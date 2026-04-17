Đại hội đồng cổ đông PVI: Phấn đấu đạt doanh thu gần 29.000 tỷ đồng, vẫn chờ lộ trình thoái vốn từ PVN

PVI lên kế hoạch 2026 thận trọng

Ngày 17/4, Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings - mã Ck: PVI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Hà Nội. Số đại biểu tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 45 cổ đông, đại diện cho 216,7 triệu cổ phần sở hữu và được ủy quyền, chiếm 92,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVI.

PVI Holdings tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ảnh: Ánh Tuyết.

PVI đưa ra kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 với tổng doanh thu 28.815 tỷ đồng, giảm 0,37% so với mức thực hiện năm 2025 nhưng cao hơn 34% so với kế hoạch năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.243 tỷ đồng, thấp hơn gần 15% so với kết quả thực hiện năm 2025, nhưng cao hơn 14% so với kế hoạch năm 2025. Đối với Công ty mẹ, tổng doanh thu đạt 1.208 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 839 tỷ đồng. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến 30%.

Nêu rõ phương hướng hoạt động năm 2026, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVI nhấn mạnh, hiện nay hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PVI đã vươn lên mạnh mẽ trở thành doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu thị trường Việt Nam.

Trong giai đoạn tới, Hội đồng Quản trị PVI sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển PVI trở thành một định chế tài chính - bảo hiểm vững mạnh chuyên nghiệp trên thị trường Việt Nam, có thương hiệu quốc tế uy tín, chất lượng dịch vụ hàng đầu và duy trì sự phát triển bền vững.

Nguồn: PVI.

Mục tiêu kinh doanh năm 2026 là giữ vững vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về hiệu quả nghiệp vụ; tái tục thành công và tiếp tục mở rộng các dịch vụ trong và ngoài lĩnh vực truyền thống; tiếp tục cải tiến mô hình và nâng cao hiệu quả kinh doanh của hệ thống bán lẻ; tăng cường quy mô và hiệu quả hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm trong nước và quốc tế.

Tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc tế ở mức A- cho Bảo hiểm PVI và B++ cho HanoiRe; tiếp tục hoàn thiện mô hình tái cơ cấu trong hệ thống PVI, phối hợp chặt chẽ với PVN khi được yêu cầu để triển khai và đảm bảo thực hiện thành công việc thoái vốn của PVN tại PVI theo Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh đề ra, duy trì và đảm bảo quyền lợi tối đa của các cổ đông với tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026 là 30%.

Về phương án phân phối lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 804,98 tỷ đồng cuối năm 2025. Sau khi trích các quỹ, PVI dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 33%, gồm 23% tiền mặt tương đương 538,76 tỷ đồng và 10% cổ phiếu, tương ứng 234,24 tỷ đồng; giữ lại hơn 23 tỷ đồng. Cùng với đó, PVI thông qua ĐHĐCĐ phương án tăng vốn điều lệ từ 2.342 tỷ đồng lên 2.576 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

PVI sẵn sàng tham gia loạt dự án trọng điểm

Tại ĐHĐCĐ, cổ đông tập trung vào hàng loạt vấn đề. Trước hết, cổ đông đặt câu hỏi về lý do doanh nghiệp đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 theo hướng thận trọng hơn so với một số công ty cùng ngành; cơ hội tham gia các dự án lớn như: đường sắt, điện... của PVI năm 2026 và các năm tới. Bên cạnh đó, cổ đông quan tâm đến nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh quý IV/2025 chịu tác động bất lợi và khả năng các yếu tố này liệu có tiếp diễn trong năm 2026; năng lực quản trị rủi ro trước diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp nhằm kiểm soát tổn thất ở mức thấp nhất.

Cổ đông cũng quan tâm đến định hướng tái cơ cấu danh mục đầu tư, chiến lược đối với danh mục cổ phiếu, lợi nhuận hoạt động tài chính trong bối cảnh lãi suất cao, cũng như tác động từ việc các ngân hàng thành lập, mở rộng công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Ngoài ra, khả năng HDI Group gia tăng sở hữu khi PVN thoái vốn, cùng mức giá 293.000 đồng/cổ phiếu..., cũng được đặt ra.

Thông tin tới cổ đông, ông Nguyễn Tuấn Tú - Tổng Giám đốc PVI Holdings cho biết, trong quý IV/2025, Tổng công ty chịu tác động của các cơn bão và trận lũ lụt, khiến yếu tố thiên tai ảnh hưởng lớn và khiến hiệu quả kinh doanh bảo hiểm gặp khó.

Ngoại trừ yếu tố khách quan, theo ông Tú, thực tế, các doanh nghiệp thường dồn quyết toán chi phí trong quý cuối năm. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm lại gia tăng chi phí do thiên tai tập trung nhiều vào giai đoạn này.

"Điều quan trọng là chúng tôi hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận được Đại hội cổ đông thông qua rất cao" - ông Tú nhấn mạnh.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Ông Phạm Anh Đức - Tổng Giám đốc Bảo hiểm PVI cũng nêu rõ nguyên tắc lập kế hoạch của Bảo hiểm PVI nói riêng và hệ thống PVI nói chung, kế hoạch năm sau trình Đại hội cổ đông luôn đặt mục tiêu lợi nhuận cao hơn kế hoạch năm trước đã được thông qua. Kết quả thực hiện những năm gần đây luôn đạt mức kỷ lục nhằm đảm bảo phát triển bền vững trên thị trường bảo hiểm. Kế hoạch kinh doanh được xây dựng nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông là hàng đầu.

Cũng theo ông Đức, tất cả các dự án đầu tư trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, từ đầu tư công, đầu tư tư nhân đến đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các dự án đầu tư công trong giai đoạn này, PVI đều mong muốn tham dự, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia, dự án điện trong thời gian tới như: điện hạt nhân, điện khí LNG... Lãnh đạo PVI cho biết, nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân lớn tại Việt Nam lựa chọn PVI là đối tác dẫn đầu nhờ kinh nghiệm lâu năm, năng lực tài chính vững mạnh, năng lực giải quyết bồi thường và xếp hạng tín nhiệm quốc tế ở mức A-.