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Tỷ giá USD hôm nay (30/7): Tỷ giá trung tâm lập vùng cao 25.320 đồng, thị trường vẫn đặt cược Fed tăng lãi suất vào cuối năm

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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08:56 | 30/07/2026
(TBTCO) - Sáng 30/7, tỷ giá trung tâm tăng mạnh 14 đồng lên 25.320 đồng/USD, tiếp tục lập vùng cao nhất từ trước đến nay, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng lại giảm nhẹ. Chỉ số DXY phục hồi lên 100,87 điểm sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed, song thị trường vẫn kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất một lần trước cuối năm.
aa

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Thị trường trong nước

Sáng nay (30/7), tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.320 đồng, tăng mạnh 14 đồng so với phiên trước và tiếp tục duy trì ở vùng cao nhất từ trước tới nay. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.054 - 26.586 VND/USD.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên sáng ngày 30/7 cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ, trái chiều đà tăng tỷ giá trung tâm.

Đơn cử, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.110 - 26.520 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 10 đồng so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.140 - 26.520 VND/USD, cùng giảm 5 đồng ở cả hai chiều.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 30/7 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (30/7): Tỷ giá trung tâm lập vùng cao 25.320 đồng, thị trường vẫn đặt cược Fed tăng lãi suất vào cuối năm
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR đồng loạt tăng mạnh tại các ngân hàng. Tại Vietcombank, EUR được niêm yết ở mức 29.394,30 - 30.943,92 VND/EUR, giá mua vào tăng 165,92 đồng, giá bán ra tăng 174,68 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR đạt 29.609 - 31.048 VND/EUR, giá mua vào tăng 127 đồng, giá bán ra tăng 138 đồng.

Tỷ giá bảng Anh (GBP) cũng nối dài đà tăng. Tại Vietcombank, GBP được niêm yết ở mức 34.261,28 - 35.715,61 VND/GBP, giá mua vào tăng 153,80 đồng, giá bán ra tăng 160,36 đồng. Tại BIDV, tỷ giá ở mức 34.534 - 35.821 VND/GBP, giá mua vào tăng 167 đồng, giá bán ra tăng 175 đồng. Mức tăng mạnh tại cả hai ngân hàng cho thấy bảng Anh tiếp tục là một trong những đồng tiền tăng giá nổi bật trong phiên.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hồi phục nhẹ 0,05% sau khi giảm mất mốc 101 điểm, xuống còn 100,87 điểm.

Đồng USD chịu áp lực giảm mạnh sau quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi chỉ số DXY rơi xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).

Đúng như dự báo của thị trường, Fed giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp kéo dài hai ngày. Tuy nhiên, quyết định này không đạt được sự đồng thuận tuyệt đối khi có tới ba thành viên phản đối trong cuộc bỏ phiếu 9-3, phản ánh sự chia rẽ ngày càng rõ trong nội bộ Fed về định hướng chính sách tiền tệ.

Phát biểu tại họp báo sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết, Fed sẽ không đưa ra tín hiệu trước về lộ trình lãi suất, nhưng khẳng định cơ quan này sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để đưa lạm phát trở về mục tiêu 2%.

Dù vậy, đồng USD đã thu hẹp một phần đà giảm, khi giới đầu tư vẫn đặt cược khả năng Fed sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất trước cuối năm, trong bối cảnh áp lực lạm phát có nguy cơ gia tăng trở lại do biến động giá dầu.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông cũng làm gia tăng nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn, qua đó, hỗ trợ đồng bạc xanh phục hồi.

Trong diễn biến địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ra lệnh tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran để đáp trả cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ trong đêm, theo Bloomberg. Mỹ sẽ có phản ứng mạnh mẽ trước các hành động của Tehran.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô WTI của Mỹ giao dịch quanh 83 USD/thùng trong phiên sáng 30/7. Dù xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, giá dầu vẫn điều chỉnh giảm.

Thị trường hiện thận trọng trước hàng loạt sự kiện quan trọng trong ngày, gồm quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), báo cáo GDP sơ bộ quý II của Mỹ và Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed đặc biệt theo dõi./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 30/07/2026 10:00

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BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80