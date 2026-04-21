Tài chính

Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

Hà Phương

11:16 | 21/04/2026
Việc triển khai Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ động, tiên phong, định hướng chiến lược của kinh tế nhà nước đã được xác định tại Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Tại Quyết định số 419/QĐ-BTC, Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 24/2/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết số 29/NQ-CP).

Nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ động, tiên phong, định hướng chiến lược của kinh tế nhà nước. Ảnh minh họa.

Mục tiêu Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhằm tổ chức thể chế hóa và thực thi đầy đủ, đồng bộ, nhất quán các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 29/NQ-CP. Đồng thời, xác định nhiệm vụ cụ thể, làm căn cứ để các đơn vị trong Bộ Tài chính tổ chức triển khai, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ động, tiên phong, định hướng chiến lược của kinh tế nhà nước.

Kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế đối với kinh tế nhà nước

Để đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 29/NQ-CP, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ cụ thể tại Chương trình hành động xây dựng kế hoạch nội bộ triển khai. Trong đó, chú trọng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong ngành, lĩnh vực quản lý để báo cáo cấp có thẩm quyền nhằm kịp thời xử lý, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế đối với kinh tế nhà nước; chú trọng các nguyên tắc về phân định rõ chức năng sở hữu, chức năng quản lý kinh tế, chức năng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ không vì mục tiêu lợi nhuận với chức năng kinh doanh đối với các tổ chức kinh tế nhà nước.

Đồng thời, cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian, chi phí tuân thủ, giảm thiểu can thiệp hành chính trực tiếp; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm; áp dụng nguyên tắc quản trị rủi ro và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp trong thực hiện kiểm tra, thanh tra; tránh chồng chéo, trùng lặp, ảnh hưởng tới hoạt động của các cơ quan, tổ chức kinh tế nhà nước.

Đặc biệt, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tăng cường hoạt động đối thoại; tiếp nhận, lắng nghe phản ánh, kiến nghị để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Bên cạnh các nhiệm vụ chung, Chương trình hành động xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị thuộc Bộ đối với tài sản kết cấu hạ tầng; ngân sách nhà nước; dự trữ quốc gia; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống; doanh nghiệp nhà nước; các tổ chức tín dụng nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập. Danh mục các nhiệm vụ được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Chương trình hành động.

Quyết liệt triển khai, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng

Chương trình nêu rõ, đối với các nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì, đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện.

Đối với các nhiệm vụ do bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Tài chính đóng vai trò phối hợp, thì đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong Bộ để tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ ý kiến tham gia với các bộ, ngành chủ trì khi có yêu cầu; đồng thời chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo Lãnh đạo Bộ những nội dung liên quan đến Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quyết liệt triển khai Chương trình hành động; ưu tiên bố trí đầy đủ nguồn lực tài chính và nhân lực để thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động.

Định kỳ hằng tháng, các đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ cụ thể tại Chương trình hành động báo cáo tiến độ, kết quả gửi Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính để tổng hợp, trình Bộ báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nghiên cứu đề xuất Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Trong Chương trình hành động, Bộ Tài chính giao Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị đề xuất Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo giai đoạn đối với doanh nghiệp do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu một cách thực chất, hiệu quả, giảm đầu mối, tăng quy mô nhằm thực hiện tốt hơn vai trò của doanh nghiệp trong bối cảnh mới; bảo đảm không ảnh hưởng đến kiểm soát của Nhà nước trong những lĩnh vực then chốt, chiến lược, không làm mất đi các thương hiệu quốc gia có uy tín và không làm thất thoát tài sản của Nhà nước.

Việc cơ cấu lại vốn dựa trên các tiêu chí công khai, minh bạch, hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật theo nguyên tắc Nhà nước làm những gì mà tư nhân không làm hoặc không có khả năng làm, những gì tư nhân làm được thì Nhà nước phải làm tốt hơn; các thương hiệu quốc gia có uy tín phải được tiếp tục đầu tư để hoạt động hiệu quả hơn.
Trong bối cảnh ngành thuế triển khai các biện pháp quản lý thuế hiện đại, ngày càng minh bạch, một bộ phận người dân, hộ kinh doanh có xu hướng quay lại sử dụng tiền mặt thay vì chuyển khoản. Việc này giúp họ giảm thiểu khả năng bị kiểm soát hoặc truy vết dòng tiền. Liệu rằng tiền mặt có thực sự quay trở lại trong một số lĩnh vực của nền kinh tế làm "đảo chiều" thanh toán và gây áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ? Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh để làm rõ vấn đề này.
(TBTCO) - Chính phủ mới ban hành Nghị định số 140/2026/NĐ-CP quy định về Báo cáo tài chính nhà nước, trong đó quy định rõ nội dung Báo cáo tài chính nhà nước; lập, gửi, công khai Báo cáo tài chính nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin tài chính để lập Báo cáo tài chính nhà nước.
(TBTCO) - Các tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương cho địa phương giai đoạn 2026 - 2030 được quy định chi tiết tại Quyết định số 18/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
(TBTCO) - Theo đại biểu Trần Văn Lâm, không phải cứ chi ít đi là tiết kiệm mà chi đúng, chi hiệu quả mới là tiết kiệm. Mỗi đồng thu chi ngân sách phải đúng chỗ, hợp thời, tạo ra giá trị thực cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
(TBTCO) - Các tỉnh, thành tại miền Trung đang "đánh thức" tiềm năng khu vực ven biển, hướng đến mục tiêu ngắn hạn là hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số và định hình các mục tiêu phát triển xa hơn.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 38/2026/TT-BTC quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài.
(TBTCO) - Ngày 20/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và ông Gerd Müller - Tổng Giám đốc Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) đã ký văn kiện Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững tại Việt Nam, giai đoạn 2025 - 2030.
Sáng 20/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
