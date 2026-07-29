Theo Quyết định số 1392/QĐ-TTg, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ đầu tư; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Đức Thanh

Các thành viên Hội đồng gồm: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh.

Quyết định số 1392/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (24/7/2026) và thay thế danh sách thành viên tại Điều 1 Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 11/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ đầu tư.

Theo Quyết định số 1511/QĐ-TTg, Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn quyết định chiến lược, kế hoạch hoạt động 5 năm, hằng năm của Quỹ; Ban hành hoặc sửa đổi quy chế hoạt động của Quỹ; quản lý và sử dụng Quỹ theo đúng quy định của pháp luật, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, không vì mục tiêu bảo toàn nguồn tài chính của Quỹ; phê duyệt kế hoạch tài chính hằng năm của Quỹ.

Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ đầu tư báo cáo Chính phủ xem xét phê duyệt về tổng mức hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư từng thời kỳ và khả năng cân đối ngân sách nhà nước hằng năm; trên cơ sở đó, giao kế hoạch hỗ trợ chi phí cho từng địa phương để thực hiện, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để kiểm soát chi; phê duyệt các báo cáo định kỳ, báo cáo quyết toán Quỹ.

Đồng thời, giám sát, kiểm tra hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ trong việc chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng; ban hành Quyết định hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động và doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí đầu tư ban đầu quy định tại mục 2 Chương III Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024; được sử dụng con dấu của Quỹ để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định./.