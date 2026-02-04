Sáng ngày 4/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.067 VND, giảm 2 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,24%, hiện ở mức 97,40 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.866 VND/USD - 26.272 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.790 - 26.180 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.790 đồng 26.180 đồng Vietinbank 25.800 đồng 26.180 đồng BIDV 25.825 đồng 26.185 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.109 - 31.068 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.927 đồng 31.505 đồng Vietinbank 30.219 đồng 31.579 đồng BIDV 30.239 đồng 31.581 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.90 đồng 171.13 đồng Vietinbank 162.23 đồng 171.73 đồng BIDV 163.91 đồng 172 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 4/2/2026, giảm 10 đồng ở cả chiều mua và 30 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.424 - 26.544 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,24%, hiện ở mức 97,40 điểm.

Đồng USD giảm giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, ngoại trừ đồng Yên, trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi giới giao dịch chốt lời sau đợt tăng gần đây được thúc đẩy bởi các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không quá ôn hòa.

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR tăng 0,21%, lên mức 1,1815 USD. Trong khi đó, đồng dollar Australia (AUD) tăng 0,89%, lên mức 0,7009 USD. Đồng tiền này cũng vươn lên mức cao nhất so với đồng Yên kể từ năm 1990, và gần nhất tăng hơn 1,5%, lên 109,31 Yên.

Đồng Yên đã phần nào được “giải tỏa áp lực” trong tuần trước, sau khi các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản phát tín hiệu có thể phối hợp với Mỹ để can thiệp, bảo vệ đồng nội tệ.

Đồng USD gần nhất tăng 0,11% so với yên, lên mức 155,77 Yên, song vẫn thấp hơn mức đỉnh 1 năm rưỡi là 159,45 yên ghi nhận vào giữa tháng 1./.