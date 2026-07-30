Sắp xếp, khai thác hiệu quả trụ sở làm việc, kho dự trữ quốc gia

Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả

Ngành Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành 2 lần sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo từ Trung ương và Bộ Tài chính. Với mô hình hiện tại gồm 7 Ban và Văn phòng tại Cục, 15 Chi cục dự trữ nhà nước khu vực tại địa phương, 4 phòng thuộc Chi cục và khống chế không quá 171 điểm kho. Số lượng đầu mối sau sắp xếp giảm so với trước sắp xếp là 328 đầu mối.

Hai đơn vị sự nghiệp công lập đã giải thể, chấm dứt hoạt động, gồm: Trung tâm Kiểm định hàng dự trữ thuộc Cục Công nghệ thông tin, thống kê và kiểm định hàng dự trữ, kể từ ngày 1/3/2025; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, kể từ ngày 1/9/2025.

Chi Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực VIII xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương. Ảnh: Ngân Nguyễn

Để phù hợp với Luật Dự trữ quốc gia năm 2025, trong nửa đầu năm 2026, Cục Dự trữ Nhà nước đã chủ động rà soát, báo cáo Bộ Tài chính xem xét sửa đổi Nghị định số 29/2025/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại Nghị định 166/2025/NĐ-CP) quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ. Đồng thời, đơn vị đang khẩn trương xây dựng Đề án thay thế Quyết định số 383/QĐ-BTC nhằm chuẩn hóa thẩm quyền, cơ cấu tổ chức của Cục trong giai đoạn mới.

Song song với công tác tổ chức bộ máy, Cục Dự trữ Nhà nước đã khẩn trương triển khai thực hiện công tác nhân sự theo phân cấp: kịp thời xây dựng, báo cáo cấp thẩm quyền bố trí các chức danh lãnh đạo phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới; ban hành các quyết định giao quản lý, bố trí công chức, viên chức sau khi sắp xếp, sáp nhập tại các đơn vị thuộc Cục.

Căn cứ vào mức tạm giao 2.522 biên chế công chức từ Bộ Tài chính, ngày 31/3/2026, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 144/QĐ-CDT để phân bổ chỉ tiêu kịp thời cho các đơn vị trực thuộc.

Xây dựng lộ trình đầu tư phát triển hệ thống kho theo hướng hiện đại, đồng bộ Trong thời gian tới, Cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục rà soát, xây dựng lộ trình đầu tư phát triển hệ thống kho theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phát triển quốc gia và yêu cầu bố trí lực lượng trên các địa bàn chiến lược; nghiên cứu cơ cấu lại danh mục hàng dự trữ quốc gia theo hướng linh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự và các nhiệm vụ đột xuất trong điều kiện mới. Mục tiêu cao nhất là từng bước hình thành tiềm lực dự trữ chiến lược quốc gia, góp phần nâng cao năng lực tự chủ, khả năng chống chịu và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Công tác chuyển đổi quy hoạch nhân sự từ mô hình Tổng cục cũ sang mô hình Cục mới được thực hiện bài bản: Giai đoạn 2021 - 2026, thực hiện chuyển tiếp quy hoạch cho 102 trường hợp và bổ sung 7 chức danh lãnh đạo các cấp. Giai đoạn 2026 - 2031, chuyển tiếp quy hoạch cho 87 trường hợp và bổ sung thêm 18 chức danh lãnh đạo.

Đánh giá công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự, Cục Dự trữ Nhà nước thông tin, sau hai đợt sắp xếp, đến nay, các đơn vị thuộc Cục Dự trữ Nhà nước đã đi vào hoạt động theo mô hình mới, đảm bảo bộ máy tinh gọn, thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Hệ thống các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị đã được ban hành kịp thời, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin và các quy trình nghiệp vụ cơ bản được hoàn thiện, chỉnh sửa đảm bảo thống nhất và đồng bộ với việc sắp xếp bộ máy, không gây gián đoạn, ngắt quãng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đẩy nhanh tiến độ xử lý, sắp xếp trụ sở làm việc, kho dự trữ quốc gia

Theo Cục Dự trữ Nhà nước, bên cạnh kết quả đạt được trong sắp xếp, vận hành tổ chức bộ máy theo mô hình 2 cấp, Cục cũng đẩy nhanh tiến độ xử lý, sắp xếp trụ sở làm việc, kho dự trữ quốc gia, giải quyết hạn chế, khó khăn trong bố trí phòng làm việc cho công chức.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ, Công văn số 9200/BTC-QLCS của Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các đơn vị tập trung nghiên cứu và quán triệt Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.

Trên cơ sở danh mục Hệ thống kho dự trữ quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính (Cục Dự trữ Nhà nước) thời kỳ 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 quy định tại Quyết định số 1528/QĐ-BTC ngày 15/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các đơn vị thực hiện như sau:

Đối với trụ sở làm việc đã được phê duyệt phương án sắp xếp, Cục Dự trữ Nhà nước đề nghị các trường hợp đã được phê duyệt phương án “giữ lại tiếp tục sử dụng”, “tạm giữ lại tiếp tục sử dụng” căn cứ nhu cầu sử dụng của đơn vị nếu cần thay đổi phương án sắp xếp thì có văn bản báo cáo gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Đối với trụ sở làm việc chưa được phê duyệt phương án sắp xếp, các đơn vị khẩn trương thực hiện rà soát, báo cáo phương án sắp xếp đối với các trụ sở chưa được phê duyệt phương án, ưu tiên thực hiện rà soát, báo cáo phương án xử lý đối với trụ sở dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng.

Đối với kho dự trữ đã được phê duyệt phương án sắp xếp, Cục Dự trữ Nhà nước đề nghị trường hợp đã được phê duyệt phương án “chuyển giao sang địa phương quản lý, xử lý” nghiên cứu áp dụng Điều 12 của Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP để triển khai phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương nhằm hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận theo quy định.

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc thì xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên có liên quan, gửi báo cáo về Cục Dự trữ Nhà nước để tổng hợp, thực hiện.

Trường hợp đã được phê duyệt phương án “giữ lại tiếp tục sử dụng”, “tạm giữ lại tiếp tục sử dụng”, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực rà soát hiện trạng từng kho, điểm kho, nhu cầu sử dụng, khả năng khai thác, bảo quản hàng dự trữ quốc gia, nếu cần thay đổi phương án sắp xếp thì có văn bản báo cáo và gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Đối với các kho dự trữ chưa được phê duyệt phương án sắp xếp, các đơn vị rà soát nhu cầu sử dụng để đề xuất phương án “giữ lại tiếp tục sử dụng”.

Đối với các kho, điểm kho không thuộc hệ thống kho dự trữ cần sử dụng để chứa hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch được giao hàng năm, đơn vị đề xuất phương án “giữ lại tiếp tục sử dụng”. Sau khi được đầu tư theo lộ trình, đơn vị thực hiện báo cáo điều chỉnh phương án theo quy định.

Đối với các kho, điểm kho không còn nhu cầu sử dụng, không chứa hàng, có cam kết bảo đảm đủ tích lượng kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch được giao hàng năm, không thuộc hệ thống kho dự trữ, các đơn vị đề xuất phương án “điều chuyển” hoặc “chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý” phù hợp với quy định.