Nếu các vòng thi trước là quá trình tích lũy và tạo dựng lợi thế, thì đêm Chung kết Auditing and Accounting Challenge 2026 chính là thời điểm năng lực được “đặt lên bàn cân” để tìm ra gương mặt xuất sắc nhất. Tư duy phân tích, khả năng ra quyết định và bản lĩnh chuyên môn chính là chìa khóa tạo nên sự khác biệt, giúp thí sinh thành công chạm tay tới ngôi vị Quán Quân.

Hành trình AAC 2026 sẽ khép lại bằng khoảnh khắc vinh danh xứng đáng nhất, khi chủ nhân của chiếc cúp danh giá được gọi tên. Bạn đã sẵn sàng đồng hành cùng các thí sinh và trở thành một phần của thời khắc quyết định ấy? Không để các bạn chờ đợi lâu, Ban tổ chức chính thức mở cổng đăng ký tham dự Đêm Chung kết Auditing and Accounting Challenge 2026.

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự đêm Chung kết cuộc thi Auditing and Accounting Challenge 2026.

Ban tổ chức cho biết, tham dự đêm chung kết, khán giả sẽ có cơ hội: Theo dõi trực tiếp phần tranh tài của Top 9 thí sinh xuất sắc nhất mùa giải; Chứng kiến những quyết định mang tính bước ngoặt, nơi tư duy và bản lĩnh tạo nên sự khác biệt.

Gặp gỡ, giao lưu với các chuyên gia đầu ngành kế toán - kiểm toán - tài chính; Hòa mình vào không gian sân khấu hiện đại, hoành tráng và góp mặt trong khoảnh khắc đăng quang của Nhà vô địch Auditing and Accounting Challenge 2026.