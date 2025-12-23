Quảng Ninh: Thêm chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng

(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Mới đây, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 91/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026–2030. Đây là chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, mở rộng diện bao phủ BHYT và tiến tới mục tiêu 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Theo Nghị quyết, kể từ ngày 1/1/2026, công dân Việt Nam đang sinh sống và có nơi thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ mức đóng BHYT theo từng nhóm đối tượng cụ thể.

Cụ thể, tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với các nhóm: người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định của tỉnh; người từ đủ 65 tuổi trở lên chưa được hưởng BHYT từ các chính sách khác; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã, phường, đặc khu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cũng như tại các thôn, bản, khu phố vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Chính sách này giúp bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ y tế cho các nhóm yếu thế, người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số – những đối tượng dễ gặp rủi ro về sức khỏe nhưng còn hạn chế về khả năng chi trả.

Ông Nguyễn Huy Thông, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ninh thông tin tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ. Ảnh: T.D

Ông Nguyễn Huy Thông - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ninh cho biết, đối với người thuộc hộ gia đình thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo, tỉnh hỗ trợ 80% mức đóng BHYT kể từ tháng được cơ quan có thẩm quyền công nhận đến khi Nghị quyết hết hiệu lực. Đây là giải pháp quan trọng nhằm giúp các hộ mới thoát nghèo có điều kiện duy trì thẻ BHYT, hạn chế nguy cơ tái nghèo do chi phí khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT ngoài mức hỗ trợ của Chính phủ để bảo đảm 100% mức đóng đối với người thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Đồng thời, hỗ trợ thêm 50% mức đóng BHYT ngoài mức hỗ trợ của Chính phủ để đạt mức 80% đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật. Qua đó, chính sách tạo điều kiện cho các nhóm dân cư có thu nhập trung bình được tiếp cận và duy trì bảo hiểm y tế một cách bền vững.

Nghị quyết số 91/2025/NQ-HĐND không chỉ kế thừa các chính sách hỗ trợ BHYT đã triển khai hiệu quả trong thời gian qua, mà còn bổ sung thêm nhóm đối tượng mới, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc chăm lo sức khỏe nhân dân. Đây cũng là bước cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 3/10/2025 của Ban Bí thư và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI.

Việc ban hành và triển khai chính sách hỗ trợ đóng BHYT giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của tỉnh Quảng Ninh là lấy sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm, làm mục tiêu và động lực phát triển, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, công bằng và hiệu quả./.