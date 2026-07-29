Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức và quản lý nguồn nhân lực Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Theo chương trình Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức và quản lý nguồn nhân lực, UBCKNN đã công bố Quyết định số 1969/QĐ-BTC ngày 22/07/2026 bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Duy Hưng - Chuyên viên, Ban Tổ chức và quản lý nguồn nhân lực, UBCKNN, giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức và quản lý nguồn nhân lực kể từ ngày 22/7/2026.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo UBCKNN, Phó Chủ tịch Hoàng Văn Thu đã trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Duy Hưng nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch UBCKNN chúc mừng Ban Lãnh đạo và tập thể Ban Tổ chức và quản lý nguồn nhân lực đã được tăng cường thêm một đồng chí Lãnh đạo và chúc mừng ông Nguyễn Duy Hưng được Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo UBCKNN tin tưởng, bổ nhiệm vị trí công tác mới.

Ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch UBCKNN trao Quyết định cho ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng ban Tổ chức và quản lý nguồn nhân lực.

Phó Chủ tịch cũng đề nghị ông Nguyễn Duy Hưng tiếp tục phát huy thế mạnh của cá nhân, phát huy truyền thống của đơn vị, đoàn kết nội bộ, tổ chức, sắp xếp, quản lý công việc hiệu quả; đồng thời, tập thể cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị cùng đồng lòng, cố gắng dưới sự chỉ đạo của tập thể lãnh đạo đơn vị để công việc đạt được hiệu quả nhất, góp phần hỗ trợ Ban Lãnh đạo Ủy ban trong tổ chức và quản lý nguồn nhân lực của ngành.

Ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch UBCKNN chụp ảnh cùng Lãnh đạo Ban Tổ chức và quản lý nguồn nhân lực, đại diện Lãnh đạo đảng ủy

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Duy Hưng bày tỏ vinh dự và xúc động khi được Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo UBCKNN tin tưởng giao trọng trách mới. Tân Phó Trưởng ban Tổ chức và quản lý nguồn nhân lực khẳng định tiếp tục phát huy tối đa những kinh nghiệm đã tích lũy, không ngừng học hỏi, rèn luyện bản lĩnh chính trị và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và công chức của Ban để xây dựng một tập thể Ban Tổ chức và quản lý nguồn nhân lực đoàn kết, vững mạnh, đổi mới và chuyên nghiệp; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Lãnh đạo Ủy ban giao.