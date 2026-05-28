Xã hội

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết Festival Kế toán Kiểm toán 2026

22:55 | 28/05/2026
(TBTCO) - Sau những chặng đường đầy thử thách, Festival Kế toán Kiểm toán 2026 (AAAF 2026) chính thức bước vào hồi gay cấn nhất. Vượt qua vòng bán kết với những màn thể hiện đầy bản lĩnh, top 4 đội thi xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện, sẵn sàng bước vào đêm chung kết để chinh phục ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
Theo Ban tổ chức, AAAF 2026 không chỉ là một cuộc thi học thuật đơn thuần, mà còn là nơi quy tụ những người trẻ dám nghĩ, dám làm và không ngừng bứt phá giới hạn của bản thân. Mỗi vòng thi đi qua là một lần các đội thi chứng minh tư duy sắc bén, khả năng làm việc nhóm và tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ. Giờ đây, hành trình ấy đang dần đi đến chương cuối cùng, nơi những ý tưởng xuất sắc nhất sẽ được cất lên và tỏa sáng.

Đêm chung kết AAAF 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những màn tranh tài kịch tính giữa 4 đội thi xuất sắc nhất mùa giải với các phần trình bày và phản biện đầy bản lĩnh, sáng tạo và đột phá. Đây là cơ hội gặp gỡ những sinh viên tài năng, giàu nhiệt huyết và đam mê học thuật. Những chia sẻ truyền cảm hứng từ Ban Giám khảo và khách mời đặc biệt sẽ giúp không khí học thuật chuyên nghiệp nhưng không kém phần bùng nổ tại AAAF 2026.

Mỗi mùa AAAF đi qua không chỉ để lại dấu ấn về chuyên môn, mà còn là hành trình của tuổi trẻ - nơi những áp lực, cố gắng và nỗ lực được chuyển hóa thành sự trưởng thành và những kỷ niệm đáng nhớ. Đêm chung kết năm nay sẽ không chỉ là nơi tìm ra Quán quân, mà còn là khoảnh khắc khép lại một hành trình đầy cảm xúc của tất cả những người đã đồng hành cùng AAAF 2026.

Hãy nhanh tay đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội theo dõi những màn tranh tài đỉnh cao và cùng AAAF 2026 viết nên chương cuối thật đáng nhớ.

Thông tin đăng ký chi tiết:

- Thời gian: 13h00 ngày 31/5/2026.

- Địa điểm: Hội trường 700, Học viện Tài chính, cơ sở 58 Lê Văn Hiến.

- Link đăng ký tham dự cổng sự kiện: https://sukien.hvtc.edu.vn/su-kien/vong-3-the-line-of-truth-vong-chung-ket-cuoc-thi-festival-ke-toan-kiem-toan-2026

- Thời hạn đăng ký: Từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2026.
Văn Nam
