Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

Tại Quyết định số 419/QĐ-BTC, Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 24/2/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết số 29/NQ-CP).

Nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ động, tiên phong, định hướng chiến lược của kinh tế nhà nước. Ảnh minh họa.

Mục tiêu Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhằm tổ chức thể chế hóa và thực thi đầy đủ, đồng bộ, nhất quán các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 29/NQ-CP. Đồng thời, xác định nhiệm vụ cụ thể, làm căn cứ để các đơn vị trong Bộ Tài chính tổ chức triển khai, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ động, tiên phong, định hướng chiến lược của kinh tế nhà nước.

Kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế đối với kinh tế nhà nước

Để đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 29/NQ-CP, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ cụ thể tại Chương trình hành động xây dựng kế hoạch nội bộ triển khai. Trong đó, chú trọng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong ngành, lĩnh vực quản lý để báo cáo cấp có thẩm quyền nhằm kịp thời xử lý, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế đối với kinh tế nhà nước; chú trọng các nguyên tắc về phân định rõ chức năng sở hữu, chức năng quản lý kinh tế, chức năng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ không vì mục tiêu lợi nhuận với chức năng kinh doanh đối với các tổ chức kinh tế nhà nước.

Đồng thời, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian, chi phí tuân thủ, giảm thiểu can thiệp hành chính trực tiếp; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm; áp dụng nguyên tắc quản trị rủi ro và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp trong thực hiện kiểm tra, thanh tra; tránh chồng chéo, trùng lặp, ảnh hưởng tới hoạt động của các cơ quan, tổ chức kinh tế nhà nước.

Đặc biệt, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tăng cường hoạt động đối thoại; tiếp nhận, lắng nghe phản ánh, kiến nghị để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Bên cạnh các nhiệm vụ chung, Chương trình hành động xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị thuộc Bộ đối với tài sản kết cấu hạ tầng; ngân sách nhà nước; dự trữ quốc gia; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống; doanh nghiệp nhà nước; các tổ chức tín dụng nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập. Danh mục các nhiệm vụ được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Chương trình hành động.

Quyết liệt triển khai, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng

Chương trình nêu rõ, đối với các nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì, đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện.

Đối với các nhiệm vụ do bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Tài chính đóng vai trò phối hợp, thì đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong Bộ để tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ ý kiến tham gia với các bộ, ngành chủ trì khi có yêu cầu; đồng thời chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo Lãnh đạo Bộ những nội dung liên quan đến Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quyết liệt triển khai Chương trình hành động; ưu tiên bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính và nhân lực để thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động.

Định kỳ hằng tháng, các đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ cụ thể tại Chương trình hành động báo cáo tiến độ, kết quả gửi Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính để tổng hợp, trình Bộ báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị.