Chứng khoán

Chứng khoán VNDirect ghi nhận lợi nhuận hơn 500 tỷ đồng trong quý I/2026

Thu Hương

10:09 | 21/04/2026
(TBTCO) - Trong 3 tháng đầu năm, Chứng khoán VNDirect ghi nhận doanh thu tăng 44%, đạt 1.807 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 545 tỷ đồng.
Trong kỳ quý I/2026, Công ty CP Chứng khoán VNDirect (mã Ck: VND) ghi nhận doanh thu hoạt động khoảng 1.807 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 681 tỷ đồng, tăng 42%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 545 tỷ đồng, tăng 43%.

Cơ cấu doanh thu tiếp tục cho thấy đóng góp lớn từ hoạt động đầu tư tài chính. Cụ thể, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 158 tỷ đồng, tăng 74%, còn lãi từ hoạt động cho vay và các khoản phải thu đạt 404 tỷ đồng, tăng 34%.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Ở các mảng dịch vụ, doanh thu môi giới đạt khoảng 233 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu lưu ký gần như không biến động, duy trì quanh mức 6,8 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong kỳ ở mức 681 tỷ đồng, tăng gần 51% so với cùng kỳ năm trước. Xét về chất lượng lợi nhuận, phần lợi nhuận đã thực hiện đạt khoảng 631 tỷ đồng, giảm 23%, trong khi lợi nhuận chưa thực hiện đạt hơn 50 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 33 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Đối với hoạt động tự doanh, quy mô danh mục FVTPL được điều chỉnh theo hướng thu hẹp. Giá gốc danh mục giảm 17% so với đầu năm, xuống còn 18.644 tỷ đồng, chủ yếu do giảm tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi. Tại thời điểm cuối quý, giá trị thị trường của danh mục đạt 18.652 tỷ đồng, tương đương giá gốc, trong đó chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

Ở nhóm cổ phiếu niêm yết, giá gốc danh mục FVTPL đạt 1.444 tỷ đồng, tăng so với mức 964 tỷ đồng vào cuối năm trước. Trong cơ cấu này, HSG là khoản đầu tư có tỷ trọng lớn nhất với giá gốc gần 554 tỷ đồng, hiện ghi nhận mức lỗ tạm tính khoảng 19%. Các khoản đầu tư khác bao gồm REE và MWG lần lượt có giá gốc 127 tỷ đồng và 119 tỷ đồng.

Đối với hoạt động cho vay, giá trị ghi sổ tại thời điểm cuối quý đạt khoảng 12.683 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ chiếm phần lớn với khoảng 12.469 tỷ đồng, giảm 8%.

Trên sàn chứng khoán, trong phiên sáng ngày 21/4, cổ phiếu VND đang giao dịch với giá 16.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá thị trường hiện đạt hơn 25.574 tỷ đồng.

Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong quý I/2026

Doanh thu Chứng khoán KB Việt Nam tăng mạnh trong quý I

Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong quý I/2026

Doanh thu Chứng khoán KB Việt Nam tăng mạnh trong quý I

Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

LPBank đạt gần 2.900 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2026, tăng cường bộ đệm dự phòng ngay từ đầu năm

Chứng khoán BIDV ghi nhận tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Bộ Tài chính đề xuất Thông tư mới gỡ “nút thắt” phân loại hàng hóa

Tỷ giá USD hôm nay (21/4): USD tự do nhích nhẹ, thị trường chờ tín hiệu từ đàm phán Mỹ - Iran

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

VPBankS chốt không chia cổ tức, ra mắt công ty quản lý quỹ trong tháng 5-6/2026

(TBTCO) - Mặc dù đạt kết quả kinh doanh cao kỷ lục, VPBankS đã trình và được cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức, nhằm giữ lại nguồn vốn phục vụ kinh doanh.
