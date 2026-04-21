Chứng khoán VNDirect ghi nhận lợi nhuận hơn 500 tỷ đồng trong quý I/2026

Trong kỳ quý I/2026, Công ty CP Chứng khoán VNDirect (mã Ck: VND) ghi nhận doanh thu hoạt động khoảng 1.807 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 681 tỷ đồng, tăng 42%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 545 tỷ đồng, tăng 43%.

Cơ cấu doanh thu tiếp tục cho thấy đóng góp lớn từ hoạt động đầu tư tài chính. Cụ thể, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 158 tỷ đồng, tăng 74%, còn lãi từ hoạt động cho vay và các khoản phải thu đạt 404 tỷ đồng, tăng 34%.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Ở các mảng dịch vụ, doanh thu môi giới đạt khoảng 233 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu lưu ký gần như không biến động, duy trì quanh mức 6,8 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ ở mức 681 tỷ đồng, tăng gần 51% so với cùng kỳ năm trước. Xét về chất lượng lợi nhuận, phần lợi nhuận đã thực hiện đạt khoảng 631 tỷ đồng, giảm 23%, trong khi lợi nhuận chưa thực hiện đạt hơn 50 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 33 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Đối với hoạt động tự doanh, quy mô danh mục FVTPL được điều chỉnh theo hướng thu hẹp. Giá gốc danh mục giảm 17% so với đầu năm, xuống còn 18.644 tỷ đồng, chủ yếu do giảm tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi. Tại thời điểm cuối quý, giá trị thị trường của danh mục đạt 18.652 tỷ đồng, tương đương giá gốc, trong đó chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

Ở nhóm cổ phiếu niêm yết, giá gốc danh mục FVTPL đạt 1.444 tỷ đồng, tăng so với mức 964 tỷ đồng vào cuối năm trước. Trong cơ cấu này, HSG là khoản đầu tư có tỷ trọng lớn nhất với giá gốc gần 554 tỷ đồng, hiện ghi nhận mức lỗ tạm tính khoảng 19%. Các khoản đầu tư khác bao gồm REE và MWG lần lượt có giá gốc 127 tỷ đồng và 119 tỷ đồng.

Đối với hoạt động cho vay, giá trị ghi sổ tại thời điểm cuối quý đạt khoảng 12.683 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ chiếm phần lớn với khoảng 12.469 tỷ đồng, giảm 8%.

Trên sàn chứng khoán, trong phiên sáng ngày 21/4, cổ phiếu VND đang giao dịch với giá 16.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá thị trường hiện đạt hơn 25.574 tỷ đồng.