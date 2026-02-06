Tổng Giám đốc FTSE Russell: Nỗ lực của Việt Nam là điểm nhấn trong tiến trình hội nhập thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Bà Fiona Basset - Tổng Giám đốc FTSE Russell đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua và coi đây là điểm nhấn quan trọng trong quá trình hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam với thị trường tài chính toàn cầu.

Chiều ngày 5/2/2026, tại trụ sở, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương tiếp và làm việc với bà Fiona Basset, Tổng Giám đốc FTSE.

Về phía Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, còn có Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải; cùng đại diện các sở giao dịch chứng khoán, thành viên vận hành thị trường và các đơn vị chuyên môn tham gia buổi làm việc với đại diện FTSE Russell. Về phía FTSE Russell, có bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc FTSE Russel; bà Wanming Du - Giám đốc Chính sách Chỉ số, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; cùng các đại diện chuyên môn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cảm ơn FTSE Russell đã đồng hành, hỗ trợ, có nhiều đánh giá khách quan và các kiến nghị quan trọng, góp phần giúp thị trường chứng khoán Việt Nam không chỉ đáp ứng các tiêu chí nâng hạng mà còn hướng tới sự phát triển bền vững.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: SSC

Trên tinh thần nội dung Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao đổi với đoàn công tác của FTSE Russell tại buổi làm việc vào buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã trực tiếp chia sẻ, giải đáp các nội dung cụ thể mà Ủy ban đã và đang nghiên cứu, đề xuất với Bộ Tài chính, Chính phủ, cũng như phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để thúc đẩy thị trường vốn, phát triển các sản phẩm mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cảm ơn những thông tin từ Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, bà Fiona Bassett, Giám đốc điều hành FTSE Russell đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua và coi đây là điểm nhấn quan trọng trong quá trình hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam với thị trường tài chính toàn cầu.

Những kết quả này thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo Việt Nam, cùng với các biện pháp được các cơ quan quản lý triển khai không chỉ tập trung vào cải cách hạ tầng thị trường mà còn chú trọng lắng nghe ý kiến phản hồi từ cộng đồng nhà đầu tư và các thành viên thị trường.

“Việc ban hành Thông tư 08/2026/TT-BTC trong đó có quy định cho phép nhà đầu tư nước ngoài thực hiện giao dịch qua các nhà môi giới toàn cầu, là một trong những điều kiện phục vụ hoạt động đánh giá của FTSE Russell vào tháng 3/2026 và công bố kết quả vào tháng 4/2026” - bà Fiona Bassett chia sẻ.

Hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: SSC

Với vai trò là tổ chức xây dựng và cung cấp các bộ chỉ số quốc tế, bà Fiona Bassett bày tỏ kỳ vọng mối quan hệ hợp tác, đối tác giữa FTSE Russell và các cơ quan, tổ chức thị trường của Việt Nam sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.

Cũng tại buổi làm việc hai bên đã thảo luận chi tiết về các cơ hội hợp tác kỹ thuật giữa FTSE Russell và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) trong việc xây dựng các bộ chỉ số mới, cũng như việc niêm yết các sản phẩm phái sinh của Việt Nam trên thị trường Singapore.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên cam kết tăng cường phối hợp chặt chẽ, đối thoại cởi mở nhằm triển khai hiệu quả các giải pháp, hướng tới mục tiêu nâng hạng và phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam./.