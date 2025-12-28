Quảng Ninh: Số thu quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp đạt 9.916 tỷ đồng

(TBTCO) - Năm 2025, toàn tỉnh Quảng Ninh có 332.600 người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng hơn 27.000 người so với năm 2024, chiếm 52,05% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh, trong năm 2025, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực khi số người tham gia vượt mốc 1,3 triệu, tương ứng tỷ lệ bao phủ 95,76% dân số. Cùng với đó, tổng số thu các quỹ BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) toàn tỉnh đạt 9.916 tỷ đồng, tăng 1.082 tỷ đồng so với năm trước và vượt 4% chỉ tiêu được giao, trong khi tình hình nợ đóng được kiểm soát hiệu quả.

Song song với nhiệm vụ thu, cơ quan BHXH tỉnh Quảng Ninh cũng đảm bảo công tác chi trả đầy đủ, đúng hạn cho người thụ hưởng. Trong năm, hơn 128.000 người nhận lương hưu và trợ cấp hằng tháng đã được chi trả kịp thời, trong đó khoảng 94% giao dịch thực hiện qua các phương thức không dùng tiền mặt, góp phần tăng tính minh bạch và thuận tiện cho người dân.

Cán bộ cơ quan BHXH thực hiện tuyên truyền chính sách an sinh xã hội tới người dân

Toàn tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 227.500 lượt người được giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, với tổng số tiền chi 9.912 tỷ đồng.

Quỹ BHYT tiếp tục đóng vai trò “điểm tựa” trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thống kê trong năm cho thấy, người dân trên địa bàn đã sử dụng thẻ BHYT với hơn 2,6 triệu lượt khám chữa bệnh, tổng chi khám chữa bệnh BHYT toàn tỉnh đạt 2.620 tỷ đồng.

Cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số tiếp tục là một trong những trọng tâm. Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận qua hình thức điện tử đạt 87%, cho thấy sự chuyển dịch rõ nét từ phương thức giao dịch truyền thống sang môi trường số.

Về hạ tầng công nghệ thông tin, mức độ đồng bộ của hệ thống đạt 99,83%, tạo nền tảng để vận hành ổn định các dịch vụ công trực tuyến, kết nối – chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý.

Trong quá trình kiện toàn tổ chức, toàn tỉnh đã giảm số cơ quan BHXH cấp huyện từ 12 xuống còn 9 cơ quan BHXH cơ sở, hướng tới mô hình tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian và nâng chất lượng phục vụ.

Đáng chú ý, kết quả khảo sát cho thấy hơn 96% người dân và doanh nghiệp bày tỏ hài lòng với dịch vụ của ngành BHXH tỉnh, tăng 3,5% so với năm trước – phản ánh nỗ lực cải thiện trải nghiệm người dùng trong giải quyết thủ tục và cung cấp dịch vụ.

Bước sang năm 2026, BHXH tỉnh Quảng Ninh xác định tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để mở rộng diện bao phủ và nâng cao chất lượng phục vụ. Trọng tâm gồm: tăng cường truyền thông, nâng nhận thức của người dân và doanh nghiệp về quyền lợi – nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT; đẩy mạnh công tác thu, giảm nợ đóng, quản lý chi trả chặt chẽ và mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, ngành cũng đặt mục tiêu tăng cường thanh tra, kiểm tra; phối hợp sử dụng quỹ BHYT hiệu quả, gắn với cải cách thủ tục, chuyển đổi số và sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn. Việc siết kỷ luật, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu được nhấn mạnh nhằm hướng đến xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và cộng đồng doanh nghiệp./.