Nhiều ngân hàng chờ “giấy thông hành” nhập cuộc thị trường vàng

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường vàng từng bước “mở cửa” và đã có 9 nhà băng vượt ngưỡng khắt khe 50.000 tỷ đồng vốn điều lệ, nhiều nhà băng như VPBank, Techcombank... hoàn tất các bước chuẩn bị để sẵn sàng tham gia. Chờ Ngân hàng Nhà nước cấp phép, các ngân hàng kỳ vọng sớm triển khai “cuộc chơi” sản xuất vàng miếng và mở rộng sang các sản phẩm tài chính gắn với vàng trong thời gian tới.

Nhiều "ông lớn" ngân hàng sẵn sàng nhập cuộc

Chia sẻ tại Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư thông tin về định hướng kinh doanh năm 2026 vừa qua, bà Lưu Thị Thảo - Phó Tổng Giám đốc Thường trực VPBank cho biết, để được cấp phép tham gia sản xuất vàng miếng, VPBank trình Ngân hàng Nhà nước xin cấp phép xuất nhập khẩu vàng, cũng như hạn ngạch (quota) nhập khẩu vàng.

Bên cạnh mảng kinh doanh vàng miếng, trong trường hợp thời gian tới Ngân hàng Nhà nước xem xét mở rộng các hoạt động liên quan đến vàng như: sàn giao dịch vàng, chứng chỉ vàng, tiền gửi gắn với vàng hay các giao dịch vàng phái sinh, đại diện VPBank khẳng định sẵn sàng tham gia, với sự chuẩn bị đầy đủ về công nghệ, nguồn vốn và nhân sự.

Đến cuối năm 2025 đã có 9 ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng. Ảnh: Đức Thanh

"Chúng tôi định hướng rằng đây sẽ là những hướng đi và tạo ra động lực tăng trưởng mới trong tương lai và cũng là một "mảnh ghép" trong hệ sinh thái, giúp ngân hàng phục vụ tốt hơn các phân khúc khách hàng" - bà Thảo nhấn mạnh.

Đại diện Techcombank cũng cho biết, hiện ngân hàng đang ở những bước cuối cùng trong quá trình chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, Techcombank đã đề xuất và đang hoàn tất các thủ tục để xin giấy phép nhập khẩu, sản xuất và phân phối vàng mang thương hiệu Techcombank.

Ngân hàng nhiều lợi thế từ tệp khách hàng rộng và sản phẩm đa dạng "Các ngân hàng thương mại cho thấy một số ưu điểm. Thứ nhất, ngân hàng có cơ sở khách hàng rất rộng, không chỉ bó hẹp trong phạm vi những người đang mua vàng hiện nay, nên khả năng tiếp cận thêm khách hàng quan tâm đến vàng. Thứ hai, có thể đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường vàng tại Việt Nam. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới cho thấy, ngân hàng có thể cung cấp những sản phẩm tài chính để khách hàng lựa chọn, như: tài khoản tiết kiệm vàng, hoặc kế hoạch tích lũy vàng qua ngân hàng giống tại Nhật Bản" - ông Shaokai Fan chia sẻ.

Ngân hàng cũng bày tỏ kỳ vọng lớn đối với lĩnh vực này, bởi đây là một trong những dòng sản phẩm, tài sản được đông đảo khách hàng lựa chọn, với nhu cầu thị trường ở mức cao.

"Hiện những bước chuẩn bị, từ việc lựa chọn các nhà nhập khẩu, nhà sản xuất, cách thức cung cấp bán hàng online thế nào, offline ra sao, hay cách thức tổ chức tại các đơn vị ở chi nhánh..., mọi thứ đã sẵn sàng và đang chờ phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước" - lãnh đạo Techcombank nhấn mạnh.

Đây được xem là những bước khởi đầu cho mảng kinh doanh vàng của Techcombank, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tổng thể tài sản và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, thể hiện nỗ lực đồng hành cùng Ngân hàng Nhà nước trong việc bình ổn giá vàng, hướng tới xây dựng thị trường vàng minh bạch và phát triển lành mạnh hơn.

WGC gợi mở lộ trình "mở cửa" thị trường vàng

Theo nhìn nhận của ông Shaokai Fan - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), hiện Việt Nam đang trong quá trình "mở cửa" thị trường vàng, tuy nhiên, việc này được thực hiện theo lộ trình, từng bước một. Thực tế trên thế giới cho thấy, khi chuyển sang một thị trường vàng tự do, các quốc gia đều trải qua nhiều giai đoạn.

"Trước hết, các nước thực hiện dưới hình thức đầu tư bằng vàng vật chất, sau đó, thực hiện thông qua các sản phẩm vàng do các ngân hàng thương mại cung cấp. Các ngân hàng cũng có thể cung cấp các tài khoản tiết kiệm vàng cho người dân có thể lựa chọn. Ngoài ra, có thể sẽ tiếp tục có những hình thức đầu tư khác, chẳng hạn như thông qua quỹ ETF hoặc phát hành những chứng chỉ vàng" - ông Shaokai Fan gợi mở.

Có thể thấy, mỗi phương án đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Vì vậy, khi thị trường vàng Việt Nam ngày càng phát triển, sẽ có nhiều phương án được cân nhắc và xem xét. Điều này cho thấy sự cần thiết của việc tiếp tục phân tích, nghiên cứu sâu hơn các mô hình và công cụ đầu tư vàng, nhằm mang lại cho người dân nhiều lựa chọn phù hợp và hiệu quả hơn.

Liên quan đến vai trò của các ngân hàng thương mại trên thị trường vàng, đại diện WGC cho biết, việc ngân hàng tự sản xuất vàng miếng không phải là xu hướng phổ biến trên thế giới, song mô hình này vẫn có những lợi thế đáng chú ý. Sự tham gia của các ngân hàng thương mại vào thị trường vàng là một tín hiệu tích cực, có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vàng Việt Nam thời gian tới.

Đánh giá về triển vọng thị trường vàng năm 2026, đại diện WGC nhấn mạnh quan điểm môi trường toàn cầu vẫn bị bao trùm bởi những bất ổn kéo dài. Tín hiệu tăng trưởng ở các nền kinh tế lớn tiếp tục không đồng đều, căng thẳng địa chính trị vẫn tác động mạnh đến các thị trường, trong khi tranh luận quanh lạm phát và chính sách tiền tệ vẫn chưa ngã ngũ.

Nghiên cứu của WGC cũng cho thấy, triển vọng thị trường vàng năm 2026 không xoay quanh một câu chuyện chủ đạo duy nhất, mà là sự đan xen giữa các yếu tố hỗ trợ và kìm hãm. "Vàng có thể không lặp lại đà tăng mạnh như năm 2025, nhưng các động lực củng cố vai trò của vàng vẫn duy trì vững chắc" - WGC nhận định.