Chứng khoán

Phó Chủ tịch UBCKNN: Huy động vốn qua kênh cổ phiếu nửa đầu năm xấp xỉ 110.000 tỷ đồng

Tùng Linh

Tùng Linh

11:56 | 28/07/2026
(TBTCO) - Dù chiếm tỷ trọng còn khá khiêm tốn trong giá trị huy động vốn qua thị trường chứng khoán, tăng trưởng huy động qua thị trường cổ phiếu vẫn tăng gần 84% so với cùng kỳ, liên tục ở mức cao và được định hướng tiếp tục mở rộng.
aa

Huy động vốn qua kênh cổ phiếu vẫn tăng mạnh

Phát biểu tại hội thảo “Lộ trình niêm yết cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam” diễn ra sáng 28/7, ông Hoàng Văn Thu, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cho biết, giá trị huy động qua phát hành cổ phiếu trong nửa đầu năm 2026 đạt 110.000 tỷ đồng, tăng gần 84% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, khả năng huy động vốn qua thị trường cổ phiếu cũng ghi nhận bước tiến mới, quy mô thị trường đã mở rộng đáng kể. Theo số liệu được chia sẻ tại hội thảo, quy mô thị trường cổ phiếu đã tăng từ 5,29 triệu tỷ đồng năm 2020 lên 9,97 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2025. Tính đến ngày 30/6/2026, vốn hóa thị trường đạt khoảng 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương 82,6% GDP.

Phó Chủ tịch UBCKNN: Huy động vốn qua kênh cổ phiếu nửa đầu năm xấp xỉ 110.000 tỷ đồng
Quy mô giá trị huy động thông qua phát hành cổ phiếu nửa đầu năm 2026 tăng gần 84% - Nguồn: UBCKNN

Từ chỉ hai mã chứng khoán REE và SAM niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đúng tròn 26 năm trước, quy mô vốn hoá thị trường sàn HOSE hiện đã vượt 7,89 tỷ đồng với 742 mã chứng khoán bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền.

Trong khi đó, tổng giá trị huy động qua trái phiếu Chính phủtrái phiếu doanh nghiệp trong nửa đầu năm đạt 397.830 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị vốn huy động và bằng 94,18% cùng kỳ năm 2025. Như vậy, tổng giá trị huy động qua hai kênh cổ phiếu và trái phiếu đạt xấp xỉ 507.830 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu chiếm khoảng 21,7%.

Dù giá trị huy động qua cổ phiếu hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với kênh trái phiếu, mức tăng gần 84% cho thấy vai trò của thị trường cổ phần đang dần được củng cố.

Dù giá trị huy động qua cổ phiếu vẫn thấp hơn đáng kể so với kênh trái phiếu, mức tăng gần 84% cho thấy vai trò của thị trường cổ phần đang dần được củng cố. Theo ông Hoàng Văn Thu, đây là thị trường mà cơ quan quản lý đang nỗ lực thu hút thêm doanh nghiệp tham gia, từ đó đa dạng hóa các kênh huy động vốn và giảm sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng.

Mục tiêu huy động 2 triệu tỷ đồng mỗi năm từ thị trường chứng khoán

Phó Chủ tịch UBCKNN: Huy động vốn qua kênh cổ phiếu nửa đầu năm xấp xỉ 110.000 tỷ đồng
Ông Hoàng Văn Thu - Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Ảnh: SSI

Theo dự thảo Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045 đang được Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ, một trong những định hướng, mục tiêu phát triển quan trọng được đề ra là duy trì xếp hạng thị trường chứng khoán theo chuẩn FTSE Russell và hướng tới nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI, FTSE Russell bậc cao.

Giá trị huy động vốn bình quân đặt mục tiêu đạt 2 triệu tỷ đồng/năm. Trong đó, tổng vốn huy động từ khu vực doanh nghiệp qua thị trường chứng khoán đạt 5,4 triệu tỷ đồng. Cùng đó, đến năm 2030, giá trị tài sản đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài phấn đấu đạt khoảng 15% GDP; tài sản ròng của các quỹ đầu tư chứng khoán đạt 5% GDP. Đến năm 2045, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP; dư nợ thị trường trái phiếu đạt 60% GDP.

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu, đây là mục tiêu tham vọng. Với định hướng phát triển nhằm giảm bớt gánh nặng phát triển cho thị trường tín dụng, phấn đấu phần lớn vốn trung và dài hạn của nền kinh tế được huy động qua thị trường vốn, đây không chỉ là vai trò cung ứng vốn mà còn tạo ra hệ sinh thái tài chính hiện đại, điều tiết nguồn lực xã hội.

Để hiện thực hóa, cơ quan quản lý dự kiến tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý, trong đó sẽ sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và rà soát các quy định chồng chéo với pháp luật liên quan trong giai đoạn 2026-2027; đưa cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) vào vận hành trong năm 2027.

Bên cạnh hoàn thiện thể chế và hạ tầng, một điều kiện quan trọng để thị trường tăng khả năng huy động vốn là cải thiện chất lượng, mức độ đa dạng của hàng hóa. Trong đó, doanh nghiệp FDI được kỳ vọng trở thành nguồn cung cổ phiếu mới, bổ sung các doanh nghiệp có quy mô, nền tảng tài chính, công nghệ và chuẩn quản trị tốt.

Khu vực FDI có vai trò lớn trong nền kinh tế. Tuy nhiên, mức độ hiện diện của doanh nghiệp FDI trên thị trường chứng khoán chưa tương xứng với đóng góp cho nền kinh tế. Dù doanh nghiệp FDI đầu tiên niêm yết từ năm 2023, đến nay, hiện có 10 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ 12.629 tỷ đồng và tổng tài sản 44.696 tỷ đồng, tương ứng chỉ 0,15% vốn điều lệ và 0,48% tổng tài sản của các doanh nghiệp trên thị trường. Từ năm 2017 đến nay, dù có thêm 4 doanh nghiệp FDI chuyển đổi và đăng ký công ty đại chúng, chưa có trường hợp mới thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.

Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, pháp luật chứng khoán hiện không phân biệt doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn chịu ràng buộc bởi cam kết đầu tư, ưu đãi thuế, thời hạn hoạt động của dự án, điều kiện chuyển nhượng vốn hoặc các nghĩa vụ với chính quyền địa phương.

Ông Thu cũng nhấn mạnh định hướng hiện nay khuyến khích những doanh nghiệp FDI không còn bị ràng buộc bởi điều kiện riêng thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng gắn với niêm yết, qua đó huy động thêm vốn để mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Tùng Linh
Từ khóa:
huy động vốn chứng khoán cổ phiếu

Bài liên quan

Chứng khoán phái sinh ngày 27/7: Chênh lệch dương duy trì khi VN30 lùi sát 1.800 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 27/7: Chênh lệch dương duy trì khi VN30 lùi sát 1.800 điểm

Chứng khoán tuần cuối tháng 7: Áp lực bên ngoài chưa hạ nhiệt, chờ lực đỡ từ kết quả kinh doanh quý II

Chứng khoán tuần cuối tháng 7: Áp lực bên ngoài chưa hạ nhiệt, chờ lực đỡ từ kết quả kinh doanh quý II

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chững lại, áp lực tái cấp vốn gia tăng

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chững lại, áp lực tái cấp vốn gia tăng

Dành cho bạn

Doanh nghiệp bất động sản đối mặt áp lực tái cấp vốn

Doanh nghiệp bất động sản đối mặt áp lực tái cấp vốn

Doanh nghiệp vật liệu xây dựng phân hóa lợi nhuận giữa sóng đầu tư công

Doanh nghiệp vật liệu xây dựng phân hóa lợi nhuận giữa sóng đầu tư công

Đồng hành cùng hộ kinh doanh: Ngành Thuế nói là làm

Đồng hành cùng hộ kinh doanh: Ngành Thuế nói là làm

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới

Hải quan Việt Nam - Trung Quốc tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu xuyên biên giới

Ngày 28/7: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm, trong nước ổn định

Ngày 28/7: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm, trong nước ổn định

Ngày 28/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 28/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Đọc thêm

Vicostone chủ động quản trị rủi ro, tối ưu hóa hoạt động

Vicostone chủ động quản trị rủi ro, tối ưu hóa hoạt động

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng từ tăng trưởng kinh tế chậm, lãi suất cao và biến động chính sách thương mại tác động mạnh tới kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, Vicostone chủ động duy trì chiến lược điều hành thận trọng, tăng cường quản trị rủi ro, chú trọng mở rộng mạng lưới khách hàng...
Vốn ngoại cơ cấu mạnh danh mục ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

Vốn ngoại cơ cấu mạnh danh mục ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

(TBTCO) - Dòng vốn ngoại tập trung giao dịch ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, khi cả danh sách mua ròng và bán ròng đều có nhiều đại diện của nhóm này. Cổ phiếu hãng kim hoàn PNJ tiếp tục là tâm điểm, nhưng lực mua - bán của khối ngoại hôm nay đã cân bằng.
Doanh thu quý II của Masan Consumer đạt trên 7.100 tỷ đồng, lợi nhuận tăng hơn 10%

Doanh thu quý II của Masan Consumer đạt trên 7.100 tỷ đồng, lợi nhuận tăng hơn 10%

(TBTCO) - Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 cho thấy, Masan Consumer đạt doanh thu thuần 7.165 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.484 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,2% và 10,2% so với cùng kỳ năm trước.
VIB lãi trước thuế gần 5.200 tỷ đồng sau 6 tháng, dư nợ cho vay tiến sát 400 nghìn tỷ đồng

VIB lãi trước thuế gần 5.200 tỷ đồng sau 6 tháng, dư nợ cho vay tiến sát 400 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 5.185,7 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng thu nhập lãi và dịch vụ. Hoạt động cho vay tiếp tục mở rộng với dư nợ đạt hơn 397 nghìn tỷ đồng, chất lượng tài sản được cải thiện, trong khi ngân hàng chủ động tăng cường trích lập dự phòng rủi ro.
Chứng khoán ngày 27/7: Áp lực bán dâng cao, VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần

Chứng khoán ngày 27/7: Áp lực bán dâng cao, VN-Index giảm điểm phiên đầu tuần

Sau nhịp hồi kỹ thuật đầu phiên, áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều đã kéo thị trường đảo chiều giảm điểm. Thanh khoản duy trì dưới mức bình quân 20 phiên cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng, trong khi VN-Index tiếp tục chịu sức ép tìm điểm cân bằng sau chuỗi phiên điều chỉnh mạnh.
Loạt công ty chứng khoán "bung" kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Loạt công ty chứng khoán "bung" kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn

(TBTCO) - Hàng loạt công ty chứng khoán đang triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh và mở rộng quy mô hoạt động.
PVI sắp cán đích kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 6 tháng, danh mục đầu tư tiến sát 20.000 tỷ đồng

PVI sắp cán đích kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 6 tháng, danh mục đầu tư tiến sát 20.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Nửa đầu năm 2026, PVI ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.240 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ và gần cán đích kế hoạch năm. Động lực tăng trưởng đến từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, lợi nhuận tài chính cải thiện nhờ danh mục đầu tư mở rộng lên gần 20.000 tỷ đồng, trong khi hoạt động tái bảo hiểm phát huy hiệu quả.
Áp lực thanh toán trái phiếu quý III giảm, thị trường vẫn chịu sức ép huy động vốn

Áp lực thanh toán trái phiếu quý III giảm, thị trường vẫn chịu sức ép huy động vốn

(TBTCO) - Áp lực thanh toán trái phiếu doanh nghiệp trong quý III/2026 được dự báo giảm so với quý trước. Tuy nhiên, nửa cuối năm vẫn còn khoảng 192,5 nghìn tỷ đồng gốc và lãi đến hạn thanh toán, trong khi quy mô thị trường tiếp tục thu hẹp do lượng phát hành mới chưa bù đắp trái phiếu đáo hạn và mua lại trước hạn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Phó Chủ tịch UBCKNN: Huy động vốn qua kênh cổ phiếu nửa đầu năm xấp xỉ 110.000 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBCKNN: Huy động vốn qua kênh cổ phiếu nửa đầu năm xấp xỉ 110.000 tỷ đồng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam

Quy định mới về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Quy định mới về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Ngày 28/7: Giá cà phê tăng nhẹ, hồ tiêu giữ đỉnh 141.000 đồng/kg

Ngày 28/7: Giá cà phê tăng nhẹ, hồ tiêu giữ đỉnh 141.000 đồng/kg

Ngày 28/7: Giá bạc đồng loạt quay đầu giảm

Ngày 28/7: Giá bạc đồng loạt quay đầu giảm

Thay thế 78 thủ tục hành chính và bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong quản lý thuế

Thay thế 78 thủ tục hành chính và bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong quản lý thuế

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, hoạt động của tổ hợp tác không đăng ký và hộ kinh doanh

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, hoạt động của tổ hợp tác không đăng ký và hộ kinh doanh

Cục Thuế phối hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế trên ứng dụng iHanoi

Cục Thuế phối hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế trên ứng dụng iHanoi

Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Giá vàng hôm nay ngày 28/7: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng giá

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Ngày 26/7: Giá heo hơi chưa dứt đà giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (27/7): USD tăng đầu tuần, kỳ vọng nhiều ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 27/7: Vàng thế giới vượt 4.080 USD/ounce, trong nước bật tăng khá mạnh

Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

Ngày 27/7: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu diễn biến tích cực

Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (28/7): Tỷ giá trung tâm vượt đỉnh lịch sử, DXY duy trì vùng cao trước cuộc họp Fed

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Giá vàng hôm nay ngày 26/7: Giá vàng thế giới neo trên 4.000 USD, vàng trong nước tiếp đà tăng

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

Ngày 28/7: Giá heo hơi có nơi giảm về sát mốc 60.000 đồng/kg

Hợp nhất quy trình quản lý nguồn lực tài chính công

Hợp nhất quy trình quản lý nguồn lực tài chính công

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +1.20
28/07 | +1.20 (7,413.18 +1.20 (+0.02%))
DJI +262.83
28/07 | +262.83 (52,210.08 +262.83 (+0.51%))
IXIC -43.74
28/07 | -43.74 (24,932.08 -43.74 (-0.18%))
NYA +107.93
28/07 | +107.93 (24,098.82 +107.93 (+0.45%))
XAX -78.87
28/07 | -78.87 (8,324.03 -78.87 (-0.94%))
BUK100P +6.00
28/07 | +6.00 (1,073.97 +6.00 (+0.56%))
RUT +18.04
28/07 | +18.04 (2,948.03 +18.04 (+0.62%))
VIX +0.09
28/07 | +0.09 (18.67 +0.09 (+0.48%))
FTSE +45.52
28/07 | +45.52 (10,781.75 +45.52 (+0.42%))
GDAXI +262.03
28/07 | +262.03 (25,361.03 +262.03 (+1.04%))
FCHI +33.78
28/07 | +33.78 (8,406.06 +33.78 (+0.40%))
STOXX50E +1.27
28/07 | +1.27 (6,282.21 +1.27 (+0.02%))
N100 -16.28
28/07 | -16.28 (1,905.04 -16.28 (-0.85%))
BFX -27.37
28/07 | -27.37 (5,707.41 -27.37 (-0.48%))
MOEX.ME -0.11
28/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -28.97
28/07 | -28.97 (25,178.21 -28.97 (-0.11%))
STI -11.74
28/07 | -11.74 (5,608.50 -11.74 (-0.21%))
AXJO +37.90
28/07 | +37.90 (8,931.90 +37.90 (+0.43%))
AORD +32.70
28/07 | +32.70 (9,096.50 +32.70 (+0.36%))
BSESN -95.68
28/07 | -95.68 (76,740.10 -95.68 (-0.12%))
JKSE -6.04
28/07 | -6.04 (6,179.75 -6.04 (-0.10%))
KLSE -0.24
28/07 | -0.24 (1,712.85 -0.24 (-0.01%))
NZ50 +8.30
28/07 | +8.30 (13,858.99 +8.30 (+0.06%))
KS11 -711.84
28/07 | -711.84 (6,043.91 -711.84 (-10.54%))
TWII -1,728.16
28/07 | -1,728.16 (41,906.03 -1,728.16 (-3.96%))
GSPTSE +199.04
28/07 | +199.04 (35,568.14 +199.04 (+0.56%))
BVSP +1,292.50
28/07 | +1,292.50 (175,334.45 +1,292.50 (+0.74%))
MXX +774.65
28/07 | +774.65 (67,157.91 +774.65 (+1.17%))
IPSA -59.68
28/07 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV +21,462.00
28/07 | +21,462.00 (3,305,316.00 +21,462.00 (+0.65%))
TA125.TA -78.26
28/07 | -78.26 (4,095.62 -78.26 (-1.87%))
CASE30 +216.30
28/07 | +216.30 (53,633.90 +216.30 (+0.40%))
JN0U.JO +73.49
28/07 | +73.49 (6,558.36 +73.49 (+1.13%))
DX-Y.NYB -0.02
28/07 | -0.02 (101.51 -0.02 (-0.02%))
125904-USD-STRD -1.29
28/07 | -1.29 (2,790.38 -1.29 (-0.05%))
XDB -0.30
28/07 | -0.30 (132.94 -0.30 (-0.22%))
XDE -0.01
28/07 | -0.01 (113.73 -0.01 (-0.01%))
000001.SS -37.72
28/07 | -37.72 (3,820.52 -37.72 (-0.98%))
N225 -2,511.36
28/07 | -2,511.36 (62,419.83 -2,511.36 (-3.87%))
XDN +0.04
28/07 | +0.04 (61.07 +0.04 (+0.07%))
XDA +0.07
28/07 | +0.07 (69.90 +0.07 (+0.10%))