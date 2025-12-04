PVI Holdings hé lộ chiến lược kinh doanh năm 2026 với nhiều bước chuyển lớn

(TBTCO) - Thông tin từ Hội nghị Nhà Đầu tư 2025 cho thấy, PVI Holdings ghi nhận kết quả kinh doanh 9 tháng 2025 đầy ấn tượng. Tại hội nghị, lãnh đạo PVI cũng cập nhật tiến độ PVN thoái vốn và kế hoạch tìm đối tác chiến lược cho Hanoi Re, đồng thời hé lộ định hướng năm 2026 với trọng tâm củng cố nền tảng tăng trưởng thông qua tăng vốn và tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Chiều ngày 3/12, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) tổ chức Hội nghị Nhà Đầu tư 2025 với chủ đề "Tiên phong không giới hạn", với sự tham gia đông đảo nhà đầu tư tổ chức, chuyên gia phân tích và đại diện các định chế tài chính trong và ngoài nước.

Tiến độ thoái vốn của PVN và tìm đối tác chiến lược cho Hanoi Re

Sự kiện diễn ra đúng thời điểm PVI sắp bước sang cột mốc 30 năm hình thành và phát triển sắp diễn ra vào tháng 1/2026, đây là một hành trình dài đủ để chứng kiến sự trưởng thành bền bỉ của doanh nghiệp, từ những nền tảng ban đầu đến vị thế dẫn đầu thị trường bảo hiểm - tài chính.

Ông Nguyễn Tuấn Tú - Tổng Giám đốc PVI chủ trì hội nghị. Ảnh: PVI.

Tại hội nghị, ông Trần Duy Cương - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần PVI phác hoạ bức tranh kết quả kinh doanh ấn tượng sau 9 tháng 2025. Theo đó, Công ty ghi nhận 22.807 tỷ đồng doanh thu và 1.486,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tương ứng hoàn thành 139% kế hoạch doanh thu và 174% kế hoạch lợi nhuận 9 tháng.

Theo đại diện PVI, doanh thu 9 tháng 2025 tăng 36% so với cùng kỳ, được dẫn dắt bởi mức tăng trưởng 38% tại mảng kinh doanh bảo hiểm. Doanh thu bảo hiểm gốc đạt 11.712,9 tỷ đồng; tăng 10,2% cùng kỳ, tiệm cận mức tăng chung của thị trường. Đáng chú ý, doanh thu tái bảo hiểm tăng gần 99%, phản ánh chiến lược mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Mục tiêu cán mốc 1 tỷ USD nhân kỷ niệm 30 năm Theo ông Trần Duy Cương, đơn vị cốt lõi là Bảo hiểm PVI hiện là doanh nghiệp đứng đầu thị trường với thị phần 18,2%, dẫn đầu về doanh thu và có quy mô tái bảo hiểm lớn nhất ngành. Cơ cấu sản phẩm phân bố tương đối đều, trong đó, bảo hiểm tài sản và cháy nổ, bảo hiểm con người đạt khoảng 21 - 25%; các sản phẩm khác như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu chiếm 8 - 11%, được đánh giá là hợp lý. PVI cũng đặt mục tiêu đạt doanh thu 1 tỷ USD chào mừng kỷ niệm 30 năm sắp tới.

Lợi nhuận trước thuế PVI đạt 1.504,4 tỷ đồng, tăng trên 50%, với đóng góp cân bằng từ lợi nhuận bảo hiểm đạt 757 tỷ đồng và lợi nhuận đầu tư cùng lợi nhuận khác đạt 730 tỷ đồng.

Trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, PVI tiếp tục đứng đầu thị trường. Năm 2025, Công ty không chỉ duy trì xếp hạng tín nhiệm A- của AM Best mà còn được vinh danh trong nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước, đây cũng là dấu ấn cho thấy sức cạnh tranh và uy tín của một thương hiệu Việt trên sân chơi khu vực.

Tại hội nghị, nhiều nhà đầu tư quan tâm tác động của Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, tiến độ thoái vốn của PVN (Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam); việc tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng cho Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re).

Trong bối cảnh đầu tư công tăng tốc với hàng loạt dự án lớn, cổ đông đặt câu hỏi PVI sẽ khai thác cơ hội ra sao? Khi nhiều ngân hàng chuẩn bị thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ tạo thêm nhân tố cạnh tranh, PVI đánh giá ra sao về tác động...

Thông tin về tiến độ thoái vốn của PVN, ông Nguyễn Tuấn Tú - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc PVI cho biết, PVN đặt mục tiêu thoái toàn bộ 35% vốn trong năm 2025, tuần này sẽ họp phương án và phương thức triển khai. Việc thoái vốn sẽ được triển khai theo hình thức bán theo lô và đấu giá công khai, đảm bảo minh bạch và tuân thủ đúng quy định.

Lãnh đạo PVI khẳng định, PVN là cổ đông chiến lược trong giai đoạn đầu, đóng góp lớn cho mảng bảo hiểm truyền thống từ năng lượng, nhưng việc thoái vốn không gây ảnh hưởng cho PVI. Quá trình phát triển của PVI cho thấy doanh nghiệp lớn mạnh, duy trì sức cạnh tranh cao và hiện là công ty bảo hiểm phi nhân thọ số 1 thị trường Việt Nam. Mối quan hệ PVN - PVI vừa là quan hệ cổ đông, vừa là quan hệ khách hàng, hướng đến lợi ích chung, ngay cả khi PVN thoái vốn.

Nền tảng vững cho 2026 từ tăng vốn, đến tái cơ cấu danh mục

PVI kỳ vọng năm 2025 sẽ khép lại với kết quả tích cực, doanh thu ước đạt 28,34 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1.577 tỷ đồng, tạo nền tảng vững cho kế hoạch 2026. Bước sang năm mới, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 28,82 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1.244 tỷ đồng, mức điều chỉnh phù hợp với quá trình bình thường hóa lợi nhuận và tái cơ cấu danh mục. ROE vẫn duy trì trên 11%, phản ánh sức khỏe tài chính ổn định.

Đồng thời, PVI chuẩn bị triển khai kế hoạch tăng vốn 680 tỷ đồng, nhằm củng cố động lực tăng trưởng dài hạn và thúc đẩy hợp tác chiến lược, đặc biệt với Hanoi Re.

"Vấn đề tăng vốn cũng được đặt ra như “nguồn năng lượng” cho bộ máy, bởi quy mô hoạt động hiện nay cần mã lực cực kỳ lớn. Việc tăng vốn nhằm đáp ứng đầy đủ “nhiên liệu” để vận hành, cũng phù hợp với chiến lược 5 năm, đồng thời đảm bảo biên khả năng thanh toán" - Kế toán trưởng PVI ví von.

Hội nghị Nhà Đầu tư 2025 kết nối với đầu cầu TP.HCM.

Chia sẻ thêm kế hoạch kinh doanh năm 2026, Kế toán trưởng PVI cho biết, doanh nghiệp không đặt mục tiêu tăng trưởng quá cao trong năm 2026. Cơ cấu danh mục đã được điều chỉnh theo hướng đảm bảo tính bền vững cho giai đoạn 5 năm. Lợi nhuận từ mảng bảo hiểm dự kiến đạt 557 tỷ đồng, dự kiến chi phí quản lý rủi ro và chi phí tái bảo hiểm chắc chắn sẽ đắt đỏ hơn.

Hơn nữa, thị trường cạnh tranh vẫn dựa trên giá, khả năng xuất hiện các sự kiện bảo hiểm lớn hơn; tỷ lệ bồi thường năm tới dự kiến cũng ở mức cao hơn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng trong đánh giá lãi suất. Theo ông Trần Duy Cương, đến tháng 9/2025, lãi suất chưa tăng nhiều nhưng sang tháng 10 đã có xu hướng nhích lên. Hiện khó đặt kỳ vọng lãi suất tăng đột biến; chính sách tiền tệ không còn nhiều dư địa nhưng vẫn còn “cửa” để kiềm chế đà tăng lãi suất.

Cũng theo bà Trịnh Quỳnh Giao - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVIAM), trong quá trình dự báo xu hướng lãi suất năm 2026 và xây dựng kế hoạch năm tới, kịch bản lãi suất tiền gửi tăng khoảng 50 điểm cơ bản. Lãi suất có thể tăng nhẹ vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026, nhưng sẽ không tăng quá cao nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phù hợp với định hướng của Chính phủ trong việc thúc đẩy GDP đạt mức 10%.

Với trái phiếu doanh nghiệp, bà Giao nhấn mạnh chiến lược đầu tư trọng yếu không phải theo đuổi lợi nhuận cao, mà là cân bằng rủi ro, thanh khoản và nghĩa vụ chi trả. Mục tiêu lớn nhất là đảm bảo thanh khoản cho toàn hệ thống và duy trì mức độ an toàn trong quản trị rủi ro.

Trong tháng 12/2025, quỹ mới giải ngân các thương vụ trái phiếu doanh nghiệp có tài sản đảm bảo. Quỹ không đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp được đảm bảo bằng cổ phiếu hoặc các khoản không có tài sản đảm bảo, do khẩu vị rủi ro được thiết lập rất chặt chẽ.

Cũng theo bà giao, năm 2026, PVI AM sẽ ra mắt quỹ thành viên với chiến lược tập trung vào thị trường vốn nợ tư nhân phục vụ cho các định chế tài chính - bảo hiểm; đồng thời, phát triển quỹ mở trái phiếu nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư của khách hàng cá nhân...