PVI sắp cán đích kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 6 tháng, danh mục đầu tư tiến sát 20.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần PVI (PVI, mã CK: PVI) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo, quý II/2026, PVI ghi nhận 534,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 3,3% cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng đến từ doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.320,8 tỷ đồng, tăng 20,4%, trong khi doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 3.847,1 tỷ đồng - mức cao nhất trong nhiều quý, tăng 16,7%. Qua đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 18,6%, lên 8.167,9 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi bồi thường tăng mạnh 67,1%, lên 3.178,8 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp đã gia tăng chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng khi quy mô khai thác mở rộng.

Dù chi phí bồi thường gia tăng, thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm tăng mạnh đã hỗ trợ bù đắp một phần chi phí, qua đó, giúp lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PVI vẫn tăng 8,6%, đạt 482,6 tỷ đồng, dù tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 34,6%.

<!--cke_bookmark_146S--><!--cke_bookmark_146E--><!--cke_bookmark_146S--><!--cke_bookmark_146E--><!--cke_bookmark_536S--><!--cke_bookmark_536E--><!--cke_bookmark_328S--><!--cke_bookmark_328E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PVI đạt 1.239,65 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vẫn duy trì đà tăng mạnh 31,8%. Kết quả này chủ yếu đến từ nền lợi nhuận tích cực trong quý I và tăng trưởng mạnh của hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Cụ thể, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt trên 9.000 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ; trong khi doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 6.730,4 tỷ đồng, tăng 15,8%, đưa tổng doanh thu phí bảo hiểm PVI tăng 13,7% lên 15.731,3 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2026, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PVI đạt 1.110 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Cùng với đó, lợi nhuận hoạt động tài chính tăng 10,3% vượt 500 tỷ đồng, giúp lợi nhuận trước thuế 6 tháng PVI đạt 1.239,65 tỷ đồng, tăng 31,8% cùng kỳ và sắp cán đích kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra cho cả năm.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (PVI Insurance) - công ty con do PVI sở hữu 100% vốn điều lệ - doanh nghiệp đã hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu năm, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.006 tỷ đồng, tương ứng 103,2% kế hoạch cả năm.

Ở lĩnh vực bảo hiểm gốc, doanh thu Bảo hiểm PVI ghi nhận mức tăng trưởng cao. Hoạt động tái bảo hiểm cũng duy trì đà tăng trưởng cả về quy mô và hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực khai thác, quản trị rủi ro và hiệu quả kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, chi bồi thường tăng 66,6%, trong đó chi bồi thường bảo hiểm gốc gần gấp đôi so với cùng kỳ, phản ánh giá trị bồi thường chi trả cho khách hàng gia tăng. Tuy nhiên, thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm cũng tăng mạnh gấp đôi, giúp bù đắp phần lớn tổn thất.

Kết quả lợi nhuận khả quan đầu năm được hỗ trợ bởi danh mục đầu tư tài chính tiếp tục mở rộng và mang lại nguồn thu ổn định. Đến cuối quý II/2026, danh mục đầu tư tài chính của PVI tiếp tục mở rộng lên sát 20.000 tỷ đồng, trong đó, trên 14.300 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng (chiếm tỷ trọng 72%).

Đến cuối quý II/2026, đầu tư tài chính ngắn hạn của PVI đạt 15.438 tỷ đồng, tăng 15,6% so với đầu năm. Danh mục này chủ yếu gồm tiền gửi có kỳ hạn, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu của các tổ chức tín dụng và chứng khoán kinh doanh. Riêng chứng khoán kinh doanh đạt 2.376 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với đầu năm.

Trong khi đó, đầu tư tài chính dài hạn đạt 4.346,7 tỷ đồng, tăng 29,8% so với đầu năm.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, PVI cũng tiếp tục duy trì chính sách cổ tức cao. Theo đó, ngày 10/8, doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 33%, gồm 23% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 2.300 đồng tiền mặt, dự kiến thanh toán vào ngày 15/10/2026. Với tỷ lệ này, PVI dự kiến chi gần 538,8 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt.

Nửa cuối năm, Bảo hiểm PVI dự kiến tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026, đồng thời ưu tiên nâng cao hiệu quả hoạt động tái bảo hiểm, mở rộng thị trường quốc tế, đẩy mạnh phát triển các kênh thương mại điện tử, bancassurance, môi giới…. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đẩy mạnh mở rộng hợp tác với Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong hoạt động thu hộ, xây dựng và phát triển hệ thống đại lý phân phối sản phẩm bảo hiểm./.