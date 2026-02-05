Dòng tiền dịch chuyển có chọn lọc

(TBTCO) - Khép lại tháng đầu tiên của năm 2026 trong sắc xanh, VN-Index không chỉ duy trì được vùng đỉnh lịch sử, mà còn cho thấy sự chuyển biến tích cực trong cấu trúc dòng tiền. Thay vì tập trung cục bộ, dòng vốn đang lan tỏa sang nhiều nhóm ngành nền tảng, tạo tiền đề cho một giai đoạn tăng trưởng phân hóa nhưng bền vững hơn.

Dòng vốn lan tỏa sang các nhóm ngành nền tảng

Thị trường chứng khoán vừa trải qua tháng 1/2026 với diễn biến tích cực hơn kỳ vọng. Sau khi kết thúc năm 2025 ở vùng đỉnh lịch sử, thị trường tiếp tục ghi nhận pha bứt phá mạnh trong nửa đầu tháng 1/2026, trước khi điều chỉnh dần trong nửa cuối tháng nhằm củng cố nền giá.

Tính đến phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1/2026, VN-Index chính thức chinh phục mốc 1.850 điểm, tăng hơn 3,6% so với cuối năm 2025. Theo các chuyên gia của Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS), diễn biến này phản ánh khả năng thích nghi nhanh của thị trường trước các biến số vĩ mô toàn cầu, đồng thời cho thấy tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn trong bối cảnh mặt bằng giá đã được nâng lên mức cao mới.

Ảnh: Đức Thanh

Điểm đáng chú ý trong tháng 1 nằm ở sự thay đổi rõ nét của cấu trúc dòng tiền. Nếu như giai đoạn trước, lực cầu chủ yếu tập trung vào một số “hệ sinh thái” hoặc nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt ngắn hạn, thì bước sang đầu năm 2026, dòng tiền đã bắt đầu lan tỏa sang nhiều nhóm ngành nền tảng hơn. Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường cải thiện mạnh, với giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt khoảng 26.000 - 28.000 tỷ đồng/phiên, cao hơn đáng kể so với mặt bằng cuối năm 2025.

Thị trường tháng vừa qua cũng ghi nhận sự phân hóa tương đối rõ giữa nhóm cổ phiếu trụ cột và phần còn lại, dựa trên thực lực kinh doanh. Nhóm ngân hàng và chứng khoán tiếp tục đóng vai trò nòng cốt dẫn dắt chỉ số. Trong đó, nhóm ngân hàng hưởng lợi từ tăng trưởng tín dụng, còn nhóm chứng khoán bứt phá nhờ thông tin liên quan đến vận hành Hệ thống KRX và cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).

Bên cạnh đó, nhóm bán lẻ và tiêu dùng ghi nhận “sóng Tết” khá rõ nét khi các cổ phiếu như MWG, PNJ, MSN tăng 10 - 15%, phản ánh sự phục hồi của sức mua trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Nhóm bất động sản khu công nghiệp cũng thu hút dòng tiền nhờ dữ liệu giải ngân FDI tháng 1 đạt mức cao kỷ lục. Trong khi đó, nhóm sản xuất xuất khẩu bắt đầu xuất hiện sự phân hóa, khi những doanh nghiệp thích nghi tốt với chuỗi cung ứng mới và ít chịu tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ dần hồi phục từ vùng đáy.

Các chuyên gia của VFS đánh giá, sự lan tỏa của dòng tiền giúp xu hướng tăng trở nên cân bằng hơn, giảm bớt rủi ro phụ thuộc vào một vài nhóm cổ phiếu riêng lẻ, đồng thời mở ra dư địa cho dòng tiền trung và dài hạn tham gia thị trường. Tuy nhiên, độ rộng của thị trường vẫn cần cải thiện.

Xu hướng phân hóa ngày càng rõ nét

Trong lịch sử, tháng 2 được xem là giai đoạn bản lề của thị trường chứng khoán, khi vừa chịu tác động của hiệu ứng trước và sau Tết Nguyên đán, vừa đóng vai trò định hình xu hướng cho quý I. Ông Nguyễn Anh Khoa - Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Agriseco cho biết, trong khoảng hai tuần đầu tháng 2, thị trường thường bước vào “vùng trũng thông tin”, với thanh khoản suy giảm do tâm lý giao dịch thận trọng và dòng tiền margin tạm thời hạ nhiệt.

Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn tích lũy quan trọng của thị trường. Áp lực bán nhìn chung không lớn, biến động chủ yếu mang tính rung lắc kỹ thuật, qua đó tạo điều kiện để dòng tiền dài hạn giải ngân có chọn lọc vào các cổ phiếu sở hữu nền tảng cơ bản tốt.

Ưu tiên tích lũy các cổ phiếu tăng trưởng Các chuyên gia nhận định, trong thời gian tới, dòng tiền có thể lan tỏa đồng đều hơn giữa các nhóm cổ phiếu, song nhóm vốn hóa lớn vẫn sẽ giữ vai trò chủ đạo. Dòng tiền sẽ luân chuyển liên tục giữa các nhóm ngành, đòi hỏi nhà đầu tư chủ động theo dõi diễn biến dòng tiền và ưu tiên tích lũy các cổ phiếu tăng trưởng, có câu chuyện hỗ trợ rõ ràng nhằm tối ưu hiệu suất đầu tư trong năm 2026.

Ngược lại, giai đoạn sau Tết, đặc biệt là tuần giao dịch cuối tháng 2, thường ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về tâm lý và dòng tiền. “Thống kê nhiều năm cho thấy, xác suất VN-Index tăng điểm trong tuần giao dịch đầu năm ở mức cao, nhờ hiệu ứng tâm lý tích cực và dòng tiền mới quay trở lại thị trường” - ông Khoa nhận định.

Trong bối cảnh mùa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 đang đi vào chặng cuối, bức tranh lợi nhuận toàn thị trường cũng dần rõ nét hơn. Một số nhóm ngành ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật như chứng khoán, bán lẻ, xây dựng và vật liệu xây dựng. Theo đó, dòng tiền được dự báo tiếp tục lan tỏa trong thời gian tới, nhưng mang tính chọn lọc cao hơn, tập trung vào các doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận thực chất trong năm 2026.

Ở góc nhìn dài hạn, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, thị trường chứng khoán năm 2026 khó lặp lại kịch bản tăng trưởng đồng loạt như các chu kỳ trước. Thay vào đó, xu hướng phân hóa sẽ diễn ra ngày càng rõ nét và quyết liệt hơn. Dòng tiền sẽ không còn chạy theo “sóng” chung, mà dịch chuyển có chọn lọc, bám sát các chính sách, nghị quyết và định hướng điều hành của Chính phủ.

Theo ông Minh, những doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công, cải cách thể chế, tái cấu trúc nền kinh tế hoặc sở hữu câu chuyện tăng trưởng nội tại rõ ràng sẽ trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn. Ngược lại, các doanh nghiệp thiếu nền tảng cơ bản hoặc không bắt nhịp được với xu thế chính sách nhiều khả năng sẽ dần bị bỏ lại phía sau trong chu kỳ tăng trưởng mới.