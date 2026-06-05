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Nghệ An đặt tăng trưởng xanh ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển

15:44 | 05/06/2026
(TBTCO) - Tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức ngày 5/6, lãnh đạo tỉnh Nghệ An khẳng định tăng trưởng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển của địa phương.
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Phân cấp, phân quyền, tăng cường kiểm tra

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm tài nguyên đang trở thành những thách thức toàn cầu, Việt Nam cũng đang quyết liệt thực hiện các cam kết quốc tế về phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đối với Nghệ An - địa phương có diện tích lớn nhất cả nước với hệ sinh thái đa dạng từ biển, đồng bằng đến trung du và miền núi - bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là điều kiện tiên quyết để bảo đảm phát triển bền vững trong dài hạn.

Những năm qua, tỉnh đã ban hành và triển khai nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính. Từ các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đến các chương trình hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đều hướng tới mục tiêu hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Nghệ An đặt tăng trưởng xanh ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ phát biểu.

Trong giai đoạn tới, Nghệ An xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường và khí hậu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Song song với đó là thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng sạch và khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ để giảm phát thải khí nhà kính.

Địa phương cũng ưu tiên giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách như chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp và ô nhiễm không khí tại các khu công nghiệp, đô thị và các tuyến giao thông trọng điểm. Đồng thời, tăng cường bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, mở rộng diện tích rừng và phục hồi các hệ sinh thái quan trọng.

Theo lãnh đạo tỉnh, tăng trưởng xanh chỉ có thể thành công khi có sự chung tay của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Thông qua Diễn đàn, Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp để tiếp cận các mô hình quản trị hiện đại, công nghệ tiên tiến và nguồn lực chất lượng phục vụ phát triển bền vững.

Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Nguyễn Duy Nhật - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết việc triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý môi trường của địa phương, đồng thời góp phần hình thành tư duy phát triển bền vững trong toàn hệ thống chính trị.

Một trong những kết quả nổi bật là cải cách thủ tục hành chính. Nhiều thủ tục môi trường được rút ngắn thời gian giải quyết trên 50%, trong khi tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng và trước hạn đạt 100%. Đây là minh chứng cho định hướng nhất quán của tỉnh: tạo thuận lợi cho phát triển nhưng không hạ thấp các yêu cầu về môi trường.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện quyết liệt, có trọng tâm; các vi phạm về môi trường được xử lý nghiêm. Hệ thống đường dây nóng hoạt động 24/7 giúp địa phương kịp thời tiếp nhận và xử lý các phản ánh, không để phát sinh các điểm nóng kéo dài.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều mô hình thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Khi người dân và doanh nghiệp trở thành chủ thể tham gia, bảo vệ môi trường không còn là nhiệm vụ riêng của cơ quan quản lý mà trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Nhờ đó, chất lượng môi trường trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, đa dạng sinh học tiếp tục được bảo tồn và hệ thống quan trắc môi trường từng bước được đầu tư đồng bộ. Tuy nhiên, Nghệ An vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là áp lực về xử lý chất thải rắn và hạ tầng môi trường chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

Từ thực tiễn triển khai, tỉnh kiến nghị tiếp tục hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường theo hướng rõ ràng, đồng bộ và dễ thực hiện hơn; hoàn thiện các quy định về đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, phân loại rác tại nguồn và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, cần có cơ chế phân cấp phù hợp với năng lực địa phương và bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định pháp luật.

Nguyên Phương
Từ khóa:
nghệ an tang trưởng xanh môi trường

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