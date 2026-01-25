Sáng ngày 25/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.125 VND VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm tuần 1,95%, hiện ở mức 97,46 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.919 VND/USD - 26.331 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.031 đồng 26.381 đồng Vietinbank 25.885 đồng 26.381 đồng BIDV 26.081 đồng 26.381 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.042 - 30.994 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.022 đồng 31.605 đồng Vietinbank 30.183 đồng 31.903 đồng BIDV 30.377 đồng 31.657 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 151 đồng - 167 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.03 đồng 170.19 đồng Vietinbank 163.05 đồng 174.55 đồng BIDV 162.16 đồng 169.74 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 25/1/2026, giảm 75 đồng ở cả chiều mua và giảm 65 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.265 - 26.415 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 1,95%, hiện ở mức 97,46 điểm.

Đồng USD trải qua một tuần chịu nhiều sức ép và có xu hướng suy yếu so với các đồng tiền chủ chốt, trong bối cảnh tâm lý thận trọng gia tăng trước những bất ổn địa chính trị, thương mại và kỳ vọng điều chỉnh chính sách tiền tệ của Mỹ. Đây là một trong những tuần biến động đáng chú ý của đồng bạc xanh kể từ đầu năm 2026.

Chỉ số DXY giảm so với tuần trước đó, phản ánh xu hướng bán ra đồng USD trên diện rộng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc giới đầu tư đánh giá lại mức độ hấp dẫn của tài sản Mỹ, trong bối cảnh các tuyên bố chính sách và yếu tố chính trị làm gia tăng rủi ro đối với triển vọng kinh tế và tài khóa của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nhiều đồng tiền chủ chốt đã tăng giá so với đồng USD. Đồng EUR và Bảng Anh tăng nhẹ khi đồng USD suy yếu, dù triển vọng kinh tế khu vực châu Âu vẫn còn đối mặt không ít thách thức. Đồng Yên Nhật biến động mạnh trong tuần, khi thị trường vừa chịu tác động từ đà suy yếu kéo dài của đồng tiền này, vừa phản ứng với khả năng các nhà chức trách Nhật Bản có thể can thiệp nhằm ổn định tỷ giá.

Ở nhóm các nền kinh tế mới nổi, biến động của đồng USD cũng tạo ra những tác động trái chiều. Một số đồng tiền châu Á chịu sức ép do nhu cầu USD phục vụ thanh toán và nhập khẩu tăng cao, trong khi các đồng tiền khác được hưởng lợi phần nào từ xu hướng đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế. Diễn biến này phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ nét trên thị trường tiền tệ toàn cầu.

Nhìn chung, tuần giao dịch vừa qua cho thấy đồng USD đang đối mặt với nhiều sức ép đan xen từ yếu tố kinh tế, chính trị và tâm lý thị trường. Diễn biến này đặt ra yêu cầu theo dõi sát sao các động thái chính sách của Mỹ cũng như tình hình quốc tế, nhằm đánh giá đầy đủ hơn triển vọng của đồng bạc xanh trong thời gian tới./.