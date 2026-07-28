Chứng khoán

Xuất hiện lực cầu ngoại lớn tại cổ phiếu PNJ

Tùng Linh

Tùng Linh

18:30 | 28/07/2026
(TBTCO) - Sau 5 phiên bán ròng liên tiếp, các nhà đầu tư nước ngoài có một phiên mua ròng cổ phiếu PNJ. Giá cổ phiếu này cũng đảo chiều tăng kịch trần. Trong khi đó, VHM bị bán ròng mạnh nhưng vẫn giữ được sắc xanh.
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Sau phiên điều chỉnh đầu tuần, khối ngoại tiếp tục có những giao dịch quy mô rất lớn trong phiên 28/7. Trên sàn HOSE, các nhà đầu tư nước ngoài giải ngân hơn 2.937 tỷ đồng, trong khi bán ra 4.907 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng gần 1.970 tỷ đồng.

Trên HOSE, HPG dẫn đầu danh sách mua ròng với 241,2 tỷ đồng, theo sau là PNJ với 172,8 tỷ đồng, VNM (130,3 tỷ đồng), MSN (93,7 tỷ đồng) và SHB (91,9 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, VHM là tâm điểm khi bị khối ngoại bán ròng tới gần 2.199 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại. Xếp sau là VPB (55,7 tỷ đồng), NVL (47,7 tỷ đồng) và TCB (40,3 tỷ đồng), trong khi giá trị bán ròng ở các mã còn lại đều dưới 40 tỷ đồng.

Xuất hiện lực cầu ngoại lớn tại cổ phiếu PNJ
HPG, PNJ và VNM đứng đầu trong nhóm cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất phiên - Nguồn:Dstock

Đáng chú ý, VHM ghi nhận giao dịch thỏa thuận lên tới khoảng 2.162 tỷ đồng, được thực hiện chỉ qua hai lệnh lớn vào lúc 14h46p. Nhờ xuất hiện lực cầu đối ứng rất mạnh, giá trị bán ròng của khối ngoại tại VHM được thu hẹp còn khoảng 2.200 tỷ đồng. Bất chấp lượng bán quy mô lớn, cổ phiếu VHM vẫn giữ được sắc xanh, tăng 0,76% lên 132.000 đồng/cổ phiếu, cho thấy lực hấp thụ từ phía bên mua khá tích cực.

Dù vẫn bán ròng mạnh ở cổ phiếu VHM, phần lớn qua các giao dịch thỏa thuận, dòng vốn ngoại lại bất ngờ quay trở lại giải ngân vào PNJ sau chuỗi nhiều phiên liên tiếp bán ra.

Cũng nhờ vậy, PNJ là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong phiên. Sau 5 phiên liên tiếp bán ròng, nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại mua ròng cổ phiếu này với giá trị 172,8 tỷ đồng.

Theo dữ liệu giao dịch, khối ngoại mua vào khoảng 5,56 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng 189,8 tỷ đồng, trong khi chỉ bán ra khoảng 495 nghìn cổ phiếu, trị giá hơn 17 tỷ đồng. Lực mua áp đảo giúp khối ngoại mua ròng hơn 5 triệu cổ phiếu, đánh dấu sự đảo chiều rõ nét sau chuỗi dài bán mạnh.

Diễn biến của dòng vốn ngoại đồng thuận với biến động giá cổ phiếu. Sau phiên tăng trần ngày 27/7, PNJ tiếp tục duy trì đà hồi phục và tăng kịch trần trong phiên trước khi đóng cửa tại 35.200 đồng/cổ phiếu, tăng 6,99% so với phiên trước. Dù vậy, thị giá hiện vẫn thấp đáng kể so với vùng đầu tháng 7.

Việc khối ngoại quay trở lại mua ròng quy mô lớn cho thấy lực cầu ngoại đã xuất hiện trở lại tại PNJ, trong bối cảnh dòng tiền bắt đáy của nhà đầu tư trong nước cũng duy trì tích cực sau chuỗi giảm sâu của cổ phiếu này./.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán khối ngoại pnj vhm

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