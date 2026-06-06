Phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường: Biến cam kết xanh thành hành động thường nhật

Sự kiện có sự tham dự của bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý và nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Đây cũng là nền tảng để xây dựng lối sống xanh, văn minh, trách nhiệm vì cộng đồng và hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Từ đó, bà kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào bằng những hành động cụ thể, thiết thực và thường xuyên.

Thông điệp được đưa ra không dừng ở những khẩu hiệu mang tính vận động, mà hướng tới thay đổi hành vi từ mỗi cá nhân và cộng đồng. Theo đó, mỗi người dân được khuyến khích bắt đầu từ những việc làm giản dị như không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện nước, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động ký cam kết và trao quà hỗ trợ bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các phần quà gồm 100 bồn nước, 1.000 lá cờ Tổ quốc, 500 đèn pin, 25 xe đạp dành cho học sinh nghèo vượt khó và 5 máy lọc nước được trao tại các địa phương Diễn Châu, Cửa Lò và Quỳnh Lưu.

Ở quy mô gia đình, phong trào hướng tới xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường thông qua việc giữ gìn nhà cửa, ngõ xóm sạch sẽ, phân loại rác tại nguồn, phát triển không gian xanh và xây dựng các gia đình xanh - sạch - đẹp, tiến bộ và hạnh phúc.

Đối với cộng đồng dân cư, trọng tâm là phát huy tinh thần tự quản, thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, xử lý dứt điểm tình trạng rác thải tồn đọng, ngăn chặn các bãi rác tự phát, đồng thời hình thành các mô hình tuyến đường xanh, ngõ phố xanh, tổ liên gia xanh và khu dân cư kiểu mẫu.

Trong khi đó, các xã, phường và đặc khu được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường, tổ chức hiệu quả việc thu gom, xử lý chất thải và xây dựng các không gian xanh tại khu dân cư, cánh đồng, sông hồ, bãi biển, cơ sở văn hóa và tôn giáo.

Phong trào cũng đặt yêu cầu đối với các cơ quan, trường học, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trong việc chấp hành nghiêm các quy định về môi trường, đổi mới công nghệ nhằm giảm phát thải, xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp và lan tỏa các sáng kiến bảo vệ môi trường.

Với tinh thần “Mỗi người dân là một công dân xanh - Mỗi gia đình là một không gian xanh - Mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ tin tưởng phong trào sẽ lan tỏa sâu rộng trên phạm vi cả nước, trở thành hoạt động thường xuyên và thiết thực trong đời sống xã hội.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định việc phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường cùng các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa sâu sắc.

Theo Phó Thủ tướng, sự kiện thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương, hướng tới mục tiêu xây dựng một đất nước phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và đáng sống.

Nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ nhận thức sang hành động, Phó Thủ tướng cho rằng mục tiêu xây dựng một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn chỉ có thể đạt được khi có sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Những cam kết về môi trường cần được cụ thể hóa bằng các hành động thiết thực trong đời sống, sản xuất và quản lý.

“Bảo vệ môi trường hôm nay chính là bảo vệ tương lai của đất nước, bảo vệ cuộc sống của các thế hệ mai sau”- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và lực lượng tham gia đã cùng thực hiện hoạt động thu gom rác thải tại khu vực bãi biển đường Bình Minh và bờ biển thuộc phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.