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Xăng E10 phát huy hiệu quả bước đầu, chưa ghi nhận tác động tiêu cực đến phương tiện

Nguyên Phương

Nguyên Phương

[email protected]
20:37 | 07/07/2026
(TBTCO) - Kết quả quan trắc ban đầu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho thấy một số chỉ tiêu ô nhiễm có xu hướng giảm, trong khi chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực về chất lượng nhiên liệu hay ảnh hưởng đến động cơ phương tiện. Tuy nhiên, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dõi, mở rộng quan trắc để có cơ sở khoa học đánh giá toàn diện hiệu quả của loại nhiên liệu này.
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Quan trắc bước đầu cho thấy tín hiệu tích cực về môi trường

Thông tin tại họp báo thường kỳ quý II/2026 của Bộ Công thương chiều 7/7, ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cho biết, sau hơn một tháng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước, chương trình bước đầu đạt được mục tiêu giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Theo ông Đào Duy Anh, về mặt khoa học, mỗi lít xăng hóa thạch giảm sử dụng sẽ giúp cắt giảm khoảng 2,3 kg CO₂ phát thải ra môi trường. Bên cạnh đó, việc phối trộn ethanol làm tăng hàm lượng ôxy trong nhiên liệu, giúp quá trình cháy diễn ra triệt để hơn, hạn chế lượng nhiên liệu cháy không hết và giảm phát sinh một số chất ô nhiễm trong khí thải.

Để đánh giá tác động thực tế, Bộ Công thương đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc môi trường (Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tiến hành quan trắc tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh trước và sau thời điểm triển khai đồng loạt xăng E10 từ ngày 1/6.

“Kết quả bước đầu cho thấy một số chỉ tiêu môi trường có xu hướng giảm, tuy nhiên số liệu giữa các địa phương còn có sự khác biệt do chịu tác động của nhiều yếu tố như mật độ giao thông, thời tiết, tốc độ gió và thời điểm lấy mẫu” - ông Đào Duy Anh cho biết.

Theo đại diện Bộ Công thương, những kết quả ban đầu là tín hiệu tích cực nhưng chưa đủ để khẳng định toàn bộ hiệu quả môi trường của xăng E10. Do đó, Bộ sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi quan trắc sang nhiều địa phương, tăng tần suất đo và kéo dài thời gian theo dõi nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, khách quan hơn.

Sau hơn 1 tháng triển khai, xăng E10 phát huy hiệu quả bước đầu, chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực
Ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công thông tin tại cuộc họp.

Tiêu thụ đạt khoảng 1 triệu m³, chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực

Bên cạnh hiệu quả môi trường, Bộ Công thương cũng theo dõi sát phản hồi của người tiêu dùng trong quá trình triển khai xăng E10.

Theo thống kê, từ ngày 1 - 29/6, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã tiếp nhận 293 phản ánh của người tiêu dùng, trong đó có 11 phản ánh qua tổng đài và 282 phản ánh qua thư điện tử.

Các ý kiến chủ yếu tập trung vào ba nhóm vấn đề gồm băn khoăn về chất lượng xăng E10, việc khó tìm điểm bán trong giai đoạn đầu triển khai và lo ngại nhiên liệu mới có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành của phương tiện. Toàn bộ các phản ánh đã được chuyển đến các đơn vị chức năng xử lý theo đúng quy trình.

Đáng chú ý, sau hơn một tháng triển khai, lượng tiêu thụ xăng E10 đạt khoảng 1 triệu m³, tương đương mức tiêu thụ xăng khoáng trước đây. Theo báo cáo của các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối, đến nay chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực về chất lượng xăng E10 hoặc tình trạng nhiên liệu gây hư hỏng động cơ, giảm hiệu suất vận hành phương tiện.

Ông Đào Duy Anh đánh giá, kết quả bước đầu cho thấy việc triển khai xăng E10 đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi áp dụng và đang đi đúng mục tiêu đề ra.

“Bộ Công thương sẽ tiếp tục tiếp nhận mọi phản ánh của người tiêu dùng để kịp thời xử lý, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở rộng chương trình quan trắc môi trường nhằm đánh giá toàn diện hơn hiệu quả của xăng sinh học”, ông nói.

Hoàn thiện chính sách, tăng minh bạch thị trường xăng dầu

Tại họp báo, đại diện Bộ Công thương cũng làm rõ một số vấn đề liên quan đến điều hành thị trường xăng dầu.

Theo bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, việc giá bán xăng tại các cửa hàng có sự khác nhau chủ yếu do chủng loại sản phẩm khác nhau. Hiện nay, hai mặt hàng được điều hành giá là xăng E10 RON95 và E5 RON92, trong đó E10 RON95 chiếm khoảng 94 - 95% tổng sản lượng tiêu thụ trên thị trường.

Đối với các chủng loại có sản lượng tiêu thụ thấp, doanh nghiệp sẽ căn cứ nhu cầu thực tế để phân phối tại từng cửa hàng, vì vậy không phải tất cả các điểm bán đều cung ứng đầy đủ mọi loại xăng.

Song song với điều hành thị trường, Bộ Công thương đang tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, giảm khâu trung gian và rà soát lại hệ thống đầu mối kinh doanh.

Sau 4 lần lấy ý kiến các thành viên Chính phủ, dự thảo đang tiếp tục được hoàn thiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ để trình Thủ tướng xem xét trong tháng 7.

Cùng với việc bảo đảm nguồn cung, Bộ Công thương tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu. Theo bà Nguyễn Thúy Hiền, Bộ luôn quán triệt, tuyên truyền pháp luật về tác hại của hoạt động buôn lậu và xác định không có vùng cấm trong công tác đấu tranh chống buôn lậu. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng biên phòng, hải quan, công an và các lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu ngay từ khu vực cửa khẩu và các tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào nội địa. Đồng thời, phối hợp với ban quản lý các chợ truyền thống, trung tâm thương mại và các đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện những mặt hàng có nguy cơ buôn lậu, tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên.
Nguyên Phương
Từ khóa:
xăng e10 xăng dầu bộ công thương chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực

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