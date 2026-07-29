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Đề xuất tăng phân cấp trong tổ chức và vận hành Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Tấn Minh

Tấn Minh

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15:59 | 29/07/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg về thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), nhằm bảo đảm thống nhất với quy định mới của pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành thị trường chứng khoán.
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Theo Bộ Tài chính, sau hơn 5 năm thực hiện, Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg đã tạo khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của VNX cùng các công ty con. Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2026, Luật số 68/2025/QH15 về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp có hiệu lực với nhiều quy định mới về phân cấp, phân quyền.

Bên cạnh đó, quá trình sắp xếp, chuyên môn hóa các khu vực thị trường giao dịch chứng khoán và phát triển các thị trường, sản phẩm mới đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân công nhiệm vụ giữa Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VNX, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg là cần thiết nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; tăng cường phân cấp, phân quyền; nâng cao tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán.

Đề xuất tăng phân cấp trong tổ chức và vận hành Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của VNX.

Dự thảo tập trung sửa đổi một số nội dung quan trọng. Trong đó, việc điều chỉnh và xác định vốn điều lệ của VNX cũng như hoạt động đầu tư vốn của VNX vào HOSE và HNX sẽ được thực hiện theo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng thời bãi bỏ các quy định không còn phù hợp về trách nhiệm xác định, chấp thuận vốn điều lệ.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất tăng cường phân cấp trong tổ chức và vận hành thị trường khi giao Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, việc vận hành các khu vực thị trường giao dịch chứng khoán và các sản phẩm khác của HOSE và HNX. Trong khi đó, Quyết định của Thủ tướng tiếp tục quy định về mô hình tổ chức, hình thức sở hữu, chức năng, quyền và nghĩa vụ của VNX.

Ngoài ra, dự thảo cũng sửa đổi quy định về đánh giá, xếp loại doanh nghiệp theo hướng Bộ Tài chính thực hiện đánh giá, xếp loại VNX theo quy định của pháp luật; đồng thời cập nhật các căn cứ pháp lý để bảo đảm phù hợp với Luật số 68/2025/QH15.

Theo Bộ Tài chính, việc sửa đổi Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg không làm thay đổi địa vị pháp lý, mô hình tổ chức và hình thức sở hữu của VNX, HOSE và HNX; không phát sinh thủ tục hành chính mới hoặc chi phí tuân thủ đối với tổ chức, cá nhân. Dự kiến, các sửa đổi sẽ góp phần làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan liên quan, nâng cao tính chủ động trong tổ chức, vận hành thị trường, đồng thời tiếp tục bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả./.

Tấn Minh
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tăng phân cấp tổ chức vận hành thị trường chứng khoán sở giao dịch chứng khoán Quyết định số 37/2020 đầu tư vốn nhà nước bộ tài chính việt nam

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