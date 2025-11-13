Quỹ Đầu tư cơ hội PVI - 10 năm kiến tạo giá trị, dẫn vốn cho nền kinh tế

(TBTCO) - Ngày 12/11/2025, Quỹ Đầu tư cơ hội PVI (POF), được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ PVI (PVIAM), chính thức khép lại hành trình 10 năm hoạt động với những thành tựu nổi bật, khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc tài sản thu nhập cố định tại Việt Nam.

Ra đời tháng 10/2015 với sứ mệnh “dẫn vốn cho nền kinh tế”, Quỹ POF với 100% nguồn vốn đến từ các định chế bảo hiểm, tài chính đã trở thành cầu nối vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời đem lại lợi ích bền vững cho nhà đầu tư. Quỹ tập trung vào tài sản thu nhập cố định (trái phiếu ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh, giấy tờ có giá và cổ phiếu phòng thủ), đảm bảo an toàn vốn, dòng tiền ổn định và lợi nhuận dài hạn.

Trong 10 năm, quy mô quỹ tăng từ 440 tỷ đồng ban đầu lên 2.000 tỷ đồng vào năm 2022. Tỷ suất hoàn vốn trung bình (trước chi phí) 10 năm đạt 10,73%, 5 năm gần nhất 11, 05%, 3 năm gần nhất 10,5%.

Quỹ POF tổng kết 10 năm hoạt động

Trong suốt 10 năm hoạt động, Quỹ POF trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm cho nhà đầu tư với tổng số tiền 1.125 tỷ đồng, duy trì tỷ lệ cổ tức trung bình 9,5%/năm. Đây là ưu thế vươt trội và lợi ích nổi bật của Quỹ đối với các công ty bảo hiểm, khi đem lại không chỉ nguồn lợi nhuận tài chính mà hơn hết là dòng tiền đều đặn hàng năm, góp phần đáp ứng nhu cầu chi trả nghĩa vụ đối với khách hàng cũng như gia tăng bộ đệm rủi ro cho công ty.

Quỹ đã Đầu tư vào hơn 30 thương vụ chiến lược, luân chuyển nguồn vốn đầu tư dài hạn từ các doanh nghiệp bảo hiểm tới các doanh nghiệp có nhu cầu vốn cho tăng trưởng, góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam.

Tại Lễ tổng kết, ông Nguyễn Tuấn Tú - Tổng giám đốc PVI Holdings, đại diện cho các nhà đầu tư vào Quỹ chia sẻ: “Những kết quả này khẳng định năng lực quản lý đầu tư chuyên nghiệp, quản trị rủi ro chặt chẽ, bản lĩnh và khả năng thích ứng linh hoạt của PVIAM qua từng giai đoạn thị trường; minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả, sự đồng hành tin tưởng của các nhà đầu tư. Sự thành công của POF thể hiện vai trò của các định chế bảo hiểm trong việc tài trợ nguồn vốn dài hạn, hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng, góp phần vào sự phát triển bền vững cho nền kinh tế Việt Nam và lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng”.

Ông Nguyễn Tuấn Tú Tổng giám đốc PVI Holdings

Thành công của Quỹ POF đến từ nhiều yếu tố, bao gồm kỷ luật đầu tư qua mọi chu kỳ, quản trị rủi ro chặt chẽ, tránh tác động tiêu cực từ biến động thị trường. Đội ngũ đầu tư chuyên nghiệp, chính trực, chuyên môn sâu về thẩm định tín dụng, định giá tài sản, pháp lý và giàu kinh nghiệm trong việc đánh giá, và xử lý các tình huống rủi ro. Triết lý đầu tư giá trị tập trung vào nền tảng doanh nghiệp, chiên lược phân bổ tài sản linh hoạt theo chu kỳ và thích ứng với biến động thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận và bảo toàn vốn.

Những kết quả đạt được củng cố vị thế của PVI AM là một công ty quản lý quỹ dẫn dắt phân khúc tài sản có thu nhập cố định, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các định chế bảo hiểm.

Trong năm 2026, PVI AM sẽ phát huy lợi thế này với việc ra mắt quỹ thành viên với chiến lược tập trung vào thị trường vốn nợ tư nhân phục vụ cho các định chế tài chính – bảo hiểm và ra mắt quỹ mở trái phiếu để phục vụ cho công chúng 32, đặt mục tiêu trở thành lựa chọn hiệu quả hàng đầu trên thị trường thu nhập cố định tại Việt Nam.

Ông Dương Thanh Danh Francois - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực PVI AM, đồng thời là đại diện cổ đông lớn HDI Global, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, PVIAM, với đội ngũ chuyên nghiệp và sự hỗ trợ kỹ thuật từ HDI Global –và công ty quản lý quỹ Ampega, đã hội đủ năng lực để khẳng định vị thế là một trong những công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam, đạt chuẩn mực quốc tế trong quản trị, vận hành và phát triển sản phẩm đầu tư.

Ông Dương Thanh Danh Francois, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực PVI AM

HDI và Ampega cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng PVIAM – không chỉ bằng vốn, mà bằng tri thức, công nghệ và chuẩn mực quốc tế – để cùng nhau viết tiếp những chương mới trên hành trình phát triển của PVIAM và thị trường tài chính Việt Nam”.

HDI Global SE, cổ đông lớn nhất của PVI Holding là Công ty bảo hiểm thuộc tập đoàn Talanx (Đức), hoạt động trên hơn 175 quốc gia và nằm trong nhóm bảo hiểm lớn thứ ba tại Đức, còn Ampega là Công ty quản lý tài sản thuộc tập đoàn Talanx (Đức), với mức quản lý tài sản (AUM) khoảng hơn €180 tỷ tính đến 2025./.