Du lịch TP.Hồ Chí Minh khởi sắc đầu năm, thu hơn 12.000 tỷ đồng trong 9 ngày Tết

(TBTCO) - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 14 đến 22/2), ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với lượng khách tăng 35% và doanh thu tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 22/2, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 14 đến 22/2), các điểm du lịch tại Thành phố đón khoảng 4,32 triệu lượt khách, tăng 35% so với dịp Tết năm 2025 và tổng doanh thu đạt 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng số 4,32 triệu lượt khách, thị trường nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, du khách ưu tiên các điểm đến nghỉ dưỡng có hạ tầng đồng bộ, cảnh quan đẹp và kết nối thuận tiện như phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, Takashimaya Việt Nam, Vincom Đồng Khởi...

Những địa điểm này thu hút đông khách đến mua sắm, trải nghiệm ẩm thực, tham gia các sự kiện lễ hội.

Đối với các điểm đến văn hóa lịch sử như: Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi… duy trì lượng khách ổn định, đặc biệt là khách quốc tế.

Trong khi các khu vui chơi, giải trí như Công viên văn hóa Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng ghi nhận lượng khách tăng trong dịp Tết Bính Ngọ.

Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, du khách ưu tiên lựa chọn các điểm đến có cảnh quan đẹp. Trong ảnh du khách tham quan Hội hoa xuân TP. Hồ Chí Minh - Ảnh:H.S

Đáng chú ý, thị trường inbound (khách quốc tế vào Việt Nam) tăng mạnh ở phân khúc tham quan đô thị, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, tour ngắn 1 - 2 ngày.

Lượng khách chủ yếu đến từ khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu và Úc với ưu tiên sản phẩm “Tết Việt trong lòng đô thị”, kết hợp mua sắm và tham gia các sự kiện văn hóa đặc sắc.

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026, Thành phố tiếp tục triển khai Đề án Phát triển du lịch đến năm 2030, trong đó tập trung nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng các sản phẩm du lịch đặc trưng của đô thị lớn.

Năm nay, ngành du lịch Thành phố đặt mục tiêu đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa, với tổng doanh thu khoảng 330.000 tỷ đồng.