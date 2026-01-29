Sáng ngày 29/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.083 VND, giảm 5 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,14%, hiện ở mức 96,35 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.884 VND/USD - 26.292 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.850 - 26.240 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.850 đồng 26.240 đồng Vietinbank 25.865 đồng 26.245 đồng BIDV 25.910 đồng 26.210 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.621 - 31.633 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.405 đồng 32.008 đồng Vietinbank 30.678 đồng 32.038 đồng BIDV 30.717 đồng 32.007 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 164.33 đồng 174.77 đồng Vietinbank 165.57 đồng 175.07 đồng BIDV 166.73 đồng 174.55 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 29/1/2026, tăng 48 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.380 - 26.500 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,14%, hiện ở mức 96,35 điểm.

Đồng USD duy trì đà tăng so với đồng EUR và Yên Nhật trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất.

Trong phiên này, đồng EUR giảm 1% so với đồng USD, xuống mức 1,19163 USD/EUR, trong khi đồng bạc xanh tăng 1,1% so với đồng Yên Nhật, lên 153,90 yên/USD.

Đồng USD đã phục hồi trong giai đoạn đầu phiên giao dịch sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tái khẳng định lập trường của Mỹ ủng hộ một đồng USD mạnh.

Phát biểu ngày thứ Tư, ông Bessent nhấn mạnh Mỹ theo đuổi chính sách đồng USD mạnh, đồng nghĩa với việc xây dựng các nền tảng kinh tế vững chắc, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng Washington đang can thiệp vào thị trường tiền tệ nhằm hỗ trợ đồng Yên Nhật.

Theo các nhà phân tích, đồng USD đang chịu áp lực từ nhiều yếu tố, bao gồm kỳ vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, bất ổn liên quan đến thuế quan, sự biến động chính sách, trong đó có những lo ngại về tính độc lập của Fed, cùng với tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng. Tất cả những yếu tố này đã làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư vào sự ổn định của kinh tế Mỹ./.