Thị trường

Ngành hồ tiêu cần đáp ứng các tiêu chuẩn để tăng lợi thế cạnh tranh

Đức Việt

Đức Việt

15:24 | 29/07/2026
(TBTCO) - Tính đến giữa tháng 7/2026, Việt Nam vẫn khẳng định là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, khi thu về hơn 1 tỷ USD. Tuy nhiên, để duy trì đà xuất khẩu thời gian tới, doanh nghiệp cần đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển các sản phẩm chế biến sâu.
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Giá hồ tiêu trong nước duy trì xu hướng phục hồi

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản lượng hồ tiêu thu hoạch trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt khoảng 267.300 tấn. Sản lượng ổn định tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường hồ tiêu toàn cầu.

Nhìn chung, thị trường hồ tiêu bước vào nửa cuối năm 2026 với nhiều tín hiệu tích cực sau giai đoạn tăng trưởng mạnh về xuất khẩu. Trong khi thị trường thế giới vẫn diễn biến phân hóa, giá thu mua trong nước có xu hướng phục hồi nhờ nguồn cung giảm và nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu duy trì ở mức cao.

Ngành hồ tiêu cần đáp ứng các tiêu chuẩn để tăng lợi thế cạnh tranh
Giá hồ tiêu nội địa tiếp tục tăng nhẹ trong tháng 7. Ảnh: Đức Thanh

Tính từ đầu tháng 7 đến nay, giá hồ tiêu thế giới chưa hình thành xu hướng rõ ràng. Giá hồ tiêu ngày 28/7 vẫn chủ yếu đi ngang. Theo đó, giá tiêu đen Lampung tại Indonesia giao dịch với mức 6.823 USD/tấn. Còn giá tiêu trắng Muntok đang thu mua ở ngưỡng 9.404 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia đang giữ mức 9.300 USD/tấn; còn hồ tiêu trắng ASTA của quốc gia này có giá 12.200 USD/tấn. Đối với thị trường Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 thu mua ở ngưỡng 5.700 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l giao dịch ở mức 5.970 USD/tấn, loại 550 g/l có ngưỡng 6.050 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng thu mua với mốc 8.250 USD/tấn. Việc duy trì được mức giá ổn định giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong ký kết và thực hiện các hợp đồng xuất khẩu, đồng thời giảm thiểu rủi ro trước biến động của thị trường quốc tế.

Đẩy mạnh đầu tư vào vùng nguyên liệu sạch

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ gia vị toàn cầu tiếp tục tăng, hồ tiêu Việt Nam vẫn có nhiều dư địa mở rộng xuất khẩu. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, giá trị cốt lõi của hồ tiêu Việt Nam trong giai đoạn mới không chỉ nằm ở sản lượng dẫn đầu mà còn ở niềm tin, tính minh bạch và khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng. Do vậy, doanh nghiệp cần đẩy mạnh đầu tư vào vùng nguyên liệu sạch, truy xuất nguồn gốc và nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe.

Giá hồ tiêu nội địa tiếp tục tăng nhẹ trong tháng 7, trong bối cảnh vụ thu hoạch chính đã kết thúc. Nông dân, thương lái và các doanh nghiệp vẫn ưu tiên bán hàng theo từng đợt thay vì xả kho ồ ạt, khiến lượng hàng lưu thông không tăng đáng kể. Vì vậy, biến động giá hiện phụ thuộc chủ yếu vào quy mô tồn kho của các đơn vị nắm giữ hàng thay vì sản lượng thu hoạch mới. Ngày 28/7, giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm dao động từ 138.000 - 141.500 đồng/kg, tăng khoảng 1.000 đồng/kg so với tháng trước.

Theo đánh giá của các chuyên gia, đà phục hồi này chủ yếu xuất phát từ việc nguồn cung trong nước giảm, trong khi nhu cầu thu mua của các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn ổn định. Nếu nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn tiếp tục cải thiện, giá hạt tiêu trong nước vẫn còn dư địa tăng trong những tháng cuối năm.

Đáp ứng các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc

Theo số liệu của Cục Hải quan, tính đến giữa tháng 7/2026, Việt Nam đã xuất khẩu gần 156.200 tấn hồ tiêu, thu về khoảng 1,02 tỷ USD. Giá trị xuất khẩu duy trì ở mức cao nhờ giá hồ tiêu trên thị trường thế giới tiếp tục neo ở mặt bằng tích cực.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam với 36.040 tấn trong 6 tháng đầu năm, chiếm gần 24,7% tổng lượng xuất khẩu. Lượng xuất khẩu sang thị trường này tăng 24,5%, trong khi kim ngạch tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

Dù triển vọng xuất khẩu nửa cuối năm vẫn được đánh giá tích cực, nhưng các chuyên gia cho rằng, dư địa mở rộng thị phần tại Hoa Kỳ không còn nhiều khi thị phần của Việt Nam đã tiến sát ngưỡng 80%.

Trong khi đó, bối cảnh cạnh tranh từ Brazil vẫn hiện hữu và nguồn cung toàn cầu tiếp tục gia tăng, động lực tăng trưởng của ngành hạt tiêu sẽ không còn đến từ cạnh tranh về giá hay mở rộng sản lượng xuất khẩu, mà phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng nâng cao giá trị gia tăng.

Vì vậy, đối với doanh nghiệp, ưu tiên trong giai đoạn tới là duy trì nguồn cung ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển các sản phẩm chế biến sâu. Đây được xem là yếu tố quyết định để củng cố vị thế tại các thị trường lớn, đồng thời nâng cao hiệu quả xuất khẩu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Theo ông Ngô Xuân Nam - Phó giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, xu hướng sản xuất bền vững và phát triển chuỗi giá trị hồ tiêu carbon thấp đang trở thành yêu cầu bắt buộc. Khách hàng quốc tế hiện không chỉ đánh giá chất lượng sản phẩm mà còn đặc biệt quan tâm đến khả năng truy xuất nguồn gốc, tính minh bạch và mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

Để duy trì lợi thế cạnh tranh, ngành hồ tiêu đang đẩy mạnh chuyển đổi từ phát triển theo số lượng sang nâng cao chất lượng thông qua mô hình liên kết “5 nhà”, gồm Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp và hợp tác xã.

Đức Việt
Từ khóa:
ngành hồ tiêu xuất khẩu hồ tiêu hồ tiêu an toàn thực phẩm truy xuất nguồn gốc

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