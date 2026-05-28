Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Diễn ra từ ngày 28 đến 31/5 tại Hà Nội, chuỗi Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5 tại Việt Nam (Vietnam Dairy 2026) cùng Triển lãm kem Việt Nam, Triển lãm trà sữa và thức uống hiện đại quy tụ hơn 250 gian hàng của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước như Thụy Sỹ, Hà Lan, Hoa Kỳ, Nhật Bản, New Zealand, Thụy Điển…

Theo Ban tổ chức, chủ đề năm nay “Chuỗi giá trị ngành sữa: Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững” phản ánh xu hướng phát triển tất yếu của ngành trước áp lực nâng chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và yêu cầu minh bạch thông tin sản phẩm. Trong đó, các giải pháp sản xuất thông minh, tự động hóa, quản lý dữ liệu và truy xuất nguồn gốc được xem là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp tăng cường kiểm soát chất lượng, nâng cao hiệu quả quản trị và giảm tác động môi trường trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

Ban tổ chức cho biết, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp tối ưu vận hành, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, phát hiện sớm rủi ro và củng cố niềm tin người tiêu dùng đối với sản phẩm. Các công nghệ như robot, AI, phân tích dữ liệu thời gian thực hay nền tảng quản trị chuỗi cung ứng đang ngày càng được nhiều doanh nghiệp triển khai nhằm hướng tới mô hình sản xuất hiện đại, minh bạch và bền vững hơn.

Tham gia triển lãm năm nay, Nestlé Việt Nam giới thiệu hai khu vực trưng bày của Nestlé MILO và Nestlé Health Science, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị. Đại diện doanh nghiệp cho biết đang đẩy mạnh số hóa từ sản xuất, bán hàng đến chuỗi cung ứng nhằm tối ưu hiệu quả vận hành, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng kiểm soát an toàn thực phẩm./.