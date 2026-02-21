Khách hàng bay 2.000 km nhận xế hộp, tung ưu đãi “All-in-one”

Chứng khoán MB “chơi lớn”:

(TBTCO) - Khách hàng may mắn từ Cà Mau đã bay ra Hà Nội để trực tiếp nhận giải Nhất là chiếc ô tô điện VinFast VF3. Sự kiện trao giải của MBS không chỉ là màn “chốt hạ” cho sự kiện khuyến mại khủng, mà còn khẳng định vị thế của xu hướng giao dịch online chủ động - ai cũng có thể đầu tư và có cơ hội thắng lớn.

Lễ trao giải chương trình “Giao dịch bứt phá - Rinh VF3” vừa diễn ra tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS - Cát Linh, Hà Nội). Đây là chương trình tri ân lớn nhất năm dành riêng cho khách hàng giao dịch chủ động - những nhà đầu tư trực tiếp sử dụng nền tảng công nghệ để tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường.

Tâm điểm của buổi lễ là sự xuất hiện của khách hàng trúng Giải Nhất đến từ Cà Mau. Vượt gần 2.000 km để có mặt tại Hà Nội và không giấu được sự xúc động khi nhận chìa khóa VF3 “hot” nhất thị trường hiện nay.

Câu chuyện của vị khách hàng trên là minh chứng sống động nhất cho thấy, trong kỷ nguyên số, khoảng cách địa lý không còn là rào cản. Dù ở bất cứ đâu, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh cài sẵn App MBS Mobile, cơ hội tiếp cận thị trường và cơ hội “đổi vận” là công bằng như nhau.

Khách hàng nhận giải đặc biệt xe ô tô điện VF3 do MBS trao tặng

Không chỉ giải Nhất về Cà Mau, các giải thưởng giá trị khác như xe máy điện VinFast Feliz S, iPhone 17 Pro cũng đã tìm thấy chủ nhân là các nhà đầu tư tại Đắk Lắk và khu vực phía Nam. Điều này khẳng định chiến lược phát triển kênh số (Digital Channel) của MBS đã thực sự đi sâu vào đời sống tài chính của người dân trên khắp cả nước.

Đại diện MBS cho biết, chương trình “Giao dịch bứt phá - Rinh VF3” là lời tri ân thiết thực gửi tới cộng đồng nhà đầu tư đã tin tưởng lựa chọn giao dịch chủ động trên các nền tảng số của công ty. Chỉ trong 3 tháng cuối năm 2025, chương trình đã tạo “cú hích” ấn tượng với gần 72.000 khách hàng tham gia và hơn 6,1 triệu mã quay thưởng được phát hành.

Năm 2025, MBS đạt kết quả kinh doanh bứt phá vượt trội khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.415 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2024 và gần gấp đôi năm 2023, lần đầu tiên đưa doanh nghiệp gia nhập “Câu lạc bộ lợi nhuận nghìn tỷ”. Vừa qua, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ của MBS lên 10.000 tỷ đồng.

Tính đến đầu năm 2026, hệ sinh thái số của MBS đã và đang phục vụ gần 140.000 nhà đầu tư, khẳng định năng lực công nghệ và độ phủ rộng khắp thị trường. Sức hút đến từ việc MBS đã trang bị toàn diện cho nhà đầu tư với hệ sinh thái tư vấn số ngày càng hoàn thiện. Nhà đầu tư ở bất cứ đâu cũng có thể giao dịch chứng khoán thuận tiện, nhanh chóng và được tư vấn kịp thời thông qua các nền tảng, công cụ online. Từ mở tài khoản, đặt lệnh, theo dõi danh mục cho tới cập nhật nhận định thị trường, tất cả đều được thực hiện “all-in-one” trong ứng dụng MBS Mobile App. Đặc biệt, các công cụ tư vấn chứng khoán online như Dolphin AI, Pro-Advice… giúp khách hàng dù ở xa vẫn nhận được khuyến nghị, chiến lược đầu tư Real-time sắc bén từ các chuyên gia hàng đầu của MBS.

Tiếp đà sau lễ trao giải, MBS công bố chính sách ưu đãi “All-in-one”; được đánh giá là “chịu chơi” bậc nhất thị trường hiện nay để chào đón các nhà đầu tư mới gia nhập. Cụ thể, khách hàng mở mới tài khoản và sử dụng dịch vụ giao dịch chủ động sẽ được hưởng trọn bộ đặc quyền “Combo 4 tầng ưu đãi” gồm: Miễn phí giao dịch chứng khoán cơ sở; tặng ngay 100.000 đồng vào tài khoản khi phát sinh giao dịch; hoàn tiền tới 1 triệu đồng cho khách hàng lần đầu sử dụng margin; miễn lãi margin 3 ngày đầu tiên.

Thấu hiểu nhu cầu vốn linh hoạt của nhà đầu tư chủ động, MBS còn triển khai hàng loạt gói vay margin được “may đo” riêng biệt với lãi suất cạnh tranh và hạn mức hấp dẫn, là đòn bẩy tài chính đắc lực trong bối cảnh thị trường được dự báo có nhiều sóng lớn trong năm 2026.

Với chiến lược “chơi lớn” này, MBS không chỉ khẳng định vị thế của một công ty chứng khoán hàng đầu, mà còn cho thấy cam kết đồng hành bền vững, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng trong mọi giai đoạn của thị trường.