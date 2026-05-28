Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Nguyễn Vân

22:58 | 28/05/2026
(TBTCO) - Tại Vietnam Dairy 2026, xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số được xác định là chìa khóa giúp ngành sữa tối ưu vận hành, giảm tác động môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh yêu cầu về an toàn thực phẩm ngày càng cao.
Diễn ra từ ngày 28 đến 31/5 tại Hà Nội, chuỗi Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5 tại Việt Nam (Vietnam Dairy 2026) cùng Triển lãm kem Việt Nam, Triển lãm trà sữa và thức uống hiện đại quy tụ hơn 250 gian hàng của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước như Thụy Sỹ, Hà Lan, Hoa Kỳ, Nhật Bản, New Zealand, Thụy Điển…

Theo Ban tổ chức, chủ đề năm nay “Chuỗi giá trị ngành sữa: Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững” phản ánh xu hướng phát triển tất yếu của ngành trước áp lực nâng chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và yêu cầu minh bạch thông tin sản phẩm. Trong đó, các giải pháp sản xuất thông minh, tự động hóa, quản lý dữ liệu và truy xuất nguồn gốc được xem là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp tăng cường kiểm soát chất lượng, nâng cao hiệu quả quản trị và giảm tác động môi trường trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

Ban tổ chức cho biết, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp tối ưu vận hành, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, phát hiện sớm rủi ro và củng cố niềm tin người tiêu dùng đối với sản phẩm. Các công nghệ như robot, AI, phân tích dữ liệu thời gian thực hay nền tảng quản trị chuỗi cung ứng đang ngày càng được nhiều doanh nghiệp triển khai nhằm hướng tới mô hình sản xuất hiện đại, minh bạch và bền vững hơn.

Tham gia triển lãm năm nay, Nestlé Việt Nam giới thiệu hai khu vực trưng bày của Nestlé MILO và Nestlé Health Science, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị. Đại diện doanh nghiệp cho biết đang đẩy mạnh số hóa từ sản xuất, bán hàng đến chuỗi cung ứng nhằm tối ưu hiệu quả vận hành, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng kiểm soát an toàn thực phẩm./.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, việc đầu tư vào công nghệ xanh, thân thiện môi trường và dữ liệu không còn là xu hướng ngắn hạn, mà đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và phát triển dài hạn của ngành sữa.
Hoàn thiện mô hình quản trị vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia và tổ chức bảo tồn, việc sắp xếp hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên cần dựa trên giá trị sinh thái và mục tiêu bảo tồn lâu dài, nhằm bảo vệ hiệu quả “lá chắn” an ninh sinh thái quốc gia.
(TBTCO) - Sự kiện khởi động Chương trình Đối tác hành động carbon xanh dương khẳng định cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác về carbon xanh dương, hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững, bao trùm và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trước áp lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt, TP. Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện cơ chế quản lý, mở rộng hạ tầng xử lý rác thải, đến ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm giảm tỷ lệ chôn lấp, nâng cao hiệu quả tái chế và hướng tới giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
(TBTCO) - Đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học là giải pháp được Khánh Hòa ưu tiên nhằm giảm phát thải, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và hướng tới phát triển xanh. Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học góp phần tiết kiệm tài nguyên hóa thạch, hình thành lối sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng.
(TBTCO) - Giữa bối cảnh các quốc gia trong khu vực đồng loạt tung chính sách ưu đãi để hút vốn đầu tư xanh, Việt Nam được nhiều tập đoàn quốc tế đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt ở lĩnh vực điện gió ngoài khơi.
Kiên định quan điểm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, những năm qua, Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, từng bước xây dựng nền kinh tế biển xanh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.
Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 được đánh giá là bước đi cần thiết trong lộ trình phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải carbon và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp doanh nghiệp, chuyên gia và truyền thông để nâng cao nhận thức người tiêu dùng về loại nhiên liệu này.
(TBTCO) - Với chủ đề “Điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á - Thái Bình Dương: Xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện gió và chuỗi cung ứng”, Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 9/6 - 11/6/2026 tại Hà Nội, Việt Nam.
