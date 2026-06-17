C.P. Việt Nam hướng tới hoàn thành mục tiêu 3 triệu cây xanh

Đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm và C.P. Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2026 - 2030.

Chương trình “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh” được Công ty triển khai từ năm 2021, hướng đến mục tiêu đóng góp tổng số 3 triệu cây xanh trong 10 năm, thiết thực góp phần xây dựng một Việt Nam xanh, phát triển bền vững.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh” đặt mục tiêu trồng mới 1,5 triệu cây xanh trên cả nước, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 35 tỷ đồng. Chương trình sẽ được ưu tiên triển khai tại một số tỉnh thuộc miền Bắc, miền Trung và miền Nam, đồng thời mở rộng tới các khu vực có nhu cầu phục hồi rừng và phát triển cây xanh phân tán trên toàn quốc.

“Phát triển bền vững là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của C.P. Việt Nam. Thông qua chương trình hợp tác với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, C.P. Việt Nam hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, đồng thời đóng góp tổng số 3 triệu cây xanh cho Việt Nam trong 10 năm, thiết thực góp phần thực hiện các cam kết quốc gia và quốc tế trong việc phòng chống hạn hán, suy thoái đất, nâng cao đa dạng sinh học, hướng tới một Việt Nam xanh và phát triển bền vững cho hôm nay, và cho các thế hệ mai sau” - ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ngành Thức ăn chăn nuôi C.P. Việt Nam chia sẻ.

Theo kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030, cây giống sẽ được hỗ trợ tới các địa phương có nhu cầu trên cả nước, tập trung vào các khu vực rừng ngập mặn, đất trống đồi núi trọc thuộc quy hoạch lâm nghiệp, vườn quốc gia và các khu vực có tiềm năng phát triển cây xanh phân tán. Các hoạt động triển khai sẽ được xây dựng phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương nhằm bảo đảm hiệu quả sinh trưởng của cây và giá trị môi trường lâu dài.

Tại Lễ mít tinh và phát động trồng cây hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026, C.P. Việt Nam trao tặng 10 nghìn cây giống lâm nghiệp chịu hạn, giữ đất cho đại diện quân và dân tỉnh Lạng Sơn. Gần 300 đại biểu tham dự buổi Lễ đã cùng nhau trồng cây tại khuôn viên và khu vực đồi bãi thực hành của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc./.