đúng các quy định pháp luật về thuế, từng bước nâng cao tính minh bạch và tính chuyên nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của HTCAA cùng Nhà nước và người nộp thuế.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, HTCAA xác định phương hướng hoạt động thời gian tới là tiếp tục mở rộng mạng lưới hội viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, hỗ trợ và phát triển hội viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội.

Bên cạnh đó, HTCAA sẽ tập trung nâng cao chất lượng hội viên thông qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ, đào tạo chuyên sâu, đa dạng hóa hình thức đào tạo. Cùng với đó, Hội tiếp tục phát huy vai trò tư vấn, phản biện chính sách pháp luật thông qua nhiều kênh khác nhau như gửi kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền, tham gia đóng góp ý kiến tại các hội thảo, hội nghị chuyên môn, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để phổ biến, lan tỏa thông tin chính sách đến cộng đồng doanh nghiệp.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với phương châm “Gắn kết - Chuyên nghiệp - Đồng hành - Phát triển”, HTCAA cam kết tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hội viên, phát huy vai trò của tổ chức nghề nghiệp, đồng hành cùng cơ quan thuế trong quá trình triển khai chính sách mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh và cả nước.

Lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh trao giấy khen cho các cá nhân, lãnh đạo HTCAA.

Đánh giá về vai trò của HTCAA, bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh cho rằng, sau 4 năm hoạt động, HTCAA đã tạo được dấu ấn rõ nét thông qua việc kết nối các đơn vị tư vấn thuế, nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên và kịp thời cập nhật các chính sách mới cho cộng đồng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh chính sách thuế không ngừng hoàn thiện và quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, bà Nguyễn Thị Thu Phương nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của các tổ chức nghề nghiệp như HTCAA trong việc trở thành cầu nối tin cậy giữa người nộp thuế và cơ quan quản lý nhà nước, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững trên địa bàn Thành phố.

Từ những đóng góp thực tiễn đó, đại diện cơ quan thuế TP. Hồ Chí Minh khẳng định HTCAA không chỉ là “cánh tay nối dài” mà còn là đối tác tin cậy của ngành Thuế, kỳ vọng Hội sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội trong thời gian tới./.